Becali salută „Legea Novak” Patronul FCSB a votat pentru legea care obligă cluburile să joace cu minimum 40% români pe teren: „Pe mine mă ajută!”

Gigi Becali (67 de ani), patron FCSB și parlamentar, s-a numărat printre aleșii care au votat modificările aduse Legii Sportului, adoptate astăzi.

Noua reglementare obligă cluburile ca minimum 40% dintre jucătorii de pe teren, pe toată durata unui meci, să fie români.

Măsura intră în vigoare din sezonul viitor.

Nerespectarea procentului va fi sancționată cu amenzi între 500.000 și 1.000.000 de lei (aproximativ 100.000 de euro pe meci).

Becali, entuziasmat după votul care obligă cluburile să joace cu minimum 40% români pe teren

Odată adoptată, legea devine obligatorie pentru cluburile din România, dacă va fi promulgată de președintele Nicușor Dan.

„Eu am votat legea. Normal că am fost de acord. Pe noi ne ajută. Am considerat că e bună legea. Inițial, am crezut că legea va fi întoarsă de Curtea Constituțională pentru că nu se explică în mod clar cum va fi amenda.

Credeam că va spune Curtea Constituțională că nu e clară legea, că nu se spune clar ce se întâmplă la fiecare meci în care nu se respectă. Dar am vorbit cu consiliera mea juridică și mi-a zis că au făcut bine legea. A citit-o ea pe toată. Plătești 100.000 de euro pe meci.

Să vedem cui îi convine să plătească. Acum nu mai merge să spui că e ordin de ministru și că nu poate fi implementată sau că nu există metode de sancționare. Acum e clar . Nu respecți, amendă 100.000 de euro. Nu mai merge acum! Toată lumea e obligată să respecte legea ”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.

Pe mine mă ajută pentru că eu mereu am vrut să creștem jucători. Dacă nu facem asta, ce luăm de afară? Ați văzut jucător străin pe care să-l iei și după să-l dai cu 10 milioane de euro? Pe Man, Stanciu și Chiricheș am luat câte 10 milioane. Mereu am vrut să joc doar cu jucători români. Spunem că e campionat național, dar ne batem cu africani, francezi, brazilieni și kosovari? Eu vreau să-i bat pe străini cu români. Crește inima în mine când fac asta Gigi Becali

Avertismentul lui Gigi Becali: „Trebuie să transfere jucători români. CFR Cluj va avea probleme”

Becali a avertizat că toate cluburile vor trebui să-și ajusteze urgent strategiile de transfer, altfel riscă sancțiuni costisitoare.

„Eu nu știu ce jucător aducem sau nu în iarnă. Dar și dacă aducem străini, avem prea mulți români. Și vom aduce în funcție de lege. Că acum e lege. Nu mai fentează nimeni! Scrie clar! Nu mai e la cheremul Federației, nu mai face Federația șmecherii.

Legea intră în vigoare de la primul meci din sezonul viitor. Le-a dat o perioadă de transferuri, cluburile trebuie să-și facă ordine și o strategie.

Trebuie să transfere jucători români și să nu mai prelungească înțelegerile străinilor. La mine Kiki și Edjouma nu o să mai fie. Eu deja transfer români. Craiova are destui români, dar e obligată să joace cu ei. Dar într-un an are timp să-și facă strategia. CFR Cluj, clar, va avea probleme”

10 jucători străini are FCSB în lot. CFR Cluj are 19 fotbaliști străini, cele mai multe transferuri de acest tip din Superliga. La polul opus, Farul Constanța are cei mai puțini: doar 8 jucători străini.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport