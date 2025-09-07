Zidane, la București? Fostul tehnician de la Real Madrid, negocieri avansate  cu o adversară FCSB » Nu e singurul nume mare luat în calcul

Zinedine Zidane (53 de ani) se află în negocieri cu Fenerbahce pentru preluarea postului de antrenor principal.

Turcii îi caută înlocuitor lui Jose Mourinho, de care s-au despărțit după eliminarea din play-off-ul Ligii Campionilor.

Fenerbahce a pus pe listă mai multe nume importante din fotbalul internațional, iar cu fostul antrenor al lui Real Madrid ar fi depășit deja discuțiile preliminare.

Zinedine Zidane ar putea fi noul antrenor al lui Fenerbahce

Fenerbahce și Jose Mourinho și-au strâns mâna la finalul lunii august, iar acum clubul turc are nevoie de un tehnician înaintea fazei principale din Europa League.

Până acum, principalele opțiuni erau Luciano Spalletti și Isamil Kartal. Antrenorul italian ar fi refuzat deja oferta, iar cel turc este pus momentan în așteptare, deoarece conducerea ar ținti mai mult spre un antrenor străin, informează sabah.com.tr.

Astfel, Zidane reprezintă o opțiune bună pentru Fenerbahce, iar negocierile ar fi trecut deja de faza preliminară, urmând să fie stabilite salariul și alte detalii contractuale.

Adversarul celor de la FCSB mai are și alte variante. Ange Postecoglou, fostul antrenor al lui Drăgușin de la Tottenham, și Domenico Tedesco au fost deja contactați și puși în temă cu situația de la club.

Fenerbahce va veni la București pe 29 ianuarie 2026, pentru duelul cu FCSB din ultima etapă a fazei principale din Europa League.

