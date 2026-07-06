„O femeie demnă de dispreț!” Atacul „odios” al unei senatoare din Paraguay la adresa lui Kylian Mbappe a revoltat întreaga Franță. Replica starului +10 foto
Campionatul Mondial

„O femeie demnă de dispreț!” Atacul „odios” al unei senatoare din Paraguay la adresa lui Kylian Mbappe a revoltat întreaga Franță. Replica starului

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 22:57
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 23:06
  • Celeste Amarilla, o senatoare paraguayană, l-a atacat pe Kylian Mbappe (27 de ani) printr-o serie de postări făcute pe platforma X.
  • Cum i-a răspuns starul naționalei Franței, în rândurile de mai jos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Franța și Paraguay s-au întâlnit în „optimile” CM 2026, iar jucătorii selecționatei antrenate de Gustavo Alfaro au apelat la tot felul de tertipuri, unele de-a dreptul murdare, pentru a opri cu orice preț ofensiva „cocoșului galic”.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Mbappe din penalty, în minutul 70.

Nicolescu nu se aștepta Președintele lui Dinamo, despre mutarea lui Gnahore la FCSB: „Se putea duce oriunde altundeva”
Citește și
Nicolescu nu se aștepta Președintele lui Dinamo, despre mutarea lui Gnahore la FCSB: „Se putea duce oriunde altundeva”
Citește mai mult
Nicolescu nu se aștepta Președintele lui Dinamo, despre mutarea lui Gnahore la FCSB: „Se putea duce oriunde altundeva”

O senatoare din Paraguay îl atacă pe Kylian Mbappe

După fluierul de final al partidei, Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill, portarul Paraguayului, iar senatoarea Celeste Amarilla a făcut mai multe remarci rasiste care l-au avut ca țintă pe starul naționalei Franței.

„Bruta asta nici măcar nu a învățat să scrie. În loc de lapte matern, a crescut sugând nuci de cocos, iar cele mai educate creaturi pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanzeii.

Ar fi trebuit să-i arăți degetul mijlociu, Orlando Gill. Eu o fac în Senat și nu se întâmplă nimic.

Un camerunez colonizat, care se dă dur, francez, plin de resentimente, parvenit, arogant și urât.

A fost nervos și îngrozit pe tot parcursul meciului, la fel ca întreaga lui echipă. N-au reușit să înscrie niciun gol, au câștigat doar din pur noroc…

Singurul lucru pentru care mulți dintre noi criticăm echipa națională a Paraguayului este că nu i-au dat o bătaie bună după meci. Și nici măcar nu sunt o fanatică a fotbalului”, a scris Celeste Amarilla pe platforma X.

Kylian Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill la finalul meciului Parguay - Franța Foto captură X .jpeg
Kylian Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill la finalul meciului Parguay - Franța Foto captură X .jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Kylian Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill la finalul meciului Parguay - Franța Foto captură X .jpeg Kylian Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill la finalul meciului Parguay - Franța Foto captură X .jpeg Kylian Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill la finalul meciului Parguay - Franța Foto captură X .jpeg Kylian Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill la finalul meciului Parguay - Franța Foto captură X .jpeg Kylian Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill la finalul meciului Parguay - Franța Foto captură X .jpeg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Amarilla a amintit și de conflictul dintre Mbappe și Junior Alonso. Europeanul a sărbătorit golul în fața fundașului stânga paraguayan și l-ar fi înjurat pe acesta în spaniolă: „P***a mă-tii”.

Ah, e și mai rău! Uite ce a putut să spună! Pentru numele lui Dumnezeu, nu mă lăsați să merg la stadion, că o să devin o huligană, dar nu-l suport pe tipul ăsta arogant! Celeste Amarilla, senatoare paraguayana

Kylian Mbappe, replică pentru senatoarea paraguayană: „Sunteți demnă de dispreț”

Atacurile senatoarei s-au răspândit rapid pe internet. Au ajuns și la Mbappe, iar răspunsul starului francez nu a întârziat să apară.

„Doamnă Celeste Amarilla, sunteți o femeie demnă de dispreț și nedemnă de funcția pe care o ocupați.

Nu reprezentați Paraguayul, această țară care a dat dovadă de pasiune și onoare pe tot parcursul competiției.

Din cauza nesăbuinței și a rasismului dumneavoastră fără rețineri, întreaga lume a uitat deja parcursul și efortul istoric pe care jucătorii dumneavoastră l-au depus în timpul acestei Cupe Mondiale, pentru a face loc unei doamne incompetente care oferă cea mai proastă imagine posibilă a țării sale.

Nu voi permite niciodată unor oameni ca ea să-și răspândească ura și rasismul în întreaga lume”, a scris Mbappe pe X.

7 goluri
a marcat Kylian Mbappe la CM 2026. E golgheterul competiției, la egalitate cu Lionel Messi și Erling Haaland

Federația Franceză de Fotbal nu stă cu mâinile în sân

Federația Franceză de Fotbal a anunțat că va intenta un proces împotriva senatoarei paraguayene Celeste Amarilla.

„Declarațiile rasiste ale senatoarei paraguayene Celeste Amarilla la adresa lui Kylian Mbappe sunt absolut abjecte și inacceptabile.

Cum se poate ține un astfel de discurs? Aceste declarații constituie o infracțiune și sunt condamnabile. Ele trebuie urmărite penal atât aici, cât și în alte țări. FFF depune o plângere la parchet în vederea urmăririi penale.

Federația își exprimă sprijinul deplin față de căpitanul său, jucătorii săi și, în general, față de toate victimele unor astfel de declarații odioase.

Mai mult ca oricând, FFF intenționează să lupte împotriva rasismului și a oricărei forme de discriminare. Aceste declarații îi dezonorează atât pe cei care le rostesc, cât și pe cei care le difuzează. Jucătorii echipei naționale a Franței reprezintă Franța; țara noastră este cea care este insultată”, se arată în comunicatul emis de FFF.

Ministra sportului din Franța reacționează

Și Marina Ferrari, ministra sportului din Franța, și-a exprimat sprijinul față de Mbappe.

„Sunt absolut revoltată de remarcile făcute de senatoarea paraguayană Celeste Amarilla. Franţa condamnă în cei mai fermi termeni atacurile rasiste care l-au vizat pe Kylian Mbappe.

Aceste afirmaţii sunt abjecte şi ruşinoase, fiind cu atât mai inacceptabile cu cât vin din partea unui responsabil politic. Nu vom tăcea în faţa rasismului.

Vizându-l pe Kylian Mbappe, senatoarea atacă tot ceea ce întruchipează căpitanul nostru şi tot ceea ce ţara noastră apără: libertatea, egalitatea şi fraternitatea”, a transmis Marina Ferrari.

Franța va juca în „sferturile” CM 2026 cu Maroc. Meciul va avea loc joi, de la 23:00 (ora României), liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Citește și

Subalternul lui Collina, vizat de Trump Arbitrul despre care președintele SUA a spus că „a fost suspect” e din țara unde Trump a schimbat cu forța șeful statului
Campionatul Mondial
22:40
Subalternul lui Collina, vizat de Trump Arbitrul despre care președintele SUA a spus că „a fost suspect” e din țara unde Trump a schimbat cu forța șeful statului
Citește mai mult
Subalternul lui Collina, vizat de Trump Arbitrul despre care președintele SUA a spus că „a fost suspect” e din țara unde Trump a schimbat cu forța șeful statului
În februarie era loial O declarație a lui Gnahore a devenit virală după transferul la FCSB: „Nu voi schimba cluburile!”
Superliga
20:21
În februarie era loial O declarație a lui Gnahore a devenit virală după transferul la FCSB: „Nu voi schimba cluburile!”
Citește mai mult
În februarie era loial O declarație a lui Gnahore a devenit virală după transferul la FCSB: „Nu voi schimba cluburile!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
franta paraguay rasism kylian mbappe cm 2026 celeste amarilla
Știrile zilei din sport
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Campionatul Mondial
07.07
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Citește mai mult
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
Superliga
07.07
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
Citește mai mult
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Campionatul Mondial
07.07
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Citește mai mult
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și  ce avertisment lansează
Campionatul Mondial
07.07
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și ce avertisment lansează
Citește mai mult
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și  ce avertisment lansează
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:23
„Au vrut să rămână Messi” Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei: „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
 „Au vrut să rămână Messi”  Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei:  „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
23:37
„O nebunie” Lionel Messi, prima reacție după „thrillerul” cu Egipt: „Am avut noroc să marcăm repede” + a depășit recordul lui Maradona
„O nebunie”  Lionel Messi, prima reacție după „thrillerul” cu Egipt: „Am avut noroc să marcăm repede” + a depășit recordul lui Maradona
22:03
Scaloni, copleșit de emoții VIDEO. Selecționerul Argentinei a părăsit interviul după meciul nebun cu Egipt: „Nu pot”
Scaloni, copleșit de emoții VIDEO. Selecționerul Argentinei a părăsit interviul după meciul nebun cu Egipt: „Nu pot”
22:36
Coelho, enervat la conferință Tehnicianul Craiova a răbufnit înaintea debutului în Liga Campionilor: „De ce mă întrebi iar asta? E normal!?”
Coelho, enervat la conferință Tehnicianul Craiova a răbufnit înaintea debutului în Liga Campionilor: „De ce mă întrebi iar asta? E normal!?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Top stiri
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care  i-a pus mari probleme la Mondial
Campionatul Mondial
07.07
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care i-a pus mari probleme la Mondial
Citește mai mult
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care  i-a pus mari probleme la Mondial
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Campionatul Mondial
07.07
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Citește mai mult
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
Tenis
07.07
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
Citește mai mult
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”
B365
07.07
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”
Citește mai mult
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 13 rapid 13 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share