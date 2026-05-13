Uluitorul caz Curacao Schimbările de selecționeri au agitat naționala caraibiană înaintea debutului CM. Presiuni și amenințări!
Peisaj spectaculos în Curacao. Foto: Imago
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.05.2026, ora 21:55
alt-text Actualizat: 13.05.2026, ora 21:55
  • Dick Advocaat va fi cel mai în vârstă selecționer care a participat vreodată la Campionatul Mondial: 78 de ani și 9 luni. 
  • E surprinzător ce s-a întâmplat însă în 2026 la naționala Curacao înaintea debutului la CM 2026. 

Curacao, țară caraibiană parte a regatului Olandei, va juca în această vară pentru prima oară la Campionatul Mondial.

N-a avut prea multă șansă la tragerea la sorți din 5 decembrie, la Washington, este în grupa E, alături de Germania, Ecuador și Cote d’Ivoire, dar simpla participare e o performanță.

Advocaat a demisionat pentru a fi alături de fiica grav bolnavă

Dick Advocaat, mare antrenor batav, calificase „Valul Albastru” și el urma să fie selecționerul echipei la CM 2026. Cu trei meciuri asigurate la Houston, Kansas City și Philadelphia.

Dick Advocaat antrena Curacao din 15 ianuarie 2024. Foto: Imago

Era cel mai în vârstă selecționer all-time la Mondial: 78 de ani și 9 luni!

Numai că, pe 23 februarie, a luat o decizie radicală. A demisionat pentru a fi alături de fiica sa grav bolnavă, în Țările de Jos.

8 naționale
a antrenat Dick Advocaat într-o carieră de 46 de ani: Olanda (de trei ori), Emiratele Arabe Unite, Coreea de Sud, Belgia, Rusia, Serbia, Irak și Curacao

Rutten a fost mai puțin de trei luni selecționerul Curacao. Jucătorii l-au vrut înapoi

A fost înlocuit imediat de compatriotul Fred Rutten, 63 de ani, ultima dată interimar la PSV Eindhoven, în 2023.

Totul părea clar atunci. Cu el pe bancă jucase naționala Curacao amicalele de pregătire din martie, 0-2 cu China, la Sydney (27 martie), și 1-5 cu Australia, la Melbourne (31).

Juninho Bacuna, 28 de ani, mijlocașul echipei olandeze Volendam. Foto: Imago

La începutul acestei luni însă, internaționalii au cerut întoarcerea lui Advocaat.

Au făcut presiuni. Aflaseră și că fiica acestuia se simțea mai bine, iar „Micul General” voia să revină în capitală, pentru a fi alături de „Valul Albastru”.

Sponsorul a amenințat, Rutten a plecat: Advocaat, înapoi la Curacao

Inițial, federația de la Willemstad (FFK) s-a opus, l-a susținut pe Rutten. Dar directorul agenției de turism Corendon, sponsor principal al echipei Curacao, a amenințat că se retrage dacă nu-l repune în funcție pe Advocaat.

Dintr-odată, totul s-a rezolvat. Cum? Rutten a anunțat că părăsește Curacao. S-a oprit singur. Și i s-a deschis calea înapoi lui Advocaat.

Fapt confirmat de președintele FFK, Gilbert Martina: Advocaat va fi în Statele Unite la Campionatul Mondial.

3 turnee
finale de CM are Dick Advocaat: cu Olanda (1994), Coreea de Sud (2006) și, acum, Curacao

Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Sus pe masă, fără bani

Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Sigla

Exercițiu de ipocrizie

Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Din ce lume venea Steaua?

Să plângă cât vor!

Cine e hoțul, cine e prostul?

Frumoasa lecție a campionului Chivu

Ce a fost asta?

Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Mondialul din cabină și astronauții

Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

O noapte la capodoperă

