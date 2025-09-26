Florentin Pera (45 de ani) a explicat de ce a demisionat din funcția de selecționer al echipei naționale de handbal feminin.

Acesta a părăsit lotul naționalei cu două luni înainte de Mondial, alături de atrenorul secund, Bogdan Burcea.

După ce GOLAZO.ro a anunțat ieri decizia luată de Florentin Pera, antrenorul a venit acum cu explicații.

Florentin Pera: „Decizia vine ca urmare a unor probleme personale”

„Mulțumim din suflet jucătoarelor echipei naționale, staff-ului tehnic și medical și, mai ales, suporterilor minunați pentru sprijinul necondiționat. Am trăit împreună o perioadă intensă și frumoasă, în care am pus suflet și am construit o echipă dedicată României, pregătită pentru următoarele două cicluri olimpice.

Este o generație tânără, care are nevoie să crească în exprimare și performanțe la competițiile ce urmează, dar în care credem cu toată inima.

Decizia noastră de a ne retrage este una extrem de dificilă, dar ea vine ca urmare a unor probleme personale care necesită toată atenția noastră în acest moment. Le urăm mult succes jucătoarelor și suntem convinși că vor aduce multe bucurii românilor”, a transmis Florentin Pera, potrivit fanatik.ro.

Acum, Constantin Din, președintele FRH, ar încerca să-l convingă pe Florentin Pera să renunțe la această hotărâre, într-o ședință ce ar urma să aibă loc săptămâna viitoare.

Campionatul Mondial din Germania și Olanda va avea loc între 26 noiembrie și 14 decembrie, iar România face parte dintr-o grupă formată din Danemarca, Croația și Japonia.

Florentin Pera a stabilit lotul lărgit pentru CM 2025

Înainte de a demisiona, Florentin Pera a conturat lotul lărgit al României pentru Campionatul Mondial din acest an:

Portari: Daciana Hosu, Bianca Curmenț, Diana Ciucă, Yuliya Dumanska, Raluca Kelemen

Extreme dreapta: Oana Bors, Mihaela Mihai, Costinela Raicea, Florența Dumbrăvean, Sonia Seraficeanu

Interi dreapta: Alicia Gogîrlă, Alina Ilie, Laura Moldovan

Centri: Alisia Boiciuc, Rebeca Necula, Maria Gavrilă-Frățilescu, Elena Roşu, Cristina Laslo

Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Alexia Niță, Mariam Mohamed, Denisa Romaniuc, Eva Kerekes

Pivoți: Asma Elghaoui, Lorena Ostase, Ștefania Jipa, Mirabela Coteț, Elena Voica, Sonia Vasiliu

