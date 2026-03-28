Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Naționala din Kosovo (Foto: IMAGO)
Campionatul Mondial

Silviu Dumitru
Publicat: 28.03.2026, ora 09:51
Actualizat: 28.03.2026, ora 09:54
  • Albin Kurti, premierul din Kosovo, a anunțat că naționala pregătită de Franco Foda va primi un bonus istoric în cazul în care se va califica la Campionatul Mondial din această vară.
  • Kosovo - Turcia, finala barajului pentru CM 2026, va avea loc marți, de la ora 21:45, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1.

După ce s-a clasat pe locul 2 în grupa B a preliminariilor, după Elveția, dar peste Slovenia și Suedia, Kosovo a obținut o victorie uriașă la Bratislava, 4-3 cu Slovacia.

Bonus de 1 milion de euro pentru naționala din Kosovo

Kosovo a devenit membru UEFA și FIFA în 2016, iar Mondialul nord-american este al treilea la care încearcă să obțină calificarea, după ce a ratat acest obiectiv la edițiile din Rusia (2018) și Qatar (2022).

Pentru a ajunge la turneul final din SUA, Canada și Mexic, reprezentativa din Kosovo va trebui să treacă de Turcia, națională care a învins România cu 1-0.

Pentru a-i motiva suplimentar pe jucători, premierul Albin Kurti a anunțat că aceștia vor împărți între ei 1 milion de euro dacă vor câștiga împotriva Turciei, fiind vorba despre un record pentru fotbalul din Kosovo, potrivit sporx.com.

Fotbaliștii kosovari vor încasa 500.000 de euro și pentru succesul obținut în fața Slovaciei.

În cazul în care se va califica la CM 2026, Kosovo va face parte din grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay.

Selecționerul Franco Foda a declarat că meciul de marți ar atrage 100.000 de spectatori, aproape jumătate din numărul locuitorilor capitalei Priștina, dacă stadionul „Fadil Vokrri” ar fi suficient de mare pentru a-i găzdui pe toți. Capacitatea acestuia este de 14.000 de locuri.

Suntem la doar un pas distanță de a intra în istorie. Pentru fiecare jucător care își reprezintă țara, calificarea la Mondial este cel mai mare obiectiv. Sper să-l pot atinge, astfel încât să putem aduce bucurie întregului Kosovo. Știm calitatea Turciei. E o echipă mai bună decât Slovacia. Dar le cunoaștem și punctele slabe. Vom face tot posibilul. Cred că susținerea fanilor ne va ușura puțin munca. Vedat Muriqi, atacant Kosovo

Cum a arătat lotul lui Kosovo la meciul cu Slovacia

  • Antrenor: Franco Foda
  • Portari: Arijanet Muric, Visar Bekaj, Amir Saipi
  • Fundași: Florent Hadergjonaj, Fidan Aliti, Ilir Krasniqi, Kreshnik Hajrizi, Mergim Vojvoda, Dion Gallapeni, Albian Hajdari
  • Mijlocași: Lumbardh Dellova, Elvis Rexhbecaj, Milot Rashica, Florent Muslija, Valon Berisha, Ermal Krasniqi, Veldin Hodza, Lindon Emerllahu
  • Atacanți: Albion Rrahmani, Edon Zhegrova, Fisnik Asllani, Vedat Muriqi, Baton Zabergja
153 de milioane de euro
valorează lotul naționalei din Kosovo, aproape de trei ori mai puțin decât cel al Turciei (453 de milioane de euro)

turcia kosovo cm 2026 bonus baraj cm 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
„O mare problemă” Basarab Panduru, nemulțumit de decizia lui Mircea Lucescu: „Dacă-l pui căpitan, nu poate fi schimbat”
„O mare problemă”  Basarab Panduru, nemulțumit de decizia lui Mircea Lucescu: „Dacă-l pui căpitan, nu poate fi schimbat”
22:45
„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”
„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”
23:38
Accident pe bicicletă FOTO: Cel mai bun marcator din istoria Premier League, plin de zgărieturi
Accident pe bicicletă  FOTO: Cel mai bun marcator din istoria Premier League, plin de zgărieturi
21:30
Alegeri la FRH Un avocat și fost arbitru internațional vrea să-l detroneze pe actualul președinte: are în plan o școală de antrenori și un All Star Game
Alegeri la FRH Un avocat și fost arbitru internațional vrea să-l detroneze pe actualul președinte: are în plan o școală de antrenori și un All Star Game
Mai multe știri de ultimă oră

Top stiri
„Cea mai mare prostie” VIDEO.  Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
Superliga
28.03
„Cea mai mare prostie” VIDEO. Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
Citește mai mult
„Cea mai mare prostie” VIDEO.  Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
96% gata! Sala  Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
Diverse
28.03
96% gata! Sala Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
Citește mai mult
96% gata! Sala  Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
Derby-ul echipelor secunde VIDEO Victorie importantă:  Dinamo 2 câștigă în fața lui FCSB 2! Roș-albaștrii ratează play-off-ul
Liga 3
28.03
Derby-ul echipelor secunde VIDEO Victorie importantă: Dinamo 2 câștigă în fața lui FCSB 2! Roș-albaștrii ratează play-off-ul
Citește mai mult
Derby-ul echipelor secunde VIDEO Victorie importantă:  Dinamo 2 câștigă în fața lui FCSB 2! Roș-albaștrii ratează play-off-ul
Avertizare meteo de vreme severă în București, emisă de ANM în această dimineață. La noi se anunță vânt puternic și ploi; unde în țară o să și ningă
B365
27.03
Avertizare meteo de vreme severă în București, emisă de ANM în această dimineață. La noi se anunță vânt puternic și ploi; unde în țară o să și ningă
Citește mai mult
Avertizare meteo de vreme severă în București, emisă de ANM în această dimineață. La noi se anunță vânt puternic și ploi; unde în țară o să și ningă

Echipe/Competiții

fcsb 10 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 16 rapid 6 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share