Peste „Canarul negru", dar sub „Las Fierbinți" Finala Craiova - U Cluj, direct pe locul 3 în topul celor mai vizionate meciuri interne în 2026
Ultimul act al Cupei României a înregistrat o audiență mare pe parcursul celor două ore și 45 de minute cât a durat
Cupa Romaniei

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 18:37
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 18:46
  • Ultimul act al Cupei României a înregistrat o audiență mare pe parcursul celor două ore și 45 de minute cât a durat
  • Față de ultimul meciul direct din play-off, U Cluj - Craiova 4-0, finala de miercuri a avut un rating mai mare cu aproape 80%
  • Care sunt singurele două meciuri interne care au avut mai mulți telespectatori decât Craiova - U Cluj, în rândurile următoare

Finala Cupei României a avut combatante două echipe de tradiție, care au un bazin mare de suporteri. Meciul a fost programat în prime-time, a început la 20:00 și a fost disponibil la TV în toate rețelele de cablu, fiind transmis de Digi Sport și Prima Sport.

În ciuda unui fotbal care a lăsat de dorit, dramatismul ultimului act, care s-a decis la loviturile de departajare, după nu mai puțin de 12 execuții, a făcut ca întâlnirea să înregistreze un rating foarte bun.

Cumulat, cele două televiziuni, au adunat pe publicul comercial, cel care ia în calcul persoanele cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național, o audiență de 5,6%.

Procentul e unul important, raportat la ce meciuri de fotbal s-au transmis în acest an 2026. Universitatea Craiova - Universitatea Cluj e acum pe locul 3 în topul celor mai urmărite jocuri din acest an, dintre cele disputate exclusiv în competițiile interne: Liga 1 și Cupa României.

Top 5 cele mai vizionate jocuri din competițiile interne în 2026

  • 1. U Craiova - FCSB 1-0 (Liga 1) 7,9%
  • 2. FCSB - CFR Cluj 1-4 (Liga 1) 6,1%
  • 3. U Craiova - U Cluj 0-0, 6-5 pen. (Cupa) 5,6%
  • 4. FCSB - FC Botoșani 2-1 (Liga 1) 5,3%
  • 5. FC Argeș - FCSB 1-0 (Liga 1) 4,8%

Finala de la Sibiu a durat 3 ore fără un sfert. Mai precis 165 de minute, în intervalul 20:00 - 22:45. Meciul a fost un rival tare chiar pentru televiziunile generaliste, care au difuzat în prime-time programale lor cele mai importante.

Fotbalul a bătut filmul serii de la Pro TV, “Canarul negru”, care a început la 21:30, a durat aproape două ore, dar a făcut un rating de 4,4%.

De asemenea, finala a fost mult peste Observator Antena 1, de la ora 19:00, care a înregistrat 3,2%. În schimb, U Cluj - U Craiova au fost la limită sub show-ul de la A1, Chefi la cuțite, 5,8%.

Cu primele 4 programe ale Pro TV-ului, duelul dintre Nistor și Baiaram n-a avut nici o șansă. De exemplu, un nou episod din Las Fierbinți a avut 7,7%.

a fost cota de piață a finalei Cupei României, ceea ce înseamnă că dintre toate televizoarele pornite în România între 20:00 și 22:45, aproape unul din cinci era pe meciul de fotbal de la Sibiu

U Cluj - U Craiova de la Sibiu a mult peste audiența ultimului meci direct dintre cele două echipe, care a avut loc în etapa a 4-a din play-off. S-a terminat cu victoria clujenilor, scor 4-0, însă finala a avut acum cu aproape 80% mai mulți telespectatori.

Finala se repetă duminică

Confruntarea dintre U Cluj și U Craiova va avea loc din nou duminică. De această dată cu o miză și mai mare: se joacă practic cu titlu pe masă.

Partida se va juca în Bănie, va începe la 20:30 și va fi transmisă tot de Digi Sport și Prima Sport. Între cele două formații e un singur punct, în favoarea oltenilor.

Dacă va învinge Craiova, atunci titlul se va decide matematic, orice alt rezultat va muta deznodământul pentru ultima etapă, când sunt programate meciurile Rapid - Craiova și U Cluj - Dinamo, duminică, pe 24 mai.

