Israel-Premier Tech, echipa care a provocat protestele masive pro-palestiniene din Turul Spaniei, nu se va mai numi așa.

Sponsorii avertizează că pleacă dacă numele, identitatea și imaginea nu se schimbă. Și îl forțează pe patronul israeliano-canadian să ia o decizie radicală.

Situația explozivă din Turul Spaniei, cu proteste masive pro-palestiniene care au forțat modificarea programului și traseului în finalul mai multor etape, a speriat partenerii tehnici și sponsorii echipei Israel-Premier Tech.

Atunci, spre sfârșitul La Vuelta, numele și steagul țării acuzate de genocid în războiul din Gaza au dispărut de pe echipamentul rutierilor.

Acum, riscă să dispară din ciclism. Pentru că, altfel, există pericolul destrămării echipei.

Și data limită pentru înregistrarea naționalității echipelor este 15 octombrie.

Toți vor ca numele și steagul Israelului să dispară de la echipă: „Altfel nu vom continua”

Au apărut ultimatumuri. Partenerii cei mai importanți amenință că pleacă.

Primul a fost Factor, sponsorul tehnic care a asigurat bicicletele.

Factor va continua să asigure bicicletele doar dacă echipa se transformă total Foto: Imago

„Fără o schimbare de nume, fără o schimbare de identitate, adio! Nu vom continua”, a declarat Rob Gitelis, fondatorul Factor, potrivit Marca.

Controversa este prea mare pentru compania noastră. Am o responsabilitate față de angajați și acționari. Un nivel suplimentar de conflict e ceva ce nu putem accepta Rob Gitelis, fondator Factor

Sponsorul principal Premier Tech a urmat după Factor, cu un comunicat lansat la postul Radio-Canada Info.

„Așteptăm ca echipa să adopte un nume nou care să excludă Israel, să aibă altă identitate de brand și altă imagine”.

Situația actuală din jurul numelui echipei nu mai este compatibilă cu obiectivele noastre, care sunt tocmai motivul implicării Premier Tech în ciclism Comunicat Premier Tech

Echipa se mută în Canada. Posibil nume nou: Factor-Premier Tech

Sylvan Adams, 66 de ani, miliardarul israeliano-canadian, născut și crescut în Quebec, dar stabilit din 2015 la Tel Aviv, cel care a creat această echipă și proprietarul ei, e de acord ca Israel să nu mai fie parte din nume.

Și numele Israel, și steagul vor dispărea de pe echipamentul Premier Tech Foto: Imago

Se va rezolva și problema steagului, a naționalității echipei. Se va muta foarte probabil în Canada, unde își are sediul sponsorul Premier Tech.

Există posibilitatea ca Factor să devină co-sponsor principal, ceea ce ar transforma și numele: Factor-Premier Tech sau Premier Tech-Factor.

