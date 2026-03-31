Raport financiar la Dinamo Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta

  • Dinamo a publicat raportul financiar pe anul trecut, iar directorul financiar Dan Gătăianțu a explicat cifrele
  • Clubul a avut venituri de 45 de milioane de lei și cheltuieli de 67 de milioane

CFO-ul „câinilor” a precizat că accederea în cupele europene va deschide noi uși pentru Dinamo din punct de vedere financiar, nu doar prin banii primiți de la UEFA, ci și prin potențialul pe care-l va avea clubul în relația cu partenerii și sponsorii.

Prima echipă a lui Dinamo a cheltuit aproape 10 milioane de euro!

„Contul de profit și pierderi (CPP) arată veniturile și cheltuielile societății.

La categoria «Total venituri din exploatare» am crescut la 39 de milioane de lei, de la 25 de milioane anul anterior. E o creștere foarte bună, de 51%.

Cheltuielile societății în 2025 au crescut de la 46 de milioane la 67 de milioane, cu 45%.

La «Rezultatul net, profitul societății», avem o cifră care arată minus 25 de milioane de lei. Dacă o luăm ca analiză financiară a unei societăți în general, indică o problemă. Tu ai venituri mai mici decât cheltuielile pe care ți le-ai asumat. În consecința logică, la noi e diferența adusă de acționari.

Cel mai important lucru când ne uităm la acest CPP este că societatea și-a crescut veniturile într-un mod foarte bun, a mărit cheltuielile, ceea ce, având în vedere acest dezechilibru, înseamnă dorința de a face o investiție înainte să-și poți acoperi cheltuielile, pentru a ajunge la un anumit nivel de performanță sportivă.

E o asumare a acționarilor de a face mai mult, incipient, mai repede.

CPP Dinamo, din raportul financiar pe 2025 FOTO dinamo1948.ro
E parcursul proiectului nostru, care a început acum 3 ani, asumarea acționarilor cu privire la setarea unui nivel așteptat de performanță și prefinanțarea - a cheltui niște bani pe care nu i-ai avut, care nu pot veni decât de la acționari. Am reușit să avem în 2025 venituri de 45 de milioane de lei, iar cheltuieli de 67 de milioane.

Cea mai mare cheltuială a clubului sunt salariile, 38,5 milioane de lei, mai mult decât jumătate din tot. Aproximativ 80-85% e prima echipă și stafful aferent. E foarte normal să fie așa.

Nu e vorba de un dezechilibru al societății, ci de un demers planificat. E o investiție în performanța sportivă. Veniturile clubului nu sunt la dimensiunea care să poată susține asta, mai avem de lucru.

La prima echipă s-au cheltuit 50 de milioane de lei, aproape 10 milioane de euro.

Ieșirea din insolvență a fost mai târzie decât ne-am propus. Anul acesta suntem într-un an de consolidare, după ce primii 2 ani au fost de manageriere a crizei. Acum am depus mult efort în a așeza lucrurile pe partea administrativă.

Trebuie să sporim veniturile comerciale - parteneriate, bilete, merchandising. Mai sunt pași de făcut. Dar eu simt zi de zi că lucrurile se schimbă în bine.

Pierderea e asumată, dar pe termen mediu și lung, clubul trebuie să aibă capacitatea de a se autosusține.

Cifrele astea nu reprezintă încă potențialul de a monetiza tot ce înseamnă Dinamo, spre binele lui Dinamo. Dar munca depusă va da roade sezonul viitor. Suntem pregătiți. Asta va face diferența de sustenabilitate pe termen mediu și lung.

Cupele europene sunt un pas important, vor fi nivelul următor la Dinamo. Tot clubul va crește, e vorba de expunere”, a spus Gătăianțu la 48TV.

2 milioane de euro
a investit Dinamo în transferuri în 2025, fără salarii sau alte cheltuieli
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală"

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Radu Naum: Disprețul

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Stranieri
Superliga
Nationala
B365
