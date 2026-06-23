Theodor Jumătate Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?
Opinii

Theodor Jumătate Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 22:28
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 22:39
  • Nu am văzut demult bullying atât de feroce anti-Cristiano. Portughezi împotriva celui mai mare portughez. 
  • Cel care a făcut Portugalia campioană ne-a oferit tuturor acest răspuns. Golurile lui. Clasa lui. 
  • Are 41 de ani, se va retrage în curând și ne va fi dor de el. Nu doar de Messi. Și de Ronaldo
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Mi-ar fi părut rău ca acel 1-1 cu Congo, un egal al suferinței, să fie imaginea lui Cristiano la acest Campionat Mondial.

Să rămână după al șaselea său CM doar desființarea lui, bullying feroce al portughezilor împotriva celui mai mare portughez.

Ronaldo, bătrân și neputincios? E timpul să te lași, Ronaldo? I-au șters tot!

Era bătrân, terminat, slab, neputincios. Social media era plină de atacuri extreme. Și nu doar acolo, unde se insultă sub acoperirea nickname-urilor.

„E timpul să te lași, Ronaldo!”, scria Nuno Saraiva într-un editorial apărut în A Bola. Brutal!

Nu se vorbea decât de ocazia de gol „furată” lui Bruno Fernandes. De egoismul său.

Aceasta era faza care i se reproșa lui Ronaldo. Foto: Imago Aceasta era faza care i se reproșa lui Ronaldo. Foto: Imago
Aceasta era faza care i se reproșa lui Ronaldo. Foto: Imago

După primul meci la Mondialul american, nu i-au mai dat nicio șansă. A fost șters tot ce făcuse bun în carieră. Nu doar bun, inuman de bun.

Acum nu mai afirmă lusitanii că e bătrân, terminat, slab, neputincios? Nu-i mai zice nimeni că e vremea să renunțe?

Și lui Messi îi aminteau de cele 4 finale pierdute, spunându-i că e mult sub Maradona

Nu a fost Ronaldo singurul mare jucător căruia i s-a anunțat sfârșitul. Leo Messi a trăit și el durerea respingerii compatrioților.

Până în 2021, în dreptul lui stăteau numai înfrângeri la națională, numai finale pierdute: una de Mondial (2014) și trei de Copa America (2007, 2015, 2016).

Mulți argentinieni îi aminteau mereu și mereu de aceste eșecuri și îi repetau că este mult sub Maradona. Ținta ironiilor.

Din 2021 a cucerit două Copa America și Mondialul! Acum sunt mai mulți argentinieni care recunosc că e peste Diego. Și este!

Portugalia înseamnă Ronaldo. Nu doar recordurile. Și „egoistul” care le dăruiește goluri colegilor

Pentru Portugalia, nu există cineva deasupra lui Cristiano. Nici Eusebio! Eusebio a dat strălucire Portugaliei, dar Ronaldo a făcut-o campioană. I-a oferit trofee. Euro 2016, Liga Națiunilor în 2019 și 2025. Datorită lui.

E primul portughez și unul dintre cei mai buni, cei mai spectaculoși jucători din istoria fotbalului.

Spectacolul Cristiano Ronaldo. Foto: Imago Spectacolul Cristiano Ronaldo. Foto: Imago
Spectacolul Cristiano Ronaldo. Foto: Imago

Nu doar calitate, fizică, tehnică, tactică. Și un infinit de recorduri.

Unicul care a înscris la șase Campionate Mondiale? El.

Cine este jucătorul cu cele mai multe meciuri la echipa națională din lumea întreagă? El. 230!

Cine a marcat cele mai multe goluri la națională din toate timpurile? El. 145!

Golul 144 al lui Ronaldo la națională. A urmat 145. Foto: Imago Golul 144 al lui Ronaldo la națională. A urmat 145. Foto: Imago
Golul 144 al lui Ronaldo la națională. A urmat 145. Foto: Imago

E egoist? Are 46 de pase decisive pentru Portugalia. Nu poate fi egoist un atacant care le dăruiește colegilor 46 de goluri la Selecao.

Nu renunță niciodată. Acesta este Cristiano

Marți, 23 iunie, a înscris de două ori. A readus Portugalia pe linia calificării după 5-0 cu Uzbekistan, aceeași Portugalia care nu putea bate RD Congo zilele trecute.

Acesta este Ronaldo. Încă înfometat de goluri, de victorii, de trofee.

Așa a fost întotdeauna. A jucat slab la startul turneului? A continuat și a jucat foarte bine în al doilea meci. Niciodată nu renunță!

La 41 de ani, se va retrage în curând și ne va fi foarte dor de el. Nu doar de Messi. Și de Cristiano. 

portugalia Echipa Nationala Campionatul Mondial cristiano ronaldo
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