Ioan Andone (65 de ani), fostul jucător și antrenor al lui Dinamo, a transmis un avertisment către jucătorii lui Zeljko Kopic (48 de ani), înainte de meciul din prima etapă a Cupei României.

Întrebat cu cine ține în duelul de pe „Arcul de Triumf”, fostul jucător și antrenor al clubului din „Ștefan cel Mare”, Ioan Andone a răspuns râzând: „Cu Dinamo țin”.

Ioan Andone, avertisment pentru elevii lui Kopic: „O echipă dintr-o divizie inferioară vrea să demonstreze”

Fostul tehnician a comparat duelul de azi cu cel din 2016, când „câinii” au înfruntat propriul „satelit” în Cupă.

„ A fost Dinamo cu Dinamo II. I-am bătut foarte greu. Erau jucători la echipa a doua care voiau să demonstreze. Să vedeți și diseară ce meci bun o să fie. Cei de la CS Dinamo au jucători foarte tineri. Sunt mulți sub 20 de ani. Sunt vreo 4-5 sub 20 de ani.

Noi atunci trăgeam și la cupele europene și la campionat. Probabil și Kopic le va da șanse jucătorilor care au jucat mai puțin. Cu 7 puncte ai șanse să te califici.

Poate cei împrumutați au clauze să nu joace împotriva lui Dinamo. Dar cei care au șansă, trebuie să demonstreze.

Publicul de atunci ținea cu cei mai mici, cu ăia de echipa a doua. Era o rușine dacă ne eliminau. E un meci care trebuie câștigat. O echipă dintr-o divizie inferioară vrea să demonstreze, să fie agresivă”, a declarat Ioan Andone, potrivit sport.ro.

Dinamo - Dinamo II 2-1 . Golurile echipei lui Andone, marcate de jucători de la adversară

În sezonul 2016-2017, când Dinamo a întâlnit echipa secundă, Ioan Andone se afla pe banca tehnică a echipei din Liga 1.

După 0-0 la pauză, „câinii” au beneficiat, în minutul 55, de autogolul lui Groza. Apoi, 11 minute mai târziu, Dinamo II egala prin Tîrcoveanu. Golul victoriei pentru Dinamo era marcat de Patrick Petre (79), jucător promovat de Andone de la „satelit”.

După acel duel, FRF a eliminat echipele secunde ale cluburilor din Cupa României.

