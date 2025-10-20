„Un rezultat care doare” Analiză la rece a lui Andrei Nicolescu după eșecul cu Rapid + Ce a vorbit cu Kopic înainte de meci +47 foto
Dinamo - Rapid 0-2 foto: Sport Pictures
„Un rezultat care doare” Analiză la rece a lui Andrei Nicolescu după eșecul cu Rapid + Ce a vorbit cu Kopic înainte de meci

Publicat: 20.10.2025, ora 15:54
  • Dinamo - Rapid 0-2. Andrei Nicolescu (49 de ani) este dezamăgit de rezultatul din derby-ul etapei #13.

Dinamo a fost învinsă după 9 etape consecutive fără eșec, iar Andrei Nicolescu a încercat să identifice erorile din jocul „câinilor”.

Dinamo - Rapid 0-2. Andrei Nicolescu: „Un rezultat care doare foarte tare”

Deși dinamoviștii au greșit mult pe parcursul jocului, Nicolescu crede că anumite momente ar fi putut schimba soarta partidei, dacă erau gestionate altfel.

„Au mai fost și alte borne pe care trebuia să le bifăm. Acum vine asta. Ce să zicem, asta e, trebuie să trecem prin toate.

Trebuie felicitat Rapidul pentru victorie, a fost mai pragmatică, poate mai experimentată. Până la urmă rămâne rezultatul, în ciuda statisticilor. Și aseară au fost mai buni, au câștigat. Trebuie felicitați pentru asta. Am spus că au făcut un început de campionat foarte solid.

De astăzi, o nouă bătălie în față. E foarte puțin de comentat față atitudinea și de dorința jucătorilor de a câștiga acest meci. Sunt foarte multe faze care puteau să schimbe soarta meciului. Am făcut niște greșeli și am pierdut. Cred că ne-am prezentat bine, am avut multe momente bune, atmosfera a fost de derby.

Dacă nu promiteam că vin, n-aș fi venit în dimineața asta. E frustrant… noaptea după un meci ca acesta este destul de grea. Puține cuvinte de spus…

Acum e foarte important să menținem ritmul ăsta și să arătăm că suntem o echipă care anul ăsta ne batem pentru cupele europene. Un rezultat care doare, asta doare. Rezultatul cred că doare foarte tare!”, a spus inițial Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO
Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO

Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO
Andrei Nicolescu: „Toate duceau spre un rezultat pozitiv”

Președintele lui Dinamo a dezvăluit și discuțiile avute cu Kopic înaintea partidei, când îi vedeau pe jucători mult mai încrezători față de sezonul anterior.

„Înainte de meci, chiar stăteam de vorbă cu Mister și eram de acord amândoi că anul acesta îi simțim pe jucători mult mai încrezători în ei, să obțină rezultate. Anul trecut simțeam un pic de rezervă în ceea ce spun și cum se simt înainte de meciurile importante, anul ăsta le-a crescut încrederea și e un lucru pozitiv pentru noi.

Îi vedem că ei cred cu adevărat în potențialul lor de a câștiga astfel de meciuri. Și din toate punctele de vedere eram bine aseară. Adică și fizic, mă uitam pe parametrii cu antrenamentul, modul de cât de fresh erau jucătorii. Adică toate duceau spre un rezultat pozitiv. Din păcate, n-a ieșit aseară”, a mai spus Nicolescu.

În plus, oficialul „câinilor” e convins că Rapid se luptă pentru titlu în acest sezon.

„Rapid se bate 100% la titlu în acest moment. Este o echipă pragmatică, adună puncte ușor. Ceea ce contează foarte, foarte mult. Și apoi sunt statisticile care, iar, nu mint. E o formație care primește foarte greu gol”, a încheiat Nicolescu.

VIDEO. Autogolul lui Gnahore a deblocat tabela în Dinamo - Rapid 0-2

17:29
Cristian Geambașu Modelele Lamine și Cristiano
Cristian Geambașu Modelele Lamine și Cristiano
16:41
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar. Unde a fost trimis să se recupereze
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
16:30
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
15:40
Sold-out în 90 de minute! Anunțul FRF înainte de meciul crucial cu Bosnia din preliminariile CM 2026 » Recomandări pentru români
Sold-out în 90 de minute! Anunțul FRF înainte de meciul crucial cu Bosnia din preliminariile CM 2026 » Recomandări pentru români
