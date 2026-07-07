Surprizele Spaniei au lovit Ce a schimbat campioana europeană în final pentru a prinde nepregătită Portugalia. Și secretul La Roja

Spania s-a calificat în „sferturile” Mondialului după 1-0 contra Portugaliei. Va înfrunta Belgia, pe 10 iulie.

Selecționerul De la Fuente a făcut doar trei înlocuiri la 0-0 și a decis jocul. Ce au schimbat jucătorii veniți de pe bancă.

Atuul neașteptat al Spaniei la acest turneu final, în rândurile de mai jos.

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Spania nu mai atinsese sferturile de finală din 2010, de când a cucerit titlul mondial. A reușit acum, 16 ani mai târziu.

Derbyul iberic contra Portugaliei a fost decis în „optimi” (1-0) de inspirația selecționerului Luis de la Fuente și de secretul neobișnuit La Roja la acest turneu final.

Prima schimbare a Spaniei: Ferran Torres, mai influent în centru decât Baena

Meciul se îndrepta spre prelungiri, într-un ritm lent, fără verticalizări, cu două echipe ce păreau obosite, neinspirate.

De la Fuente a făcut trei înlocuiri la 0-0, schimbând și jocul, nu doar jucătorii.

Ultimele sfaturi ale selecționerului pentru Ferran Torres. Foto: Imago

Două dintre ele, decisive. În minutul 75, l-a chemat pe bancă pe Alex Baena și l-a lansat pe Ferran Torres.

Jucătorul Barcelonei, mai mobil, cu o rază de acțiune mai mare, poate fi influent și în centrul terenului, nu doar în benzi, ca Baena.

Merino, piesa esențială pentru surpriză. Infiltrare decisivă în spatele apărării

Antrenorul a realizat însă că mai avea nevoie de o modificare. În minutul 85, a renunțat la Dani Olmo, mizînd pe Mikel Merino.

Merino joacă mai avansat decât Olmo, poate să se infiltreze pe poziție de vârf, ceea ce Olmo nu face.

Trebuia să profite că ochii stoperilor portughezi erau la golgheterul Mikel Oyarzabal.

Merino (dreapta) l-a înlocuit pe Olmo și a decis meciul de la Dallas. Foto: Imago

Și a făcut-o în minutul 90+1, cu ajutorul lui Torres. Aflat pe zonă centrală, la 25 de metri de poarta lusitană, Ferran l-a observat pe Merino cum fisurează defensiva rivalilor cu o demarcare inteligentă în spatele fundașilor și i-a pasat imediat.

Dintr-odată, Merino a rămas singur cu Diogo Costa și nu a ratat. Golul decisiv, al victoriei, al calificării.

Faza defensivă, secretul neașteptat. Spania, fără gol primit în 5 jocuri

De la Fuente a câștigat însă și pentru că avut până acum, la acest Mondial, un atu neașteptat pentru La Roja: faza defensivă.

Spania este unica echipă fără gol primit la CM 2026, în cinci meciuri, și nu doar datorită portarului Unai Simon.

609 minute cu poarta închisă are Unai Simon la Campionatul Mondial, record al competiției

Toți jucătorii au reacționat bine în momentele de apărare, cu presing avansat, cu centrul terenului ocupat de rombul lui De la Fuente și cu spații închise în zona propriului careu.

Adversarii spaniolilor au avut doar cinci șuturi pe poartă, unul în medie pe meci (două, Portugalia).

Nu i-a fost greu să pună lacătul. A avut și un pic de noroc, la ultima partidă: mingea lui Nuno Mendes, deviată de Pedro Porro, a lovit transversala.

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