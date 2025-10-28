CS Dinamo a acoperit bannerele sponsorului principal al stadionului „Arcul de Triumf” la meciul cu FC Dinamo.

Clubul antrenat de Zeljko Kopic este în conflict cu administratorii stadionului.

La meciul dintre CS Dinamo și FC Dinamo, Clubul Sportiv a repetat gestul care a declanșat conflictul dintre echipa din Liga 1 și reprezentanții CSN „Arcul de Triumf”.

CS Dinamo a acoperit bannerele cu Mr. Bit de pe „Arcul de Triumf”

Toate panourile cu logoul cazinoului online Mr. Bit, amplasate pe marginea terenului și în spatele ultimului rând de scaune din peluze, au fost acoperite cu o pânză albă .

Motivul? CS Dinamo și FC Dinamo sunt sponsorizate de unul dintre rivalii Mr. Bit: Superbet.

FC Dinamo a plecat de pe „Arcul de Triumf” după ce a acoperit sponsorul stadionului

FC Dinamo a intrat în conflict cu șefii stadionului, în urmă cu 3 luni, când a acoperit reclamele sponsorului arenei în timpul meciului din etapa #2 a Ligii 1, contra celor de la FC Botoșani (0-0).

Modul în care a procedat FC Dinamo nu a fost pe placul celor care administrează arena. Aceștia au reacționat și au notificat oficial clubul din „Ștefan cel Mare”: dacă mai vreți să jucați aici pe viitor, denumirea sponsorului stadionului nu mai puteți să o ascundeți publicului.

Dinamo a ales să se mute pe Arena Națională, unde își dispută și în prezent meciurile de pe teren propriu.

Pe Arenă e nevoie de cel puțin 12.000-13.000 de fani pentru ca echipa gazdă să nu iasă în pierdere.

