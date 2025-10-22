„Nu mai știu nimic!” Juri Cisotti surprinde înaintea partidei cu Bologna din Europa League

FCSB - BOLOGNA. Juri Cisotti (31 de ani), mijlocașul ofensiv al roș-albaștrilor, a prefațat al doilea meci al campioanei de pe teren propriu din grupa XXL a Europa League.

Cisotti a vorbit despre atmosfera din vestiarul celor de la FCSB, în urma eșecului suprinzător cu Metaloglobus, scor 1-2.

FCSB - BOLOGNA. Juri Cisotti: „Nu mai știu nimic despre fotbalul italian”

De asemenea, mijocașul italian a fost întrebat dacă meciul cu Bologna va fi unul special pentru el, având în vedere anii petrecuți în Cizmă.

„Atmosfera e bună. E normal să fim dezamăgiți după ultimul rezultat, dar așa e fotbalul. Trebuie să ne găndim la viitor, nu la ce s-a întâmplat în ultimul meci. Nu putem schimba nimic.

Pentru mine Bologna e un adversar ca oricare altul în Europa. Nu mai știu nimic despre fotbalul italian.

Ultima dată când am jucat acolo cred că a fost acum 10 ani, iar fotbalul a evoluat”, a declarat Juri Cisotti la conferința de presă.

Juri Cisotti: „Știm că suntem o echipă bună, dar trebuie să demonstrăm pe teren”

Cisotti a fost chestionat și care este obiectivul din acest sezon al celor de la FCSB: câștigarea titlului în Liga 1 sau un parcurs european cât mai lung.

„Pentru noi fiecare meci este foarte important în campionat, cupă sau Europa League. Trebuie să jucăm cum știm noi. Știm că suntem o echipa bună, dar trebuie să demonstrăm pe teren”, a adăugat Cisotti.

Întrebat ce ar trebui să schimbe echipa lui Charalambous față de meciul cu Metaloglobus, italianul a replicat:

„Fotbalul e frumos, deci orice se poate întâmpla. Nimeni nu e favorit în meciurile europene. Începem de la 0-0, 11 contra 11 și orice se poate întâmpla.

E normal ca suporterii să fie puțin dezamăgiți. Nu avem rezultate bune în campionat, dar sezonul e lung și avem nevoie de susținerea lor, mai ales că jucăm acasă.

Nu mă așteptam să ajung să joc în cupele europene când am venit în România, dar lucrurile se pot schimba. Fiecare meci european e o șansă să arăt că sunt pregătit”, a concluzionat italianul.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

