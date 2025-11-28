Go Ahead Eagles - Stuttgart 0-4. Au fost momente tensionate între fanii germani și poliția olandeză, înaintea fluierului de start al partidei din Europa League.

Concret, trei autobuze care transportau fani ai echipei Stuttgart spre stadion au fost blocate de autoritățile locale.

Totul s-ar fi întâmplat după ce suporterii nemți ar fi avut un comportament agresiv la adresa poliției, relatează sportnieuws.nl.

Go Ahead Eagles - Stuttgart 0-4 . Momente tensionate în Olanda: „Sunt șocat”

Președintele lui Stuttgart, Alexander Wehrle, care s-a aflat la fața locului, a negat că suporterii ar fi și și-a vărsat furia pe poliția olandeză.

„N-am mai trăit niciodată așa ceva. Complet disproporționat. Fanii noștri au fost dați jos din autocar.

Cu bastoane, au fost bătuți cu bastoane! Așa distrugi cultura fanilor în Europa. Sunt șocat” , a declarat Alexander Wehrle pentru RTL.

Oficialul echipei din Bundesliga a anunțat că nu va lăsa lucrurile să treacă neobservate și a depus deja o plângere la UEFA.

„Am depus și o plângere la UEFA. Nu putem lăsa ca aceste lucruri să treacă nepedepsite”, a concluzionat Wehrle.

Stuttgart a făcut instrucție cu Go Ahead Eagles

Pe teren, Go Ahead Eagles, fosta adversară a celor de la FCSB, nu a știut ce a lovit-o. Stuttgart a punctat de două ori în fiecare repriză pentru un succes categoric, scor 4-0.

Jamie Leweling, cu o „dublă” ('20, '35), Bilal El Khannouss ('59) și Bandredine Bouanani ('90+3), au fost marcatorii echipei din Bundesliga.

După 5 etape disputate în Europa League, Stuttgart ocupă locul 12, cu 9 puncte, în timp ce Go Ahead Eagles este doar pe 27, cu 6 puncte.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 11-2 12 2. Midtjylland 12-5 12 3. Aston Villa 8-3 12 4. Freiburg 8-3 11 5. Betis 8-3 11 6. Ferencvaros 9-5 11 7. Braga 9-5 10 8. FC Porto 7-4 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 7-5 10 10. Celta Vigo 11-7 9 11. Lille 10-6 9 12. Stuttgart 8-4 9 13. Plzen 6-2 9 14. Panathinaikos 9-7 9 15. AS Roma 7-5 9 16. Nottingham 9-5 8 17. PAOK 10-7 8 18. Bologna 7-4 8 19. Brann 6-3 8 20. Fenerbahce 5-5 8 21. Celtic 7-8 7 22. Steaua Roșie 4-5 7 23. Dinamo Zagreb 7-10 7 24. FC Basel 7-7 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 8-11 6 26. Young Boys 7-12 6 27. Go Ahead Eagles 4-9 6 28. Sturm Graz 4-7 4 29. Salzburg 5-10 3 30. Feyenoord 4-9 3 31. FCSB 3-8 3 32. Utrecht 2-7 1 33. Glasgow Rangers 2-9 1 34. Malmo FF 2-10 1 35. Maccabi Tel Aviv 1-14 1 36. Nice 4-12 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport