Cristi Balaj, despre înlocuitorul său la CFR Cluj: „Îl felicit pe Neluțu"
Cristi Balaj FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Cea mai bună alegere” Cristi Balaj, despre înlocuitorul său la CFR Cluj: „Îl felicit pe Neluțu”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 20.10.2025, ora 19:17
alt-text Actualizat: 20.10.2025, ora 19:17
  • Cristi Balaj (54 de ani), fostul președinte de la CFR Cluj, a comentat revenirea lui Iuliu Mureșan (71 de ani) la formația ardeleană.

Cristi Balaj și-a anunțat zilele trecute plecarea de la CFR Cluj. În locul său, Ioan Varga a decis să îl aducă pe Iuliu Mureșan, fostul președinte al clubului din perioada 2001-2018.

Cristi Balaj, după numirea lui Iuliu Mureșan la CFR Cluj: „Cea mai bună alegere”

Fostul arbitru este de părere că Varga a luat decizia corectă odată cu aducerea lui Iuliu Mureșan la club. El consideră că experiența fostului conducător de la CFR va ajuta echipa să revină la forma din trecut.

„Îmbrățișez decizia lui Neluțu Varga de a-l numi pe Iuliu Mureșan în funcția de președinte. Este un om care a fost tot timpul alături de CFR, pe care îl respect foarte mult și căruia îi urez din tot sufletul succesul. A fost cea mai bună decizie, de departe.

În primul rând e un om care a demonstrat. Este din Cluj, cunoaște în mare măsură situația clubului. A fost aproape de noi, nu întâmplător am și organizat o masă la el acasă, așa cum a povestit și el”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro.

Cristi Balaj: „I s-au întâmplat multe lucruri nedrepte”

Fostul președinte de la CFR a declarat că Mureșan a suferit atunci când a fost departe de club. Totodată, el a mai spus că fostul președinte a fost prima variantă luată în calcul de Varga.

„A suferit mult stând departe de club, chiar dacă noi l-am invitat de fiecare dată, atunci când a fost ziua lui de naștere i-am postat mesaje.

Este un om alături de care CFR Cluj a realizat foarte multe performanțe într-o perioadă diferită, să zic, față de cea de acum. Și cred că a suferit așa pentru că i s-au întâmplat multe lucruri nedrepte. Cea mai bună decizie, îl felicit pe Neluțu.

Din ce am înțeles, el a fost și în pole position. Adică așa am înțeles, că decizia era luată de ceva vreme. Cunosc anumite amănunte, dar nu comentez.

Din ce am înțeles eu, Iuliu Mureșan a fost [ales] din prima. Relațiile clubului cu el sunt excelente”, a mai adăugat Cristi Balaj.

CFR Cluj Cristi Balaj Iuliu Muresan liga 1 presedinte
