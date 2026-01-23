„Osaka se preface” Soția lui Novak Djokovic, comentariu fără menajamente,  după conflictul cu Sorana Cristea, de la Australian Open +10 foto
Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, conflict la finalul partidei de la Australian Open/ Foto: IMAGO
Tenis

„Osaka se preface” Soția lui Novak Djokovic, comentariu fără menajamente, după conflictul cu Sorana Cristea, de la Australian Open

Alexandru Smeu
Publicat: 23.01.2026, ora 16:21
Actualizat: 23.01.2026, ora 16:27
  • Jelena (39 de ani), soția lui Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP), a vorbit despre momentele tensionate apărute între Sorana Cîrstea (35 de ani, #35 WTA) și Naomi Osaka (28 de ani, #15 WTA), la finalul meciului din turul 2 de la Australian Open.
  • Românca a fost învinsă de japoneză, scor 3-6, 6-4, 2-6, după o partidă care a durat o oră și 58 de minute.

După încheierea meciului, Sorana a avut un scurt dialog cu Osaka în care a acuzat-o că este lipsită de fair-play, după ce nipona a strigat de mai multe ori „C'mon!” („Haide!”) pe parcursul meciului.

„Nu știi ce e fair-play-ul, prieteno. Joci de atâta vreme în circuit și nu ai idee ce este fair-play-ul”, i-a spus Sorana adversarei, la fileu.

Jelena Djokovic, despre tensiunile Cîrstea - Osaka: „Este lipsit de respect să aplauzi pentru greșeala cuiva”

Răspunzând la un videoclip în care cele două sportive discutau la fileu după meci, Jelena Djokovic, soția legendarului Novak Djokovic, i-a luat apărarea Soranei.

„Hmm, sunt surprinsă că asta nu este considerată o interferență. Între servicii, dacă fanii aplaudă sau fac gălăgie, arbitrul de scaun le cere să nu mai facă asta, deoarece deranjează jucătorii.

Punctul nu e jucat. Sorana a ratat primul serviciu, se concentra pe al doilea, e o mică pauză și e lipsit de respect să aplauzi greșeala cuiva la primul serviciu. Sunt surprinsă că arbitrul de scaun și Naomi au considerat că este corect.

Au existat modificări ale regulilor pe care le-am ratat?”, a scris Jelena Djokovic, citată de thesun.ie.

Apoi a adăugat, ca răspuns la un alt comentariu:

„Nu este nimic rău în a te încuraja și nici măcar nu e ăsta ideea acestui comentariu, îmi pare rău că nu m-am exprimat suficient de clar.

Este vorba despre când și cum. Ea, ca jucătoare profesionistă, ar trebuie să știe că NU e cazul să faci asta între primul și al doilea serviciu al adversarului.

Doar dacă nu vrei să provoci. În acest caz, nu văd de ce se preface surprinsă la final că Sorana s-a simțit provocată.

Naomi este încurajată de fanii ei pentru că se încurajează singură. Minunat.

Pur și simplu nu am văzut-o niciodată făcând asta altei jucătoare, așa că am crezut că este o schimbare de regulă sau ceva de genul ăsta”.

Sorana Cîrstea, despre conflictul cu Naomi Osaka: „20 de ani de carieră sunt mai importanți decât 5 secunde de discuție”

Întrebată despre discuția pe care a purtat-o cu Naomi Osaka, Sorana a declarat:

„Nu vreau să discut, au fost 5 secunde de discuție, acesta a fost ultimul meu meci la Australian Open, iar eu cred că cei 20 de ani de carieră cântăresc mai mult decât acele 5 secunde de discuție pe care le-am avut cu Naomi Osaka la fileu”, a declarat Sorana Cîrstea, conform eurosport.ro.

Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open
Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open

Tensiuni între Naomi Osaka și Sorana Cîrstea la Australian Open
Naomi Osaka: „Îmi pare rău că s-a supărat”

Naomi Osaka a oferit și o reacție cu privire la momentele tensionate pe care le-a avut cu Sorana Cîrstea.

„Aparent, s-a supărat că am spus de multe ori «haide» (n.red. - come one). Nu contează. Am încercat să joc bine. Sorana joacă bine. E o jucătoare excelentă.

Cred că acesta a fost ultimul ei Australian Open. Îmi pare rău că s-a supărat. Ar fi putut să-mi spună să mă opresc. Frate…”, a declarat sportiva japoneză.

În următorul tur, Naomi Osaka o va întâlni pe Maddison Inglis (28 de ani, #133 WTA).

151.448 de dolari
a încasat Sorana Cîrstea pentru participarea la Australian Open

Australian Open Sorana Cirstea conflict naomi osaka jelena djokovic
