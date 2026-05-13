Uluitorul caz Curacao Schimbările de selecționeri au agitat naționala caraibiană înaintea debutului CM. Presiuni și amenințări!

Dick Advocaat va fi cel mai în vârstă selecționer care a participat vreodată la Campionatul Mondial: 78 de ani și 9 luni.

E surprinzător ce s-a întâmplat însă în 2026 la naționala Curacao înaintea debutului la CM 2026.

Curacao, țară caraibiană parte a regatului Olandei, va juca în această vară pentru prima oară la Campionatul Mondial.

N-a avut prea multă șansă la tragerea la sorți din 5 decembrie, la Washington, este în grupa E, alături de Germania, Ecuador și Cote d’Ivoire, dar simpla participare e o performanță.

Advocaat a demisionat pentru a fi alături de fiica grav bolnavă

Dick Advocaat, mare antrenor batav, calificase „Valul Albastru” și el urma să fie selecționerul echipei la CM 2026. Cu trei meciuri asigurate la Houston, Kansas City și Philadelphia.

Dick Advocaat antrena Curacao din 15 ianuarie 2024. Foto: Imago

Era cel mai în vârstă selecționer all-time la Mondial: 78 de ani și 9 luni!

Numai că, pe 23 februarie, a luat o decizie radicală. A demisionat pentru a fi alături de fiica sa grav bolnavă, în Țările de Jos.

8 naționale a antrenat Dick Advocaat într-o carieră de 46 de ani: Olanda (de trei ori), Emiratele Arabe Unite, Coreea de Sud, Belgia, Rusia, Serbia, Irak și Curacao

Rutten a fost mai puțin de trei luni selecționerul Curacao. Jucătorii l-au vrut înapoi

A fost înlocuit imediat de compatriotul Fred Rutten, 63 de ani, ultima dată interimar la PSV Eindhoven, în 2023.

Totul părea clar atunci. Cu el pe bancă jucase naționala Curacao amicalele de pregătire din martie, 0-2 cu China, la Sydney (27 martie), și 1-5 cu Australia, la Melbourne (31).

Juninho Bacuna, 28 de ani, mijlocașul echipei olandeze Volendam. Foto: Imago

La începutul acestei luni însă, internaționalii au cerut întoarcerea lui Advocaat.

Au făcut presiuni. Aflaseră și că fiica acestuia se simțea mai bine, iar „Micul General” voia să revină în capitală, pentru a fi alături de „Valul Albastru”.

Sponsorul a amenințat, Rutten a plecat: Advocaat, înapoi la Curacao

Inițial, federația de la Willemstad (FFK) s-a opus, l-a susținut pe Rutten. Dar directorul agenției de turism Corendon, sponsor principal al echipei Curacao, a amenințat că se retrage dacă nu-l repune în funcție pe Advocaat.

𝗙𝗿𝗲𝗱 𝗥𝘂𝘁𝘁𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗲𝗽𝘀 𝗱𝗼𝘄𝗻 𝗮𝘀 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵



The Federashon Futbòl Kòrsou (FFK) announced that Fred Rutten has decided to step down as head coach of the Curaçao national team following constructive discussions with the federation’s leadership.



Although… pic.twitter.com/4qdBNPNXPm — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) May 11, 2026

Dintr-odată, totul s-a rezolvat. Cum? Rutten a anunțat că părăsește Curacao. S-a oprit singur. Și i s-a deschis calea înapoi lui Advocaat.

🚨 Dick Advocaat will return to coach the Curaçao national team during the World Cup.



During a press conference this morning, FFK president Gilbert Martina confirmed that Dick Advocaat will return to coach the team, but the contract has not yet been signed.#EOlaBlou pic.twitter.com/Gi877o7EzM — Curaçao Football News (FAN) (@Curacaofootbal1) May 12, 2026

Fapt confirmat de președintele FFK, Gilbert Martina: Advocaat va fi în Statele Unite la Campionatul Mondial.

3 turnee finale de CM are Dick Advocaat: cu Olanda (1994), Coreea de Sud (2006) și, acum, Curacao

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport