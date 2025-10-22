Djokovic și Ronaldo, întâlnire la Lisabona  Cei doi au făcut schimb de tricouri » Ce mesaj i-a scris Nole fotbalistului

Cristiano Ronaldo (40 de ani) și Novak Djokovic (38 de ani) au făcut schimb de tricouri, la Lisabona.

Sârbul și-a arătat, de-a lungul timpului, admirația pentru atacantul portughez.

Cristiano Ronaldo și Novak Djokovic s-au întâlnit la Lisabona, iar cei doi au imortalizat momentul.

Novak Djokovic și Cristiano Ronaldo au făcut schimb de tricouri

Cei doi sportivi nu au ratat ocazia și au făcut schimb de tricouri, iar momentul a fost imortalizat.

Novak Djokovic i-a oferit un tricou, similar cu cel pe care îl folosește în meciuri, lui Cristiano Ronaldo și o rachetă pe care este scris: „Pentru Cris, Siuuu”, făcând referire la cum celebrează lusitanul golurile.

În schimb, starul portughez i-a oferit sârbului un tricou de joc de la Al Nassr, cu numărul 7, semnat: „Pentru prietenul meu, Novak”.

Novak Djokovic, inspirat de Cristiano Ronaldo: „E incredibil”

Novak Djokovic și-a arătat de mai multe ori aprecierea față de Cristiano Ronaldo. Sârbul a declarat, recent, la Joy Forum, că este inspirat de longevitatea carierei fotbalistului portughez.

„Longevitatea este una dintre cele mai mari motivații ale mele. Chiar vreau să văd cât de departe pot merge. Dacă te uiți la sporturile globale – LeBron James, încă este în formă, are 40 de ani.

Cristiano Ronaldo și Tom Brady, la fel. E incredibil. Mă inspiră și ei. Așa că vreau să continui, și aceasta este una dintre motivațiile mele”, a spus Novak Djokovic, potrivit goal.com.

De asemenea, portughezul obișnuia să îl urmărească pe Djokovic atunci când evolua la Madrid.

„Este minunat să avem o mare vedetă a fotbalului, o vedetă a sportului ca el, care se uită la tenis de pe marginea terenului.

Obișnuia să vină să se uite des la Madrid. Obișnuia să vină să-i vadă pe Rafa Nadal, Roger Federer și pe mine. Este un fan al tenisului.

Este foarte, foarte plăcut, pentru că este una dintre cele mai mari vedete sportive din ultimul deceniu. Este minunat pentru sportul nostru să-l avem acolo”, a spus jucătorul de tenis sârb, conform sursei menționate anterior.

Novak Djokovic s-a retras de la Paris Masters

La câteva zile după ce a abandonat semifinala de la Six Kings Cup, desfășurată în Arabia Saudită, în compania lui Taylor Fritz, „Nole” a anunțat că nu va participa la Paris Masters.

„Dragă Paris, din păcate nu voi concura la ediția din acest an a turneului Rolex Masters.

Am amintiri extraordinare și mari succese aici, mai ales faptul că am reușit să cuceresc titlul de șapte ori.

Sper să ne revedem anul viitor. Mulțumesc”, a transmis Novak Djokovic, pe Instagram.

Dear Paris, unfortunately I’ll not compete at this year’s @RolexPMasters. I have amazing memories and great success over the years, especially being able to conquer the title 7 times. Hope to see you next year. Merci 🙏🏼 pic.twitter.com/y4iEmMYUAn — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 21, 2025

Absența sârbului îl avantajează pe Benjamin Bonzi, care va participa direct pe tabloul principal al competiției de pe arena La Defense.

Astfel, Novak Djokovic va mai evolua în cadrul unei singure competiții în acest sezon: turneul de la Atena, patronat chiar de către fratele său.

24 de titluri de Grand Slam a câștigat Novak Djokovic

Turneul Paris Masters se va desfășura între 27 octombrie și 2 noiembrie, pe arena La Defense

