„S-au certat după ce și-au dat autogol” Dezvăluiri despre blatul pentru pariuri care a dus la deschiderea „Dosarului Păulești”
Fotomontaj realizat de Golazo.ro
Liga 3

„S-au certat după ce și-au dat autogol” Dezvăluiri despre blatul pentru pariuri care a dus la deschiderea „Dosarului Păulești”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 26.02.2026, ora 16:27
alt-text Actualizat: 26.02.2026, ora 16:53
  • O operațiune de amploare a polițiștilor s-a soldat cu 34 de percheziții, 21 de persoane conduse la audieri și patru reținute într-un dosar de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.
  • Ancheta vizează un meci presupus trucat din Liga 3, Victoria Traian - CS Păulești (4-0), disputat pe 6 decembrie 2025.

Președintele clubului CS Victoria Traian, Andrei Adrian, susține că echipa din județul Brăila nu are nicio legătură cu dosarul de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive care vizează CS Păulești (Prahova), deși ultimul meci direct dintre cele două formații apare ca fiind singurul anchetat în dosar.

Cătălin Tolontan Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Citește și
Cătălin Tolontan Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Citește mai mult
Cătălin Tolontan Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

CS Victoria Traian, despre „Dosarul Păulești”: „Nu ne-a întrebat nimeni nimic”

„Pe noi nu ne-a întrebat nimeni absolut nimic. Noi, pur și simplu, am intrat în teren. Ne-am jucat șansele la fel cum am făcut-o și în meciul tur, când am fost, practic, zdrobiți cu 6-0. Nu ne-a contactat nimeni. Nu știm nimic. N-am fost chemați”, a declarat Andrei Adrian pentru GOLAZO.ro.

Perchezițiile, 34 la număr, efectuate miercuri, 25 februarie,  în județele Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov și Dâmbovița și în București, au vizat un singur meci considerat trucat, CS Victoria Traian - CS Păulești, scor 4-0 (1-0), disputat pe 6 decembrie 2025, în Liga a III-a.

Patru persoane reținute de la Păulești

În urma descinderilor, 21 de persoane au fost aduse la audieri, iar patru au fost reținute pentru 24 de ore.

Surse judiciare au afirmat pentru GOLAZO.ro că este vorba despre Gabriel Matei și Marius Sanda (fotbaliști ai echipei din Păulești), Claudiu Blaga (finanțator) și Alexandru Cristescu (impresar al unor jucători).

Cei patru ar fi pariat „atât online, cât și din agenții, știind rezultatele dinainte ca partidele să se dispute”.

Anchetatorii susțin că ar fi fost obținute foloase patrimoniale injuste de aproximativ 840.000 de lei.

Diferența dintre tur și retur: 6-0 și 0-4

Președintele CS Victoria Traian, Andrei Adrian, a admis că diferența radicală dintre meciul din tur și cel din retur poate ridica semne de întrebare, însă respinge orice implicare a clubului său.

„Vă dați seama că este surprinzător să citesc tot felul de știri. Dar totodată ce implicare am putea avea noi când suntem doar un adversar în teren al unei echipe care, drept dovadă, înțeleg că se ocupă și cu altceva?

Într-adevăr, a fost surprinzător faptul că la ei, meciul tur, am pierdut categoric 6-0. În minutul 20 aveau 4-0.

Chiar vorbeam cu colaboratorii mei din conducerea clubului și zicem «Cred că Păulești este principala candidată la promovarea în Liga 2», pentru că am văzut o echipă foarte bună. Cu jucători cu experiență.

Am zis, clar vor să promoveze, dar apoi am văzut că a apărut un declin. Nu e treaba noastră să analizăm ce stă la baza acestui declin.

Cei care au greșit trebuie să plătească! Sportul trebuie să aibă alte principii la bază, nu astfel de practici dubioase. Andrei Adrian, președintele CS Victoria Traian (Liga 3)

„A fost meci de luptă, prin prisma terenului”

După victoria cu 4-0 din 6 decembrie, împotriva CS Păulești, clubul din comuna Traian a postat pe pagina oficială mesajul: „Câștigăm încă 3 puncte pentru județul Brăila, în urma unui meci de luptă”.

Președintele Victoriei Traian a explicat pentru GOLAZO.ro în ce a constat, de fapt, „lupta”: „Prin meci de luptă, ne-am referit la faptul că terenul a fost unul foarte greu. Am decis ulterior să arăm terenul și să-l reînsămânțăm. Ne-am și mutat o perioadă pe un alt teren pentru meciurile de acasă”.

Autogol dubios: „În stilul lui Bănel pe Bernabeu. Cei de la Păulești au început să se certe între ei”

Oficialul nou-promovatei și-a amintit că în timpul meciului cu Păulești a existat un moment controversat, autogolul marcat de Marian Sanda, fundaș al formației prahovene.

„Portarul era în careul de 6 metri, fundașul central a preluat mingea, s-a întors spre poartă și a dat-o pe poartă. Au fost observatori la joc, oficiali ai Federației.

Cei de la Păulești au început să se certe între ei, că de ce a părăsit portarul spațiul porții. Portarul țipa la fundaș, că de ce i-a dat mingea pe poartă, că normal era să-i paseze în afara cadrului porții.

A fost o pasă la portar în stilul celei date de Bănel Nicoliță cu Real Madrid, pe Bernabeu.

Noi suntem departe de a trage concluzii despre adversari, ne vedem de treaba noastră și atât. Milităm pentru ca aceia care greșesc și fac astfel de practici să plătească!”.

I-am avertizat pe jucători cu privire la pariuri”

Victoria Traian, nou-promovată în Liga 3, funcționează cu un buget de aproximativ 600.000 de lei, iar salariile jucătorilor sunt între 1.200 și 1.500 de lei lunar, completate de prime.

Conducerea susține că are un Regulament de Ordine Interioară care prevede sancțiuni pentru implicarea în pariuri sportive.

„La startul sezonului le-am prezentat jucătorilor Regulamentul de Ordine Interioară și am clarificat fără poziția clubului.

I-am avertizat că orice implicare în pariuri sau practici care pot afecta integritatea competiției atrage sancțiuni și, dacă vom avea suspiciuni, ne vom adresa comisiilor Federației Române de Fotbal.

Până în acest moment nu am avut nicio situație de acest tip. Consider că am construit un grup de jucători de caracter, pentru care pot garanta că nu s-ar preta la astfel de gesturi. Media de vârstă este de 21 de ani”.

Citește și

Adi Petre, audiat VIDEO. Fostul atacant de la FCSB a dat declarații în dosarul meciurilor aranjate: „Am ratat pentru că am fost eu slab, nu mi-a zis nimeni”
Liga 3
16:01
Adi Petre, audiat VIDEO. Fostul atacant de la FCSB a dat declarații în dosarul meciurilor aranjate: „Am ratat pentru că am fost eu slab, nu mi-a zis nimeni”
Citește mai mult
Adi Petre, audiat VIDEO. Fostul atacant de la FCSB a dat declarații în dosarul meciurilor aranjate: „Am ratat pentru că am fost eu slab, nu mi-a zis nimeni”
„Suntem vinovați” Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care FCSB este aproape să rateze play-off-ul: „Prea multe contra noastră”
Superliga
14:36
„Suntem vinovați” Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care FCSB este aproape să rateze play-off-ul: „Prea multe contra noastră”
Citește mai mult
„Suntem vinovați” Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care FCSB este aproape să rateze play-off-ul: „Prea multe contra noastră”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
pariuri sportive liga 3 politia romana trucare de meciuri cs paulesti victoria traian
Știrile zilei din sport
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Superliga
21:45
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Citește mai mult
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Liga 3
19:13
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Citește mai mult
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Diverse
18:27
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Citește mai mult
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Campionate
18:09
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Citește mai mult
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:45
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
20:41
Haos cu Ngezana FCSB, pierdere de sute de mii de euro provocată de sud-african: „I-am explicat că nu va juca! Ce pot să fac?”
Haos cu Ngezana FCSB, pierdere de sute de mii de euro provocată de sud-african: „I-am explicat că nu va juca! Ce pot să fac?”
20:47
Se întâmplă și în Norvegia! Meciuri trucate în campionatul în care evoluează revelația Ligii Campionilor » Au fost arestați și fotbaliști
Se întâmplă și în Norvegia! Meciuri trucate în campionatul în care evoluează revelația Ligii Campionilor » Au fost arestați și fotbaliști
21:52
„E logic să facă asta” Nicolescu și MM Stoica au comentat reacția lui Gino Iorgulescu despre un play-off fără FCSB: „Furtună într-un pahar cu apă”
„E logic să facă asta” Nicolescu și MM Stoica au comentat reacția lui Gino Iorgulescu despre un play-off fără FCSB: „Furtună într-un pahar cu apă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Top stiri din sport
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Diverse
08:57
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Citește mai mult
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Liga Campionilor
15:08
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Citește mai mult
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Liga 3
14:18
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Citește mai mult
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 
Campionate
13:12
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult”
Citește mai mult
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 49 rapid 40 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
27.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share