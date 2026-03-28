Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens

Clubul Csikszereda a publicat raportul financiar al clubului pentru anul 2025.

Cifrele finale ale contului de profit și pierdere arată venituri totale incredibile, de peste 11 milioane de euro.

Suma provenită de la statul maghiar și la cât se ridică cheltuielile cu salariile, mai jos în articol.

Csikszereda se află la prima campanie în Liga 1, iar în cele 30 de etape ale sezonului regulat a luptat în subsolul clasamentului.

După primele două etape din play-out, gruparea din Miercurea Ciuc a făcut un pas important pentru menținerea în primul eșalon: s-a distanțat la 4 puncte de linia roșie.

Csikszereda, raport financiar uluitor! Venituri de peste 8 milioane de euro de la statul maghiar

Clubul din Harghita a publicat situația financiară pentru anul precedent, iar cifrele obținute sunt incredibile, deși echipa se află abia la prima participare pe prima scenă a fotbalului românesc.

Veniturile totale ale clubului au însumat aproape 55,8 milioane de lei, echivalentul a peste 11 milioane de euro, dintre care aproape 41 de milioane de lei provin din finanțările statului maghiar, adică puțin peste 8 milioane de euro.

Prin comparație cu anul 2024, veniturile totale ale clubului au crescut cu aproximativ 35%, în condițiile în care prima jumătate a anului 2025 a reprezentat a doua jumătate a sezonului precedent, petrecut încă în Liga 2.

Csikszereda, buget salarial uriaș în 2025

Deși multe dintre cluburile din Liga 1 nu-și permit să ofere salarii mari sau se confruntă cu diverse probleme financiare anual, Csikszereda a cheltuit, în 2025, peste 5 milioane de euro doar cu remunerarea angajaților.

Suma reprezintă aproape jumătate din totalul cheltuielilor clublului, care însumează 53,5 milioane de lei, adică peste 10,5 milioane de euro.

Clubul a șocat și în rândul academiilor, acolo unde cheltuielile cu centrul de copii și juniori s-au ridicat la 1,8 milioane de euro!

În vara lui 2025, Csikszereda s-a clasat pe locul 2 în topul academiilor alcătuit de FRF, care include un număr de 124, obținând 89,90 de puncte, la doar un punct și jumătate în spatele academiei celor de la Farul, care ocupă prima poziție.

Criteriile și ponderile în funcție de care FRF punctează academiile:

Strategie și filozofie: 10,98%

Echipe și jucători: 12,20%

Staff tehnic: 18,67%

Staff suport: 7,21%

Antrenamente și meciuri: 8,93%

Infrastructură și facilități: 21,51%

Rezultate: 20,50%

În același timp, ciucanii au depus și documentele pentru obținerea licenței pentru cupele europene, pe care urmează să o obțină.

