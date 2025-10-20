Probleme în Giulești ANAF poate pune sechestru pe stadionul Rapidului » Ce alte cluburi au probleme financiare

Stadionul Giulești ar putea intra sub sechestru din cauza datoriilor uriașe înregistrate de CS Rapid.

Echipa lui Dan Șucu ar fi direct afectată, jucând meciurile de acasă pe arena din Crângași.

Stadionul Giulești se află în proprietatea Clubului Sportiv Rapid. Echipa lui Dan Șucu închiriază arena pentru fiecare meci pe care îl organizează.

ANAF poate pune sechestru pe stadionul Giulești

CS Rapid înregistrează datorii uriașe către ANAF: 3.370.000 de lei (aproximativ 700.000 de euro). Problemele financiare ar putea afecta și echipa de fotbal, deși este o entitate separată, potrivit orangesport.ro.

Echipa lui Dan Șucu ar putea rămâne fără stadion pe care să își dispute meciurile pe teren propriu, întrucât ANAF ar putea pune sechestru pe arena din Giulești.

În cazul în care stadionul va intra sub sechestru, FC Rapid ar trebui să se mute pe alt stadion, până când Clubul Sportiv de lângă podul Grant ar stinge datoriile existente.

Stadionul Giulești este încadrat la 4 stele UEFA

Noul stadion al celor de la Rapid a fost inaugurat în primăvara anului 2022, printr-un meci demonstrativ disputat în compania celor de la Poli Timișoara.

Stadionul Giulești este încadrat în categoria arenelor de 4 stele UEFA și este eligibil pentru meciuri în cupele europene și la nivel de naționale.

Arena a găzduit finala Cupei României 2022, câștigată de Sepsi Sf. Gheorghe împotriva clubului FC Voluntari, 2-0, dar și dueluri ale echipei naționale.

14.047 locuri este capacitatea stadionului Giulești

Lista cluburilor care înregistrează datorii la ANAF:

CS Rapid: 3.370.004 lei

CSM Iaşi 2020: 1.529.106 lei

CSM Târgovişte: 1.084.365 lei

CSM Baia Mare: 787.771 lei

CS Unirea Ungheni: 730.924 lei

CS Victoria Cumpăna: 181.688 lei

CSC Şelimbăr: 163.039 lei

CS Afumaţi: 125.026 lei

CS Tunari: 113.728 lei

Asociaţia Clubul Sportiv Vediţa Coloneşti: 105.617 lei

CSM Făgăraş: 97.393 lei

CS Unirea Sântana: 71.097 lei

CS Ocna Mureş: 60.230 lei

CS Avântul Reghin: 57.411 lei

