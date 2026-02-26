„S-au certat după ce și-au dat autogol” Dezvăluiri despre blatul pentru pariuri care a dus la deschiderea „Dosarului Păulești”

O operațiune de amploare a polițiștilor s-a soldat cu 34 de percheziții, 21 de persoane conduse la audieri și patru reținute într-un dosar de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive.

Ancheta vizează un meci presupus trucat din Liga 3, Victoria Traian - CS Păulești (4-0), disputat pe 6 decembrie 2025.

Președintele clubului CS Victoria Traian, Andrei Adrian, susține că echipa din județul Brăila nu are nicio legătură cu dosarul de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive care vizează CS Păulești (Prahova), deși ultimul meci direct dintre cele două formații apare ca fiind singurul anchetat în dosar.

CS Victoria Traian, despre „Dosarul Păulești”: „Nu ne-a întrebat nimeni nimic”

„Pe noi nu ne-a întrebat nimeni absolut nimic. Noi, pur și simplu, am intrat în teren. Ne-am jucat șansele la fel cum am făcut-o și în meciul tur, când am fost, practic, zdrobiți cu 6-0. Nu ne-a contactat nimeni. Nu știm nimic. N-am fost chemați”, a declarat Andrei Adrian pentru GOLAZO.ro.

Perchezițiile, 34 la număr, efectuate miercuri, 25 februarie, în județele Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov și Dâmbovița și în București, au vizat un singur meci considerat trucat, CS Victoria Traian - CS Păulești, scor 4-0 (1-0), disputat pe 6 decembrie 2025, în Liga a III-a.

Patru persoane reținute de la Păulești

În urma descinderilor, 21 de persoane au fost aduse la audieri, iar patru au fost reținute pentru 24 de ore.

Surse judiciare au afirmat pentru GOLAZO.ro că este vorba despre Gabriel Matei și Marius Sanda (fotbaliști ai echipei din Păulești), Claudiu Blaga (finanțator) și Alexandru Cristescu (impresar al unor jucători).

Cei patru ar fi pariat „atât online, cât și din agenții, știind rezultatele dinainte ca partidele să se dispute”.

Anchetatorii susțin că ar fi fost obținute foloase patrimoniale injuste de aproximativ 840.000 de lei.

Diferența dintre tur și retur: 6-0 și 0-4

Președintele CS Victoria Traian, Andrei Adrian, a admis că diferența radicală dintre meciul din tur și cel din retur poate ridica semne de întrebare, însă respinge orice implicare a clubului său.

„Vă dați seama că este surprinzător să citesc tot felul de știri. Dar totodată ce implicare am putea avea noi când suntem doar un adversar în teren al unei echipe care, drept dovadă, înțeleg că se ocupă și cu altceva?

Într-adevăr, a fost surprinzător faptul că la ei, meciul tur, am pierdut categoric 6-0. În minutul 20 aveau 4-0.

Chiar vorbeam cu colaboratorii mei din conducerea clubului și zicem «Cred că Păulești este principala candidată la promovarea în Liga 2», pentru că am văzut o echipă foarte bună. Cu jucători cu experiență.

Am zis, clar vor să promoveze, dar apoi am văzut că a apărut un declin. Nu e treaba noastră să analizăm ce stă la baza acestui declin.

Cei care au greșit trebuie să plătească! Sportul trebuie să aibă alte principii la bază, nu astfel de practici dubioase. Andrei Adrian, președintele CS Victoria Traian (Liga 3)

„A fost meci de luptă, prin prisma terenului”

După victoria cu 4-0 din 6 decembrie, împotriva CS Păulești, clubul din comuna Traian a postat pe pagina oficială mesajul: „Câștigăm încă 3 puncte pentru județul Brăila, în urma unui meci de luptă”.

Președintele Victoriei Traian a explicat pentru GOLAZO.ro în ce a constat, de fapt, „lupta”: „Prin meci de luptă, ne-am referit la faptul că terenul a fost unul foarte greu. Am decis ulterior să arăm terenul și să-l reînsămânțăm. Ne-am și mutat o perioadă pe un alt teren pentru meciurile de acasă”.

Autogol dubios: „În stilul lui Bănel pe Bernabeu. Cei de la Păulești au început să se certe între ei”

Oficialul nou-promovatei și-a amintit că în timpul meciului cu Păulești a existat un moment controversat, autogolul marcat de Marian Sanda, fundaș al formației prahovene.

„Portarul era în careul de 6 metri, fundașul central a preluat mingea, s-a întors spre poartă și a dat-o pe poartă. Au fost observatori la joc, oficiali ai Federației.

Cei de la Păulești au început să se certe între ei, că de ce a părăsit portarul spațiul porții. Portarul țipa la fundaș, că de ce i-a dat mingea pe poartă, că normal era să-i paseze în afara cadrului porții.

A fost o pasă la portar în stilul celei date de Bănel Nicoliță cu Real Madrid, pe Bernabeu.

Noi suntem departe de a trage concluzii despre adversari, ne vedem de treaba noastră și atât. Milităm pentru ca aceia care greșesc și fac astfel de practici să plătească!”.

„ I-am avertizat pe jucători cu privire la pariuri”

Victoria Traian, nou-promovată în Liga 3, funcționează cu un buget de aproximativ 600.000 de lei, iar salariile jucătorilor sunt între 1.200 și 1.500 de lei lunar, completate de prime.

Conducerea susține că are un Regulament de Ordine Interioară care prevede sancțiuni pentru implicarea în pariuri sportive.

„La startul sezonului le-am prezentat jucătorilor Regulamentul de Ordine Interioară și am clarificat fără poziția clubului.

I-am avertizat că orice implicare în pariuri sau practici care pot afecta integritatea competiției atrage sancțiuni și, dacă vom avea suspiciuni, ne vom adresa comisiilor Federației Române de Fotbal.

Până în acest moment nu am avut nicio situație de acest tip. Consider că am construit un grup de jucători de caracter, pentru care pot garanta că nu s-ar preta la astfel de gesturi. Media de vârstă este de 21 de ani”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport