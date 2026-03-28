Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”

Albin Kurti, premierul din Kosovo, a anunțat că naționala pregătită de Franco Foda va primi un bonus istoric în cazul în care se va califica la Campionatul Mondial din această vară.

După ce s-a clasat pe locul 2 în grupa B a preliminariilor, după Elveția, dar peste Slovenia și Suedia, Kosovo a obținut o victorie uriașă la Bratislava, 4-3 cu Slovacia.

Bonus de 1 milion de euro pentru naționala din Kosovo

Kosovo a devenit membru UEFA și FIFA în 2016, iar Mondialul nord-american este al treilea la care încearcă să obțină calificarea, după ce a ratat acest obiectiv la edițiile din Rusia (2018) și Qatar (2022).

Pentru a ajunge la turneul final din SUA, Canada și Mexic, reprezentativa din Kosovo va trebui să treacă de Turcia, națională care a învins România cu 1-0.

Pentru a-i motiva suplimentar pe jucători, premierul Albin Kurti a anunțat că aceștia vor împărți între ei 1 milion de euro dacă vor câștiga împotriva Turciei , fiind vorba despre un record pentru fotbalul din Kosovo, potrivit sporx.com.

Fotbaliștii kosovari vor încasa 500.000 de euro și pentru succesul obținut în fața Slovaciei.

În cazul în care se va califica la CM 2026, Kosovo va face parte din grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay.

Selecționerul Franco Foda a declarat că meciul de marți ar atrage 100.000 de spectatori, aproape jumătate din numărul locuitorilor capitalei Priștina, dacă stadionul „Fadil Vokrri” ar fi suficient de mare pentru a-i găzdui pe toți. Capacitatea acestuia este de 14.000 de locuri.

Suntem la doar un pas distanță de a intra în istorie. Pentru fiecare jucător care își reprezintă țara, calificarea la Mondial este cel mai mare obiectiv. Sper să-l pot atinge, astfel încât să putem aduce bucurie întregului Kosovo. Știm calitatea Turciei. E o echipă mai bună decât Slovacia. Dar le cunoaștem și punctele slabe. Vom face tot posibilul. Cred că susținerea fanilor ne va ușura puțin munca. Vedat Muriqi, atacant Kosovo

Cum a arătat lotul lui Kosovo la meciul cu Slovacia

Antrenor : Franco Foda

: Franco Foda Portari : Arijanet Muric, Visar Bekaj, Amir Saipi

: Arijanet Muric, Visar Bekaj, Amir Saipi Fundași : Florent Hadergjonaj, Fidan Aliti, Ilir Krasniqi, Kreshnik Hajrizi, Mergim Vojvoda, Dion Gallapeni, Albian Hajdari

: Florent Hadergjonaj, Fidan Aliti, Ilir Krasniqi, Kreshnik Hajrizi, Mergim Vojvoda, Dion Gallapeni, Albian Hajdari Mijlocași : Lumbardh Dellova, Elvis Rexhbecaj, Milot Rashica, Florent Muslija, Valon Berisha, Ermal Krasniqi, Veldin Hodza, Lindon Emerllahu

: Lumbardh Dellova, Elvis Rexhbecaj, Milot Rashica, Florent Muslija, Valon Berisha, Ermal Krasniqi, Veldin Hodza, Lindon Emerllahu Atacanți: Albion Rrahmani, Edon Zhegrova, Fisnik Asllani, Vedat Muriqi, Baton Zabergja

153 de milioane de euro valorează lotul naționalei din Kosovo, aproape de trei ori mai puțin decât cel al Turciei (453 de milioane de euro)

