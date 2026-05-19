Ronaldo, oficial la CM 2026 Atacantul lusitan merge la al șaselea Campionat Mondial » Portugalia a anunțat lotul pentru turneul final
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 17:11
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 18:27
  • Cristiano Ronaldo va bifa o nouă bornă istorică în cariera sa.
  • Atacantul în vârstă de 41 de ani a fost inclus de selecționerul Roberto Martinez în lotul Portugaliei pentru Campionatul Mondial din 2026

CR7 va participa oficial la a șasea ediție de Mondial din carieră, după ce selecționerul Roberto Martinez l-a inclus în grupul anunțat astăzi.

Cristiano Ronaldo merge la al șaselea Campionat Mondial

Selecționerul Portugaliei a anunțat o listă extinsă de 27 de jucători, deși regulamentul permite înscrierea oficială a 26 de fotbaliști.

Ricardo Velho de la Genclerbirligi va fi „portar de antrenament” și nu va face parte din lista oficială de la turneul final decât dacă se accidentează unul dintre ceilalți trei.

Roberto Martinez a explicat și că Portugalia va avea „un om în plus”, 27+1 în memoria lui Diogo Jota, fotbalist care a decedat în 2025, în urma unui accident rutier.

El este forța noastră, bucuria noastră. Pierderea lui Diogo a fost un moment imposibil de uitat și foarte dificil, dar chiar de a doua zi a depins de noi toți să luptăm pentru visul lui Diogo și pentru exemplul pe care l-a oferit mereu la echipa națională. Spiritul, forța și exemplul lui Diogo Jota reprezintă acel +1 și vor fi întotdeauna acel +1. Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei

Dincolo de încărcătura emoțională a convocării, Cristiano Ronaldo este unul dintre numele importante de pe lista lui Roberto Martinez.

Pentru Cristiano Ronaldo, convocarea are și o miză istorică. Atacantul lui Al Nassr este cel mai selecționat fotbalist din istoria naționalei Portugaliei, cu 226 de meciuri și 143 de goluri.

La Cupa Mondială, Ronaldo a adunat până acum 22 de apariții și 8 goluri, la edițiile din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022. Turneul din 2026 ar urma să fie al șaselea Mondial din cariera sa.

Lotul convocat de Roberto Martinez la naționala Portugaliei:

  • Portari - Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi)
  • Fundași - Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica);
  • Mijlocași - Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);
  • Atacanți - Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Portugalia va începe turneul pe 17 iunie, într-o grupă din care mai fac parte RD Congo, Uzbekistan și Columbia.

Înaintea debutului, lusitanii au programate și două meciuri de pregătire, cu Chile (6 iunie) și Nigeria (10 iunie).

