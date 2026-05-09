Moment special la finala Cupei FRF și Comisia Europeană vor celebra Ziua Europei la partida de la Sibiu. Ce vor pregăti pentru jucători

Federația Română de Fotbal a anunțat că Ziua Europei, 9 mai, va fi sărbătorită la finala Cupei României.

U Cluj și U Craiova se vor întâlni în ultimul act, miercuri, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Sezonul actual se apropie de final, cu U Cluj și U Craiova luptând pentru event în aceste săptămâni, iar federația a pregătit un moment special pentru duelul de la Sibiu.

Ziua Europei este sărbătorită azi, 9 mai, iar forul condus de Răzvan Burleanu, alături de Comisia Europeană, vor marca acest moment și la ultimul act la Cupei, la Sibiu, fostă Capitală Culturală Europeană.

„Cu ocazia Zilei Europei, azi, 9 mai, Federația Română de Fotbal anunță că împreună cu Comisia Europeană va celebra Ziua Europei la finala Cupei României Betano: Universitatea Craiova – Universitatea Cluj”, este mesajul transmis pe frf.ro.

Ce pregătiri a făcut FRF pentru startul partidei:

Imnul Europei: Echipele vor păși pe gazon pe acordurile „Odei Bucuriei”, celebrul fragment din Simfonia a IX-a de Beethoven.

Banderola Unității: Căpitanii celor două formații vor purta pe braț însemnele Uniunii Europene, un gest simbolic care subliniază fair-play-ul și valorile democratice pe care sportul le promovează neîncetat.

Cât despre cele două formații, ambele luptă pentru fiecare trofeu în acest final de sezon.

Pe lângă duelul din finala Cupei, U Cluj și U Craiova luptă și pentru titlu, fiind despărțite, momentan, de doar 4 puncte, cu două etape înainte de final, însă ardelenii au un meci mai puțin disputat, astfel că la finalul acestei runde diferența se poate restrânge la un singur punct.

