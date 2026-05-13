Uluitorul caz Curacao Schimbările de selecționeri au agitat naționala caraibiană înaintea debutului CM. Presiuni și amenințări!

Curacao, țară caraibiană parte a regatului Olandei, va juca în această vară pentru prima oară la Campionatul Mondial.
N-a avut prea multă șansă la tragerea la sorți din 5 decembrie, la Washington, este în grupa E, alături de Germania, Ecuador și Cote d’Ivoire, dar simpla participare e o performanță.
Advocaat a demisionat pentru a fi alături de fiica grav bolnavă
Dick Advocaat, mare antrenor batav, calificase „Valul Albastru” și el urma să fie selecționerul echipei la CM 2026. Cu trei meciuri asigurate la Houston, Kansas City și Philadelphia.
Era cel mai în vârstă selecționer all-time la Mondial: 78 de ani și 9 luni!
Numai că, pe 23 februarie, a luat o decizie radicală. A demisionat pentru a fi alături de fiica sa grav bolnavă, în Țările de Jos.
Rutten a fost mai puțin de trei luni selecționerul Curacao. Jucătorii l-au vrut înapoi
A fost înlocuit imediat de compatriotul Fred Rutten, 63 de ani, ultima dată interimar la PSV Eindhoven, în 2023.
Totul părea clar atunci. Cu el pe bancă jucase naționala Curacao amicalele de pregătire din martie, 0-2 cu China, la Sydney (27 martie), și 1-5 cu Australia, la Melbourne (31).
La începutul acestei luni însă, internaționalii au cerut întoarcerea lui Advocaat.
Au făcut presiuni. Aflaseră și că fiica acestuia se simțea mai bine, iar „Micul General” voia să revină în capitală, pentru a fi alături de „Valul Albastru”.
Sponsorul a amenințat, Rutten a plecat: Advocaat, înapoi la Curacao
Inițial, federația de la Willemstad (FFK) s-a opus, l-a susținut pe Rutten. Dar directorul agenției de turism Corendon, sponsor principal al echipei Curacao, a amenințat că se retrage dacă nu-l repune în funcție pe Advocaat.
Dintr-odată, totul s-a rezolvat. Cum? Rutten a anunțat că părăsește Curacao. S-a oprit singur. Și i s-a deschis calea înapoi lui Advocaat.
Fapt confirmat de președintele FFK, Gilbert Martina: Advocaat va fi în Statele Unite la Campionatul Mondial.