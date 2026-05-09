Rapid, fără Dobre la Cluj Atacantului i s-a făcut rău pe aeroport, înainte de meciul cu Universitatea: „Alb ca varul”. Cum se simte acum

Alex Dobre (27 de ani), atacantul Rapidului, nu a mers în deplasarea de la Cluj-Napoca, după ce i s-a făcut rău pe aeroport.

Vineri, înainte ca echipa să urce în avion, fotbalistul ar fi acuzat stări de amețeală, greață și anxietate, iar stafful a decis ca acesta să fie transportat de urgență la spital, unde a făcut câteva investigații.

Apropiații jucătorului au precizat pentru GOLAZO.ro că fotbalistul este acasă în acest moment și se odihnește, iar cauza problemelor ar putea fi legată de oboseală și de stres.

Dobre ar fi încercat sâmbătă dimineață să plece spre Cluj-Napoca pentru a fi alături de colegi, însă i s-a făcut din nou rău la aeroport și nu a mai putut face deplasarea.

Astfel, Rapid ar urma să abordeze unul dintre cele mai importante meciuri ale finalului de sezon fără unul dintre jucătorii săi de bază , conform fanatik.ro.

Dobre a jucat 40 de meciuri în acest sezon, în care a reușit să marcheze de 17 ori și să ofere o pasă decisivă.

„Era alb ca varul, chiar i-a fost rău”, au declarat surse din cadrul clubului pentru gsp.ro, care mai spun că nu ar fi fost vorba despre un atac de panică.

Lista indisponibililor de la Rapid:

Dejan Iliev (entorsă)

Alexandru Pașcanu (suspendat)

Cristian Manea (probleme genunchi)

Leo Bolgado (accidentare genunchi)

Gabriel Gheorghe (probleme musculare)

Jakub Hromada (probleme musculare la gambă)

Cătălin Vulturar (accidentare umăr)

Claudiu Petrila (leziune musculară)

Alexandru Dobre (sub supraveghere medicală)

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât Rapid are nevoie de puncte pentru a rămâne în lupta pentru Europa.

Înaintea meciului cu U Cluj, giuleștenii sunt pe locul 5 în play-off, cu 32 de puncte, la două lungimi în spatele lui Dinamo, care ocupă locul 4, cu 34 de puncte.

Alex Dobre a pierdut banderola de căpitan la Rapid

Play-off-ul a venit cu probleme pe plan sportiv pentru Dobre.

Fotbalistul a intrat recent într-un conflict cu antrenorul Costel Gâlcă, după meciul cu FC Argeș, când a criticat modul în care a fost folosit.

Ulterior, tehnicianul a anunțat că Dobre nu va mai fi căpitanul echipei.

