Impresionat de „tricolori” Fostul fundaș al echipei naționale a lăudat debutul lui Hagi: „Tupeu! Era nevoie de asta” +17 foto
Tibor Selymes. Foto: Facebook / Tibor Selymes
Nationala

Impresionat de „tricolori” Fostul fundaș al echipei naționale a lăudat debutul lui Hagi: „Tupeu! Era nevoie de asta”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 12:59
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 12:59
  • Tibor Selymes (56 de ani), fost component al Generației de Aur, a vorbit despre prestația României în amicalul cu Georgia, scor 1-1, primul meci al lui Gheorghe Hagi (61 de ani) în al doilea mandat de selecționer.
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Fostul fundaș stânga al naționalei, cu 46 de selecții pentru România, crede că „tricolorii” au arătat curaj la Tbilisi.

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Tibor Selymes a lăudat debutul lui Hagi: „A intrat cu tupeu”

Partida a fost primul test al naționalei după revenirea lui Hagi pe bancă.

„Sincer, mi-a plăcut abordarea meciului, că nu ne-am retras, am avut curaj, am jucat, am avut posesie, ne-am creat ocazii, chiar dacă primele au venit din greșelile lor. Dar am pus presiune pe ei, iar când pui presiune pe adversar, el greșește.

Mi-a plăcut foarte mult cum a gândit Gică meciul ăsta. El gândește foarte mult pe partea ofensivă și eu cred că echipa națională avea nevoie să le dea curajul ăsta băieților, să spună: «Mergem, jucăm, urcăm liniile și stăm în terenul advers».

Bine, am făcut și greșeli. Ăsta este fotbalul, nu ai ce face. Dar ideea, cum a gândit jocul... Sper să meargă pe linia asta, să avem rezultate și să ne bucurăm pentru rezultatele echipei naționale”, a spus Selymes, conform gsp.ro.

Echipa de start a Romaniei de la meciul cu Georgia (foto: Sport Pictures)
Echipa de start a Romaniei de la meciul cu Georgia (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (17 imagini)

Ianis Hagi (foto: Sport Pictures) Răzvan Marin (foto: Sport Pictures) David Matei a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Andrei Borza a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Ianis Hagi (foto: Sport Pictures)
+17 Foto
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România a remizat cu Georgia, scor 1-1, după ce gazdele au deschis scorul în minutul 46, prin Giorgi Kvilitaia, iar Louis Munteanu a egalat în minutul 55, cu o lovitură de cap, după centrarea lui Vladimir Screciu.

„Toată lumea a alergat, a avut o atitudine pozitivă. Pe mine mă interesează mai mult echipa decât un singur jucător. Dar ca jucător, mi-a plăcut cum a intrat Louis Munteanu, cu tupeu. Mi-a plăcut foarte mult de el”, a mai spus acesta.

Interesul lui Gică cred că e să vadă pe toată lumea, cum reacționează la antrenamente și meciuri la ce le cere. Urmează o perioadă destul de grea pentru echipa națională, cu meciuri foarte grele. Important este ca toți băieții să joace la echipele lor, să aibă ritm de joc. Tibor Selymes, fost component al Generației de Aur

Andrei Borza a bifat la Tbilisi primele minute pentru echipa națională, iar Tibor Selymes îl vede pe fundașul stânga de la Rapid drept o soluție de viitor pentru România.

„De mult ziceam că Borza are capacitatea de a juca la echipa națională. E un copil bun, un fundaș stânga cu forță și viteză, acum joacă meci de meci la Rapid. Eu cred că este o soluție. Acum depinde și de Bancu, de cum se simte, dar eu zic că este o soluție bună pentru echipa națională pe viitor.

Și Opruț este un fundaș bun, a avut un sezon bun la Dinamo, dar eu am spus despre Borza că este un copil foarte, foarte bun, care poate deveni un fundaș stânga bun, încă de când era la Viitorul. Important este că Gică are de unde alege”, a mai spus fostul fundaș.

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