Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a criticat dur pe Marius Coman, atacantul celor de la UTA (29 de ani), după remiza României cu Georgia, scor 1-1.

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Marius Coman fusese una dintre surprizele pregătite de Mircea Lucescu pentru acțiunea din martie, când a fost convocat în premieră pentru barajul cu Turcia.

Atacantul nu a debutat atunci pentru prima reprezentativă, iar Gică Hagi nu l-a inclus în lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor.

Mihai Stoica, atac dur la adresa lui Marius Coman: „Nu o să fie niciodată nimic”

În amicalul de la Tbilisi, Hagi a început partida cu Florinel Coman în rol de atacant central, iar Louis Munteanu a intrat la pauză și a marcat golul egalizator al României, în minutul 55, după ce Georgia deschisese scorul prin Giorgi Kvilitaia.

„Ce variantă avea de număr 9? Nu poți să îi dai mai mult de 45 de minute lui Louis Munteanu, venit din State. Ce alt număr nouă avem noi? În afară de Munteanu, Pușcaș și Bîrligea? La revedere. Trebuie să bagi pe cineva acolo. Pe cine să bagi? Ok, nu trebuiau ăia, dar cine ar fi trebuit?

Florinel Coman nu e bine fizic acum, dar nu avea pe cine să aducă în locul lui”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Când a fost adus în discuție Marius Coman, atacantul celor de la UTA, Mihai Stoica a răspuns tranșant:

„Să fim serioși. Florinel Coman, dacă vine la FCSB și o să joace la FCSB, s-ar putea să fie bun. Coman celălalt nu are nicio perspectivă.

E un jucător de 30 de ani care toată viața lui a jucat în Liga 2. Coman de la UTA nu o să fie niciodată nimic, să mă ierte, nu are cum. Când toată cariera ți-ai făcut-o în Liga 2, nu poți să ajungi la 30 de ani să...”, a mai declarat acesta.

Marius Coman a avut un sezon bun la UTA, unde a bifat 9 goluri și două pase decisive în actuala ediție de Superliga.

Înainte de UTA, atacantul a trecut pe la echipe precum CFR Cluj, U Cluj, CSM Reșița, Comuna Recea, Petrolul, Corvinul Hunedoara și Sepsi.

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