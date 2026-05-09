Rapid, fără Dobre la Cluj Atacantului i s-a făcut rău pe aeroport, înainte de meciul cu Universitatea: „Alb ca varul”. Cum se simte acum +27 foto
Alexandru Dobre/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Rapid, fără Dobre la Cluj Atacantului i s-a făcut rău pe aeroport, înainte de meciul cu Universitatea: „Alb ca varul”. Cum se simte acum

alt-text Ionuț Cojocaru , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 17:15
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 18:45
  • Alex Dobre (27 de ani), atacantul Rapidului, nu a mers în deplasarea de la Cluj-Napoca, după ce i s-a făcut rău pe aeroport.
  • Rapid - U Cluj se joacă astăzi, de la 21:00, în runda #8 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și transmisă în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Vineri, înainte ca echipa să urce în avion, fotbalistul ar fi acuzat stări de amețeală, greață și anxietate, iar stafful a decis ca acesta să fie transportat de urgență la spital, unde a făcut câteva investigații.

Apropiații jucătorului au precizat pentru GOLAZO.ro că fotbalistul este acasă în acest moment și se odihnește, iar cauza problemelor ar putea fi legată de oboseală și de stres.

Manevră de 3,2 milioane de euro CFR Cluj șterge o datorie și o transformă în capital social » Investitor surpriză în Gruia 
Citește și
Manevră de 3,2 milioane de euro CFR Cluj șterge o datorie și o transformă în capital social » Investitor surpriză în Gruia
Citește mai mult
Manevră de 3,2 milioane de euro CFR Cluj șterge o datorie și o transformă în capital social » Investitor surpriză în Gruia 

Alex Dobre nu a făcut deplasarea la Cluj-Napoca, după ce i s-a făcut rău pe aeroport

Dobre ar fi încercat sâmbătă dimineață să plece spre Cluj-Napoca pentru a fi alături de colegi, însă i s-a făcut din nou rău la aeroport și nu a mai putut face deplasarea.

Astfel, Rapid ar urma să abordeze unul dintre cele mai importante meciuri ale finalului de sezon fără unul dintre jucătorii săi de bază, conform fanatik.ro.

Dobre a jucat 40 de meciuri în acest sezon, în care a reușit să marcheze de 17 ori și să ofere o pasă decisivă.

„Era alb ca varul, chiar i-a fost rău”, au declarat surse din cadrul clubului pentru gsp.ro, care mai spun că nu ar fi fost vorba despre un atac de panică.

Lista indisponibililor de la Rapid:

  • Dejan Iliev (entorsă)
  • Alexandru Pașcanu (suspendat)
  • Cristian Manea (probleme genunchi)
  • Leo Bolgado (accidentare genunchi)
  • Gabriel Gheorghe (probleme musculare)
  • Jakub Hromada (probleme musculare la gambă)
  • Cătălin Vulturar (accidentare umăr)
  • Claudiu Petrila (leziune musculară)
  • Alexandru Dobre (sub supraveghere medicală)

FOTO. Rapid - CFR 1-2

Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (14).jpg
Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (14).jpg

Galerie foto (27 imagini)

Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (1).jpg Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (2).jpg Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (3).jpg Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (4).jpg Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (5).jpg
+27 Foto
labels.photo-gallery

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât Rapid are nevoie de puncte pentru a rămâne în lupta pentru Europa.

Înaintea meciului cu U Cluj, giuleștenii sunt pe locul 5 în play-off, cu 32 de puncte, la două lungimi în spatele lui Dinamo, care ocupă locul 4, cu 34 de puncte.

Alex Dobre a pierdut banderola de căpitan la Rapid

Play-off-ul a venit cu probleme pe plan sportiv pentru Dobre.

Fotbalistul a intrat recent într-un conflict cu antrenorul Costel Gâlcă, după meciul cu FC Argeș, când a criticat modul în care a fost folosit.

Ulterior, tehnicianul a anunțat că Dobre nu va mai fi căpitanul echipei.

FOTO. Dobre, nervos la schimbare în meciul cu FC Argeș

Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (23).jpg
Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (23).jpg

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+31 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Și-a lovit colegul cu crosa” Arbeloa minimează bătaia din vestiarul lui Real și dă exemplu un scandal trăit ca jucător. Ce îl înfurie: „E trădare!”
Campionate
15:55
„Și-a lovit colegul cu crosa” Arbeloa minimează bătaia din vestiarul lui Real și dă exemplu un scandal trăit ca jucător. Ce îl înfurie: „E trădare!”
Citește mai mult
„Și-a lovit colegul cu crosa” Arbeloa minimează bătaia din vestiarul lui Real și dă exemplu un scandal trăit ca jucător. Ce îl înfurie: „E trădare!”
Încă un gol de generic în Liga 2 FOTO. Execuția lui Doumtsios, decisivă în Chindia - Corvinul » Mingea a intrat în poartă după ce a lovit două bare
Liga 2
15:46
Încă un gol de generic în Liga 2 FOTO. Execuția lui Doumtsios, decisivă în Chindia - Corvinul » Mingea a intrat în poartă după ce a lovit două bare
Citește mai mult
Încă un gol de generic în Liga 2 FOTO. Execuția lui Doumtsios, decisivă în Chindia - Corvinul » Mingea a intrat în poartă după ce a lovit două bare

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
liga 1 u cluj atac de panica rapid alex dobre
Știrile zilei din sport
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
Campionate
22:19
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi. Lucescu s-a predat
Citește mai mult
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Superliga
22:09
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Citește mai mult
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Alte sporturi
21:39
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Citește mai mult
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Superliga
19:21
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Citește mai mult
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:19
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi. Lucescu s-a predat
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
22:07
„Nu am fost mulțumit” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Cîrjan: „Pentru mine e foarte important felul în care te antrenezi”
„Nu am fost mulțumit” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Cîrjan: „Pentru mine e foarte important felul în care te antrenezi”
21:25
LIVE Barcelona - Real Madrid se joacă acum, în etapa #35 din La Liga » Start incredibil de partidă pentru catalani
LIVE Barcelona - Real Madrid se joacă acum, în etapa #35 din La Liga » Start incredibil de partidă pentru catalani
22:09
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Top stiri
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Alte sporturi
17:15
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Citește mai mult
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Superliga
19:14
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Citește mai mult
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Stranieri
19:03
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Citește mai mult
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!
B365
08.05
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!
Citește mai mult
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!

Echipe/Competiții

fcsb 16 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 42 rapid 35 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share