- CSIKSZEREDA - SEPSI 0-0. Au fost momente de panică la primul derby secuiesc disputat în Liga 1.
În minutul 35 al partidei, centralul Andrei Chivulete a întrerupt jocul, după ce unui suporter al lui Sepsi i s-a făcut rău în tribună.
Lorand Paszka, mijlocașul gazdelor, a dat și el o mână de ajutor pentru a le ușura medicilor de pe ambulanță misiunea de a ajunge cât mai repete la locul incidentului.
Fotbalistul celor de la Csikszereda a luat targa și a aruncat-o în tribune.
FOTO. Momente de panică în Csikszereda - Sepsi 0-0
Laszlo Dioszegi, patronul covăsnenilor, a fost și el suprins în timp ce s-a dus glonț pentru a se interesa de starea persoanei.
După câteva minune, oficialul celor de la Sepsi le-a făcut semn suporterilor echipei sale că totul este în regulă.
Galerie foto (6 imagini)
Ulterior, partida a fost reluată, iar ambulanța nu a fost nevoită să intervină.
Csikszerda, primul punct din acest sezon
Cu patru înfrângeri din tot atâtea meciuri, echipa antrenată de Istvan Szabo a reușit să obțină primul punct al sezonului chiar în fața celor de la Sepsi.
Csikszereda - Sepsi s-a terminat 0-0, dar ciucanii continuă să fie „lanterna roșie” a Ligii 1. De partea cealaltă, covăsnenii au urcat provizoriu pe locul 9, cu 6 puncte.