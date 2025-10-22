Dioszegi și Kurko, bani de la Viktor Orban Firma patronului lui Sepsi a primit finanțare de la guvernul ungar » Sprijin și pentru fostul patron de la HC Csikszereda

În aprilie 2025, Guvernul Ungariei a alocat 17.971.777 de euro sub formă de sprijin bugetar nerambursabil către 16 companii private din Transilvania.

Printre acestea s-au numărat și cele deținute de Laszlo Dioszegi, patronul clubului Sepsi OSK, și János György Kurkó, fostul președinte al Federației Române de Hochei.

Concret, firma lui Laszlo Dioszegi a primit o finanțare de aproape 700.000 de euro de la guvernul condus de Viktor Orban.

Banii au mers către Dioszegi SRL, compania care administrează brutăria și patiseria cu același nume, potrivit site-ului de investigații snoop.ro.

Și Sepsi a primit bani de la guvernul maghiar

În anul 2021, guvernul maghiar a acordat finanțări și pentru dezvoltarea clubului de fotbal Sepsi, deținut de Dioszegi. Aproximativ 30 de milioane de euro au fost investite în construirea noii arene din Sfântu Gheorghe, scrie europaliberă.org.

Dioszegi a explicat că guvernul maghiar l-a sprijinit financiar doar pentru proiectele de dezvoltare, aproximativ 1 milion de euro pe an pentru infrastructură, mentenanța stadionului și pentru cluburile de tineret . Insistă că echipa de seniori nu a fost niciodată ajutată în mod direct.

Cei mai mari sponsori ai clubului Sepsi, retrogradat la finele sezonului trecut în Liga 2, sunt companii din Ungaria, cum ar fi MOL și OTP.

În vara acestui an, Sepsi a încheiat un parteneriat și cu firma importantă de construcții Ungaria – Duna Aszfalt Zrt, motiv pentru care stadionul a fost redenumit în „Arena Sepsi Duna”.

Sepsi este finanțată atât din Ungaria, cât și din România

Dioszegi a bifat un nou succes la scurt timp după ce s-a ales cu finanțare pentru brutăria sa.

Guvernul României a acordat clubului Sepsi statutul de Asociație de Utilitate Publică, ceea ce înseamnă că are posibilitatea de a primi finanțare de la bugetul de stat sau local pentru a organiza programe sportive pentru juniori și alte sporturi.

Firma lui Laszlo Dioszegi nu este singura care a primit bani de la guvernul maghiar.

Firma lui János György Kurkó s-a ales și ea cu 300.000 euro

Fenyo SRL, companie deținută de János György Kurkó, fost patron al HC Csikszereda (club de hochei desființat în 2009) și fost președinte al Federației Române de Hochei, a beneficiat de un grant de 300.000 euro din partea guvernului condus de Viktor Orban.

În plus, în luna martie 2025, firma a primit și un ajutor de minimis în valoare de 21.696 de lei de la Consiliul Local din Miercurea-Ciuc.

Ajutorul de minimis este o sumă mică de sprijin financiar acordat de stat întreprinderilor, care nu necesită notificarea Comisiei Europene, scrie eur-lex.europa.eu.

În ultimii ani, și Sport Club Miercurea Ciuc a beneficiat de finanțări majore de la Guvernul Ungariei, se arată în investigația Snoop. Circa 11,5 milioane de euro pentru academia de juniori, prin intermediul Asociației Maghiare de Fotbal și al Fondului Bethlen Gabor.

