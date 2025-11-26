Două țări trag de Ronaldo  Arabia Saudită îl consideră principalul ambasador. Portugalia vrea să profite de această legătură

Cristiano Ronaldo, 40 de ani, a depășit cu mult granițele fotbalului.

Arabia Saudită îl vede ca pe cel mai bun ambasador al său.

Portugalia încearcă să atragă prin imaginea lui extraordinară investițiile regatului din Golful Persic.

După o carieră la cel mai înalt nivel, două decenii la Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus și iar United, Cristiano Ronaldo a semnat cu Al-Nassr în ianuarie 2023 și s-a legat total de Arabia Saudită.

Plătit cum nu s-a mai văzut până atunci, un salariu colosal la care nu plătește taxe, CR7 a devenit nu doar căpitanul, golgeterul și cel mai bun jucător al lui Al-Nassr și al campionatului saudit.

200 de milioane de euro este salariul anual al lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr

Ronaldo, cel care promovează Arabia Saudită în lumea întreagă. Și la Casa Albă

Mohammed bin Salman, controversatul prinț moștenitor și prim-ministru al regatului, cel care conduce totul în țară, l-a transformat în principalul ambasador.

El promovează Campionatul Mondial din 2034, pe care îl va organiza Arabia Saudită, și tot el este cea mai importantă imagine a turismului local.

Ronaldo, pe 23 septembrie, de ziua națională a Arabiei Saudite Foto: Instagram

La 40 de ani, odată ajuns în Golful Persic, Ronaldo a depășit cu mult granițele fotbalului.

În urmă cu o săptămână, Donald Trump l-a invitat la Washington pe Bin Salman, iar Cristiano nu a lipsit la dineul oficial oferit la Casa Albă de către președintele american.

Trump a petrecut mult timp alături de Ronaldo și de Georgina, viitoarea lui soție.

Ministrul economiei: „Să profităm de Ronaldo pentru a atrage investiții în Portugalia”

Cum el și-a prelungit contractul la Al-Nassr, încă doi ani, până în 2027, căpitanul naționalei Portugaliei e și o atracție pentru autoritățile lusitane.

Manuel Castro Almeida, de jumătate de an ministrul economiei în guvernul lui Luis Montenegro, a fost în vizită la Riad și a vorbit despre planul său de a-l implica pe Ronaldo pentru a face conexiunea între cele două țări.

Cristiano a ajuns la 110 goluri în 123 de meciuri la Al-Nassr. Are acum 954 de reușite în carieră la echipele de club și națională Foto: Instagram

„Portugalia este destul de departe (n.r. 5.400 de kilometri e distanța dintre cele două capitale), nu e foarte cunoscută în Arabia Saudită, iar Cristiano Ronaldo are un rol fundamental aici”, a declarat Almeida la Riad agenției Lusa, la sfârșitul unei vizite în care a avut alături reprezentanți ai marilor companii portugheze.

Ronaldo este considerat aproape ca un cetățean saudit. E unul de-al lor, are un rol important Manuel Castro Almeida, ministrul portughez al economiei

Scopul politicianului: „Imaginea țării noastre este foarte mult asociată cu imaginea lui Cristiano Ronaldo, care are o importanță enormă aici.

Trebuie să profităm de Ronaldo pentru a atrage investiții în Portugalia. Țara lui Cristiano e Portugalia și atrage atenția oamenilor”.

