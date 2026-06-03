Transfer-surpriză în Liga Florilor Căpitanul naționalei de handbal feminin a semnat cu o nouă echipă: „Să scriem istorie!” » Ce salariu va avea

HC Dunărea Brăila a anunțat, miercuri, transferul jucătoarei Cristina Laslo (30 de ani), căpitanul echipei naționale de handbal feminin.

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În sezonul recent încheiat, Cristina Laslo a câștigat titlul alături de Gloria Bistrița, în Liga Florilor. La noua sa echipă, handbalista va purta tricoul cu numărul 13.

HC Dunărea Brăila a anunțat transferul Cristinei Laslo

„Bine ai venit, Cristina Laslo!

HC Dunărea Brăila anunță transferul jucătoarei Cristina Laslo, care va evolua pe postul de centru și va purta tricoul cu numărul 13.

Cristina Laslo aduce la HC Dunărea Brăila experiența acumulată la cel mai înalt nivel, atât în competițiile interne, cât și internaționale.

Lider în teren și componentă importantă a echipei naționale a României, Cristina reprezintă un transfer important pentru proiectul clubului nostru”, a transmis clubul pe Facebook.

Handbalista care a bifat în carieră și două sferturi de Champions League a oferit și o primă reacție după transfer.

„Sunt încrezătoare și hotărâtă să ofer fanilor ceea ce am mai bun: dragostea pentru handbal.

Iar pentru cei care se îngrijorează că nu voi face față, numărul 13 va transmite că nu și-a spus încă ultimul cuvânt.

Pentru toți cei cu inima alb-albastră, abia aștept să ne întâlnim și să scriem istorie pentru acest club împreună! Let’s play handball! Alb-albastră e inima noastră!”, a spus Cristina Laslo.

7 prezențe a bifat Cristina Laslo la turnee finale, alături de naționala României: 4 la Mondial și 3 la European

Născută la Cluj-Napoca, Cristina Laslo și-a început cariera la echipa locală, Universitatea, formație pentru care a evoluat până în 2017.

Ulterior, sportiva a mai evoluat pentru Buducnost, în Muntenegru (2017 - 2019), dar și la Corona Brașov (2019-2020) și Minaur Baia Mare (2020 - 2022), înainte ca aceasta să ajungă la Gloria Bistrița, în anul 2022.

La formația din Brăila, Laslo ar urma să câștige aproximativ 10.000 de euro lunar, conform fanatik.ro.

HC Dunărea Brăila a încheiat sezonul pe locul 5, cu 25 de puncte.

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