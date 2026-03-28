Mehmet Topal, antrenor la Petrolul Al treilea mandat pe banca echipei din Ploiești » Ce obiectiv are turcul
Ștefan Neda
Publicat: 28.03.2026, ora 10:39
Actualizat: 28.03.2026, ora 10:39
  • Mehmet Topal (40 de ani) este noul antrenor al celor de la Petrolul Ploiești, bifând al treilea mandat pe banca formației prahovene.

Petrolul s-a despărțit de Eugen Neagoe în urmă cu trei zile, iar Topal are din nou obiectivul de a salva echipa de la retrogradare, așa cum s-a întâmplat și în finalul sezonului precedent.

Mehmet Topal, prezentat oficial la Petrolul Ploiești

Tehnicianul turc a mai pregătit echipa de două ori în cadrul stagiunii anterioare, în perioadele iulie - decembrie 2024 și martie - mai 2025.

„Mehmet Topal, la al treilea mandat pe banca Petrolului! Fostul internațional turc a revenit la Ploiești și va conduce echipa noastră în finalul acestui sezon, cu obiectivul securizării locului în primul eșalon!

Mehmet Topal (40 ani) s-a mai aflat pe banca «galben-albaștrilor» în două rânduri, pe parcursul ediției precedente a Superligii.

Primul mandat s-a întins de la începutul campionatului și până la finalul anului 2024, constând în 23 de partide (8 victorii/11 remize/4 înfrângeri), iar revenirea s-a produs după prima etapă a fazei play-out, pentru ultimele 8 întâlniri ale sezonului trecut (3 victorii/2 egaluri/3 înfrângeri).

Topal își va (re)întâlni elevii astăzi și va trece direct la treabă, cu ocazia jocului de pregătire programat în compania divizionarei secunde FC Voluntari (ora 14.00).

Mult succes, Mehmet Topal!”, a transmis Petrolul Ploiești, pe pagina de Facebook a clubului.

„Lupii galbeni” au pierdut în ultima etapă contra ultimei clasate, Metaloglobus, și au ajuns foarte aproape de locurile care duc direct în eșalonul secund.

Primul meci oficial pentru Topal va fi cel cu Csikszereda, programat pe 6 aprilie, de la ora 17:30, în etapa a treia a play-out-ului.

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7FCSB227
8UTA Arad225*
9Botoșani224
10Farul223*
11Oțelul221*
12Csikszereda220
13Unirea Slobozia216
14Petrolul Ploiești216*
15Hermannstadt215*
16Metaloglobus210

*️ - beneficiază de rotunjire

