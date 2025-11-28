Viceprimarul i-a dat cu sticla în cap!  VIDEO: Moment incredibil în fotbalul românesc: „Să ne aducem aminte de «cazul bricheta»”

CS Viitorul Lunca, club din Liga 4, a anunțat că va lua măsuri după ce un jucător al echipei a fost lovit cu sticla în cap de viceprimarul din Putineiu.

Totul s-a întâmplat pe 22 noiembrie, în timpul partidei dintre ACSC Putineiu și CS Viitorul Lunca, 2-1, din cadrul etapei 13 din Liga 4, județul Teleorman.

Fotbalist de la Viitorul Lunca, lovit în cap de viceprimarul din Putineiu

În ziua meciului, clubul a postat pe rețelele de socializare și un videoclip cu cearta care a început pe teren după gestul viceprimarului comunei Putineiu.

Potrivit site-ului primăriei Putineiu, viceprimarul comunei este Marius Marian Bîră.

Asociația Județeană de Fotbal Teleorman a decis să-l amendeze cu 2.000 de lei pentru gestul din timpul partidei.

Decizia a fost contestată de CS Viitorul Lunca, care a anunțat că la următorul meci, cu AS Tineretul Ciolănești 2020, de pe 29 noiembrie, va juca cu echipa de juniori în semn de protest.

„După cele întâmplate săptămâna anterioară, când jucătorul nostru a fost lovit de către vice-primarul comunei din Putineiu în timp ce se pregătea să execute o lovitură de margine, clubul Viitorul Lunca, în urma deciziilor ajf Teleorman a hotărât prin consiliul de administrație, președinte, staff, antrenor jucători ca meciul din etapa curentă să nu se prezinte în forma de protest după cele întâmplate.

Decizia ajf după toate acestea a fost aceea de, avertisment și amendă de 2000 de lei în favoarea celor din Putineiu. Nu este posibil și corect ca după o asemenea faptă, de natură penală, sa se ia o astfel de decizie în condițiile în care domnul arbitru Aurel Peia ar fi trebuit să oprească meciul in momentul lovirii jucătorului nostru.

Dacă ne aducem aminte de cazul «bricheta» arbitrul de la centru de atunci, de la meciul dintre Rapid - Steaua (2008) a decis să oprească jocul imediat iar cei responsabili au fost sancționați iar meciul a fost câștigat în favoarea oaspeților cu scorul de 3-0 la masa verde. Nu ne dorim să câștigăm prin asemenea manieră dar vrem doar sa se aplice regulamentul exact cum ar trebui!

Totuși, ne vom prezentă cu juniorii la meciul de seniori pentru a nu fi sancționați. Cu siguranță dacă am fi fost în locul adversarilor din etapa precedentă, am fi fost sancționați probabil cu amendă maximă, suspendarea terenului de joc și pierderea meciului!

Tragem un semnal de alarmă pentru tot ce se întâmplă în fotbalul teleormănean, și cerem doar corectitudine, nimic mai mult. Sperăm ca lucrurile să revină la normal și să putem fi lăsați sa jucam fotbal din plăcere!

Oare Ajf-urile se subordonează legilor și regulamentelor FRF?”, a transmis clubul din Liga 4 pe Facebook.

În acest moment, CS Viitorul Lunca se află pe locul 7 în Liga 4, cu 20 de puncte obținute după 13 partide disputate.

