Meciul dintre Dinamo și U Craiova a avut parte de un moment tensionat care a degenerat într-o încăierare generală.

În minutul 42, fundașul dinamovist Kennedy Boateng (29 de ani) l-a lovit involuntar cu genunchiul în cap pe atacantul oltenilor, Monday Etim (27 de ani).

Momentul a avut loc în apropiere de banca de rezerve a oaspeților, iar oltenii au sărit imediat la Boateng. Ghanezul a intrat într-un schimb verbal aprins cu un membru al staff-ului dinamovist.

Prima repriză dintre Dinamo și U Craiova s-a încheiat cu o încăierare generală

Jucătorii dinamoviști Cătălin Cîrjan și Danny Armstrong au intervenit rapid, iar lucrurile au degenerat.

În scurt timp, jucătorii olteni s-au alăturat confruntării, iar tensiunea a escaladat într-o încăierare generală la care au apărut imediat și cei de pe banca lui Dinamo.

Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, a rămas departe de conflict, în timp ce oficialii și jucătorii ambelor echipe s-au împins reciproc.

Horațiu Feșnic, arbitrul partidei, a intervenit pentru a calma situația.

Antrenorul cu portarii al oltenilor, Daniel Tudor, a văzut cartonașul roșu, iar Alexandru Crețu a primit un cartonaș galben.

Gnahore și Boateng (Dinamo) au fost și ei sancționați cu câte un cartonaș,

Citește și

