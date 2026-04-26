„Seamănă cu Busquets” Fotbalistul de la PSG, reinventat de Luis Enrique: „E altceva”

Luis Enrique (55 de ani), antrenorul celor de la PSG, l-a comparat pe Lucas Beraldo (22 de ani) cu legendarul mijlocaș spaniol, Sergio Busquets (37 de ani).

Pe parcusul acestui sezon, campioana Franței s-a confruntat cu mai multe probleme în linia mediană, iar Luis Enrique a fost nevoit să inoveze.

Luis Enrique: „Beraldo seamănă cu Busquets”

În ultimele trei partide jucate de PSG, antrenorul spaniol a ales să-l folosească la mijlocul terenului pe Lucas Beraldo.

De meserie fundaș central, brazilianul a reușit să marcheze și să ofere o pasă de gol în victoria cu 3-0 împotriva lui Angers.

Lucas Beraldo după golul marcat în poarta lui Angers/ Foto: IMAGO

Lucho l-a comparat pe Beraldo cu Sergio Busquets, jucător pe care l-a avut sub comandă la Barcelona.

„Beraldo seamănă mai mult cu Busquets decât cu Vitinha. Va juca mult pe acea poziție. Știe cum să conducă jocul spre atac. Pentru mine, el a fost omul meciului. De obicei nu-mi plac mijlocașii defensivi, dar el e altfel”, a declarat Enrique, citat de mundodeportivo.com.

Sergio Busquets s-a retras

Busquets a agățat ghetele în cui la finele sezonului trecut imediat după ce a devenit campion în MLS cu Inter Miami, echipă pentru care evolua din 2023.

Până să ajungă în SUA, Busquets a evoluat timp de 15 sezoane la Barcelona.

Sergio Busquets/ Foto: IMAGO

Pentru catalani, Sergio a jucat 722 de meciuri, a marcat 18 goluri și a reușit 46 de pase decisive.

Acesta este considerat unul dintre cei mai emblematici jucători ai catalanilor. A făcut parte din celebrul trio de la mijlocul terenului, alături de Xavi și Iniesta.

A fost un jucător exponențial și pentru naționala Spaniei cu care a cucerit o Cupă Mondială (2010) și un Campionat European (2012).

Trofeele câștigate de Busquets în carieră:

1X Cupa Mondială

1X EURO

3X Liga Campionilor

9X La Liga

3X Supercupa Europei

3X Mondialul Cluburilor

7X Cupa Spaniei

7X Supercupa Spaniei

1X Leagues Cup

1X MLS

