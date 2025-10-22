Dioszegi și Kurko, bani de la Viktor Orban Firma patronului lui Sepsi a primit finanțare de la guvernul ungar » Sprijin și pentru fostul patron de la HC Csikszereda
Laszlo Dioszegi și Viktor Orban/ Foto: captură: Instagram
Diverse

Dioszegi și Kurko, bani de la Viktor Orban Firma patronului lui Sepsi a primit finanțare de la guvernul ungar » Sprijin și pentru fostul patron de la HC Csikszereda

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.10.2025, ora 16:29
alt-text Actualizat: 22.10.2025, ora 16:32
  • În aprilie 2025, Guvernul Ungariei a alocat 17.971.777 de euro sub formă de sprijin bugetar nerambursabil către 16 companii private din Transilvania.
  • Printre acestea s-au numărat și cele deținute de Laszlo Dioszegi, patronul clubului Sepsi OSK, și János György Kurkó, fostul președinte al Federației Române de Hochei.

Concret, firma lui Laszlo Dioszegi a primit o finanțare de aproape 700.000 de euro de la guvernul condus de Viktor Orban.

Banii au mers către Dioszegi SRL, compania care administrează brutăria și patiseria cu același nume, potrivit site-ului de investigații snoop.ro.

Șucu e peste Hagi, CS Dinamo peste CSA Steaua Cine are monopol la juniori? Cinci formații în toate play-off-urile, nu și Farul, U Craiova sau clubul deținut de Ministerul Apărării
Citește și
Șucu e peste Hagi, CS Dinamo peste CSA Steaua Cine are monopol la juniori? Cinci formații în toate play-off-urile, nu și Farul, U Craiova sau clubul deținut de Ministerul Apărării
Citește mai mult
Șucu e peste Hagi, CS Dinamo peste CSA Steaua Cine are monopol la juniori? Cinci formații în toate play-off-urile, nu și Farul, U Craiova sau clubul deținut de Ministerul Apărării

Și Sepsi a primit bani de la guvernul maghiar

În anul 2021, guvernul maghiar a acordat finanțări și pentru dezvoltarea clubului de fotbal Sepsi, deținut de Dioszegi. Aproximativ 30 de milioane de euro au fost investite în construirea noii arene din Sfântu Gheorghe, scrie europaliberă.org.

Dioszegi a explicat că guvernul maghiar l-a sprijinit financiar doar pentru proiectele de dezvoltare, aproximativ 1 milion de euro pe an pentru infrastructură, mentenanța stadionului și pentru cluburile de tineret. Insistă că echipa de seniori nu a fost niciodată ajutată în mod direct.

Cei mai mari sponsori ai clubului Sepsi, retrogradat la finele sezonului trecut în Liga 2, sunt companii din Ungaria, cum ar fi MOL și OTP.

În vara acestui an, Sepsi a încheiat un parteneriat și cu firma importantă de construcții Ungaria – Duna Aszfalt Zrt, motiv pentru care stadionul a fost redenumit în „Arena Sepsi Duna”.

Sepsi este finanțată atât din Ungaria, cât și din România

Dioszegi a bifat un nou succes la scurt timp după ce s-a ales cu finanțare pentru brutăria sa.

Guvernul României a acordat clubului Sepsi statutul de Asociație de Utilitate Publică, ceea ce înseamnă că are posibilitatea de a primi finanțare de la bugetul de stat sau local pentru a organiza programe sportive pentru juniori și alte sporturi.

Firma lui Laszlo Dioszegi nu este singura care a primit bani de la guvernul maghiar.

Firma lui János György Kurkó s-a ales și ea cu 300.000 euro

Fenyo SRL, companie deținută de János György Kurkó, fost patron al HC Csikszereda (club de hochei desființat în 2009) și fost președinte al Federației Române de Hochei, a beneficiat de un grant de 300.000 euro din partea guvernului condus de Viktor Orban.

În plus, în luna martie 2025, firma a primit și un ajutor de minimis în valoare de 21.696 de lei de la Consiliul Local din Miercurea-Ciuc.

  • Ajutorul de minimis este o sumă mică de sprijin financiar acordat de stat întreprinderilor, care nu necesită notificarea Comisiei Europene, scrie eur-lex.europa.eu.

În ultimii ani, și Sport Club Miercurea Ciuc a beneficiat de finanțări majore de la Guvernul Ungariei, se arată în investigația Snoop. Circa 11,5 milioane de euro pentru academia de juniori, prin intermediul Asociației Maghiare de Fotbal și al Fondului Bethlen Gabor.

Citește și

Format nou în Liga Campionilor Cea mai importantă competiție europeană de handbal va avea la start mai multe echipe » Modificări și în European League
Handbal
14:38
Format nou în Liga Campionilor Cea mai importantă competiție europeană de handbal va avea la start mai multe echipe » Modificări și în European League
Citește mai mult
Format nou în Liga Campionilor Cea mai importantă competiție europeană de handbal va avea la start mai multe echipe » Modificări și în European League
I-au decis viitorul lui Edi Iordănescu GOLAZO.ro a aflat ce a hotărât Legia Varșovia ! Antrenorul român a fost anunțat
Conference League
13:49
I-au decis viitorul lui Edi Iordănescu GOLAZO.ro a aflat ce a hotărât Legia Varșovia! Antrenorul român a fost anunțat
Citește mai mult
I-au decis viitorul lui Edi Iordănescu GOLAZO.ro a aflat ce a hotărât Legia Varșovia ! Antrenorul român a fost anunțat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
federatia romana de hochei pe gheata viktor orban sepsi laszlo dioszegi guvernul ungariei Kurko Janos Gyorgy
Știrile zilei din sport
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Opinii
07:17
Cătălin Tolontan „Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut” » Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Citește mai mult
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Superliga
09:12
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Citește mai mult
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Superliga
10:57
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Citește mai mult
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Liga Campionilor
11:57
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Citește mai mult
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:50
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
15:37
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
16:41
Mutu îi avertizează pe italieni „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB, înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
Mutu îi avertizează pe italieni  „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB , înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
16:58
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul  a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Top stiri din sport
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Auto
11:47
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Campionate
11:11
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Citește mai mult
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Tenis
10:29
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Citește mai mult
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Tenis
09:37
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 35 rapid 36 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share