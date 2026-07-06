„O femeie demnă de dispreț!” Atacul „odios” al unei senatoare din Paraguay la adresa lui Kylian Mbappe a revoltat întreaga Franță. Replica starului

Celeste Amarilla, o senatoare paraguayană, l-a atacat pe Kylian Mbappe (27 de ani) printr-o serie de postări făcute pe platforma X.

Cum i-a răspuns starul naționalei Franței, în rândurile de mai jos.

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Franța și Paraguay s-au întâlnit în „optimile” CM 2026, iar jucătorii selecționatei antrenate de Gustavo Alfaro au apelat la tot felul de tertipuri, unele de-a dreptul murdare, pentru a opri cu orice preț ofensiva „cocoșului galic”.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Mbappe din penalty, în minutul 70.

O senatoare din Paraguay îl atacă pe Kylian Mbappe

După fluierul de final al partidei, Mbappe a refuzat să dea mâna cu Orlando Gill, portarul Paraguayului, iar senatoarea Celeste Amarilla a făcut mai multe remarci rasiste care l-au avut ca țintă pe starul naționalei Franței.

„Bruta asta nici măcar nu a învățat să scrie. În loc de lapte matern, a crescut sugând nuci de cocos, iar cele mai educate creaturi pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanzeii.

Ar fi trebuit să-i arăți degetul mijlociu, Orlando Gill. Eu o fac în Senat și nu se întâmplă nimic.

Un camerunez colonizat, care se dă dur, francez, plin de resentimente, parvenit, arogant și urât.

A fost nervos și îngrozit pe tot parcursul meciului, la fel ca întreaga lui echipă. N-au reușit să înscrie niciun gol, au câștigat doar din pur noroc…

Singurul lucru pentru care mulți dintre noi criticăm echipa națională a Paraguayului este că nu i-au dat o bătaie bună după meci. Și nici măcar nu sunt o fanatică a fotbalului”, a scris Celeste Amarilla pe platforma X.

Amarilla a amintit și de conflictul dintre Mbappe și Junior Alonso. Europeanul a sărbătorit golul în fața fundașului stânga paraguayan și l-ar fi înjurat pe acesta în spaniolă: „P***a mă-tii”.

Ah, e și mai rău! Uite ce a putut să spună! Pentru numele lui Dumnezeu, nu mă lăsați să merg la stadion, că o să devin o huligană, dar nu-l suport pe tipul ăsta arogant! Celeste Amarilla, senatoare paraguayana

Kylian Mbappe, replică pentru senatoarea paraguayană: „Sunteți demnă de dispreț”

Atacurile senatoarei s-au răspândit rapid pe internet. Au ajuns și la Mbappe, iar răspunsul starului francez nu a întârziat să apară.

„Doamnă Celeste Amarilla, sunteți o femeie demnă de dispreț și nedemnă de funcția pe care o ocupați.

Nu reprezentați Paraguayul, această țară care a dat dovadă de pasiune și onoare pe tot parcursul competiției.

Din cauza nesăbuinței și a rasismului dumneavoastră fără rețineri, întreaga lume a uitat deja parcursul și efortul istoric pe care jucătorii dumneavoastră l-au depus în timpul acestei Cupe Mondiale, pentru a face loc unei doamne incompetente care oferă cea mai proastă imagine posibilă a țării sale.

Nu voi permite niciodată unor oameni ca ea să-și răspândească ura și rasismul în întreaga lume”, a scris Mbappe pe X.

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Federația Franceză de Fotbal nu stă cu mâinile în sân

Federația Franceză de Fotbal a anunțat că va intenta un proces împotriva senatoarei paraguayene Celeste Amarilla.

„Declarațiile rasiste ale senatoarei paraguayene Celeste Amarilla la adresa lui Kylian Mbappe sunt absolut abjecte și inacceptabile.

Cum se poate ține un astfel de discurs? Aceste declarații constituie o infracțiune și sunt condamnabile. Ele trebuie urmărite penal atât aici, cât și în alte țări. FFF depune o plângere la parchet în vederea urmăririi penale.

Federația își exprimă sprijinul deplin față de căpitanul său, jucătorii săi și, în general, față de toate victimele unor astfel de declarații odioase.

Mai mult ca oricând, FFF intenționează să lupte împotriva rasismului și a oricărei forme de discriminare. Aceste declarații îi dezonorează atât pe cei care le rostesc, cât și pe cei care le difuzează. Jucătorii echipei naționale a Franței reprezintă Franța; țara noastră este cea care este insultată”, se arată în comunicatul emis de FFF.

Ministra sportului din Franța reacționează

Și Marina Ferrari, ministra sportului din Franța, și-a exprimat sprijinul față de Mbappe.

„Sunt absolut revoltată de remarcile făcute de senatoarea paraguayană Celeste Amarilla. Franţa condamnă în cei mai fermi termeni atacurile rasiste care l-au vizat pe Kylian Mbappe.

Aceste afirmaţii sunt abjecte şi ruşinoase, fiind cu atât mai inacceptabile cu cât vin din partea unui responsabil politic. Nu vom tăcea în faţa rasismului.

Vizându-l pe Kylian Mbappe, senatoarea atacă tot ceea ce întruchipează căpitanul nostru şi tot ceea ce ţara noastră apără: libertatea, egalitatea şi fraternitatea”, a transmis Marina Ferrari.

Franța va juca în „sferturile” CM 2026 cu Maroc. Meciul va avea loc joi, de la 23:00 (ora României), liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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