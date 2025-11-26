Două țări trag de Ronaldo  Arabia Saudită îl consideră principalul ambasador. Portugalia vrea să profite de această legătură

- Cristiano Ronaldo, 40 de ani, a depășit cu mult granițele fotbalului.
- Arabia Saudită îl vede ca pe cel mai bun ambasador al său.
- Portugalia încearcă să atragă prin imaginea lui extraordinară investițiile regatului din Golful Persic.
După o carieră la cel mai înalt nivel, două decenii la Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus și iar United, Cristiano Ronaldo a semnat cu Al-Nassr în ianuarie 2023 și s-a legat total de Arabia Saudită.
Plătit cum nu s-a mai văzut până atunci, un salariu colosal la care nu plătește taxe, CR7 a devenit nu doar căpitanul, golgeterul și cel mai bun jucător al lui Al-Nassr și al campionatului saudit.
Ronaldo, cel care promovează Arabia Saudită în lumea întreagă. Și la Casa Albă
Mohammed bin Salman, controversatul prinț moștenitor și prim-ministru al regatului, cel care conduce totul în țară, l-a transformat în principalul ambasador.
El promovează Campionatul Mondial din 2034, pe care îl va organiza Arabia Saudită, și tot el este cea mai importantă imagine a turismului local.
La 40 de ani, odată ajuns în Golful Persic, Ronaldo a depășit cu mult granițele fotbalului.
În urmă cu o săptămână, Donald Trump l-a invitat la Washington pe Bin Salman, iar Cristiano nu a lipsit la dineul oficial oferit la Casa Albă de către președintele american.
Trump a petrecut mult timp alături de Ronaldo și de Georgina, viitoarea lui soție.
Ministrul economiei: „Să profităm de Ronaldo pentru a atrage investiții în Portugalia”
Cum el și-a prelungit contractul la Al-Nassr, încă doi ani, până în 2027, căpitanul naționalei Portugaliei e și o atracție pentru autoritățile lusitane.
Manuel Castro Almeida, de jumătate de an ministrul economiei în guvernul lui Luis Montenegro, a fost în vizită la Riad și a vorbit despre planul său de a-l implica pe Ronaldo pentru a face conexiunea între cele două țări.
„Portugalia este destul de departe (n.r. 5.400 de kilometri e distanța dintre cele două capitale), nu e foarte cunoscută în Arabia Saudită, iar Cristiano Ronaldo are un rol fundamental aici”, a declarat Almeida la Riad agenției Lusa, la sfârșitul unei vizite în care a avut alături reprezentanți ai marilor companii portugheze.
Ronaldo este considerat aproape ca un cetățean saudit. E unul de-al lor, are un rol important Manuel Castro Almeida, ministrul portughez al economiei
Scopul politicianului: „Imaginea țării noastre este foarte mult asociată cu imaginea lui Cristiano Ronaldo, care are o importanță enormă aici.
Trebuie să profităm de Ronaldo pentru a atrage investiții în Portugalia. Țara lui Cristiano e Portugalia și atrage atenția oamenilor”.