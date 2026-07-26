Survivor Becali vrea să scape de el, dar Baciu e forțat să-l folosească în continuare » A marcat cu Csikszereda! +30 foto
Superliga

Survivor Becali vrea să scape de el, dar Baciu e forțat să-l folosească în continuare » A marcat cu Csikszereda!

alt-text Publicat: 26.07.2026, ora 19:42
alt-text Actualizat: 26.07.2026, ora 21:10
  • Csikszereda - FCSB. Dennis Politic (26 de ani), atacantul „roș-albaștrilor”, este pe lista neagră a lui Gigi Becali, însă Marius Baciu continuă să îl folosească. Și a reușit să marcheze!
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20:50 Politic a marcat cu Csikszereda!

În minutul 16, la scorul de 1-0 pentru FCSB, Toma a pătruns în centru și a încercat să-i trimită în careu lui Stoian. Mingea a fost blocată de gazde, însă a ricoșat în zona în care se afla Politic. Acesta n-a ezitat și a șutat violent din prima, mingea a fost deviată de un apărător, iar portarul nu a mai putut interveni!

Primul gol pentru FCSB după aproape 9 luni. Ultima dată marcase tot în Ardeal, cu Hermannstadt, 3-3, în noiembrie 2025.

Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (6).jpg
Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (6).jpg

Galerie foto (30 imagini)

Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Csikszereda - FCSB. Golul marcat de Politic. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
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Becali vrea să scape de el, dar Baciu e forțat să-l folosească în continuare! Titular cu Csikszereda

Transferul lui Dennis Politic la FCSB s-a dovedit a fi o alegere proastă pentru căpitanul lui Dinamo. Deși Gigi Becali încearcă să scape de jucătorul pe care l-a vrut cu orice preț în urmă cu un an, acesta tot reușește să ajungă în echipa lui Marius Baciu.

Fostul dinamovist va fi titular cu Csikszereda, la fel cum s-a întâmplat și la prima etapă cu FC Argeș (2-0), când a fost schimbat la pauză. Presiunea va fi foarte mare, mai ales că Politic va face parte dintr-o linie ofensivă improvizată cu David Popa (19 ani) și Alexandru Stoian (18 ani).

  • Echipa de start folosită de Baciu cu Csikszereda: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Pădurariu - M. Toma, Radunovic, Fl. Tănase - D. Popa, Al. Stoian, Politic

Din cauza absențelor numeroase, Baciu a trebuit să apeleze la el și pe finalul meciului cu Auda, 2-3, din Conference League, când încerca să obțină măcar un egal, dar nu mai avea alte soluții pe bancă.

„Politic e talentat, dar, dacă e fricos în viață, mai ales în fotbal, nu poate să reușească. I-am dat o șansă”, spunea Becali după meciul cu Argeș la Digi Sport.

Nu l-a menajat nici joi, după eșecul cu Auda, deși intrase în minutul 88: „Juca Politic vreodată? Niciodată nu-mi mai pun baza în el, dar n-am avut schimbări”.

Start fulminant, apoi dezastru

După un debut spectaculos, cu gol în Supercupa câștigată cu CFR, 2-1, acesta a intrat treptat pe lista neagră a patronului.

Chiar cel care a insistat cu orice preț pentru transfer și a făcut un efort imens pentru a-l aduce de la rivală: un milion de euro plus Alexandru Musi!

Politic a fost împrumutat însă la începutul anului la Hermannstadt, unde nu a convins. FCSB a încercat să scape de el în această vară, însă nu a reușit.

Atacantul are doar 3 goluri marcate în 26 de meciuri oficiale, însă în majoritatea a bifat cel mult o repriză.

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