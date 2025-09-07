Zsori, out definitiv? Atacantul de la UTA a fost lăsat din nou în afara lotului după conflictul cu Adrian Mihalcea: „Este decizia mea”

Daniel Zsori (24 de ani) a intrat în dizgrația lui Adrian Mihalcea după remiza cu Unirea Slobozia, scor 1-1.

Deși nu avea foarte multe opțiuni, antrenorul nu l-a introdus pe Zsori nici în lotul pentru meciul de pregătire cu Dumbrăvița, scor 0-0.

UTA Arad a avut parte de un start bun de sezon, cu 13 puncte adunate după 8 etape, în care a avut o singură înfrângere, 0-2 cu Rapid în ultima etapă.

Adrian Mihalcea: „În cazul lui Zsori e decizia mea”

Deși nu a putut conta pe Abdallah, Țăroi și Tzionis, toți convocați la naționale, Mihalcea l-a lăsat în continuare pe Zsori în afara lotului, chiar și la amicalul scor 0-0 cu Dumbrăvița.

„În cazul lui Zsori este decizia mea, de asta sunt antrenor, ca să iau decizii în favoarea echipei și lucrul acesta l-am făcut. Am zis că e o decizie care îmi aparține și vom vedea ceea ce o să întâmple în viitor” , a spus Adi Mihalcea, potrivit sportarad.ro.

Conflictul din Zsori și Mihalcea a pornit de la meciul din Liga 1 cu Unirea Slobozia, scor 1-1, când jucătorul a răspuns într-un mod nepotrivit la indicațiile primite din partea antrenorului.

De atunci, Zsori nu a mai prins lotul la Arad pentru nicio partidă oficială sau de pregătire.

