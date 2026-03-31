S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă +20 foto
Medicii au intervenit imediat în cazul lui Egemen Korkmaz
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă

alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 19:41
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 22:11
  • Antrenorul principal al Turciei U21, Egemen Korkmaz, s-a prăbușit în timpul meciului cu Croația, care conta pentru calificarea la EURO
  • Partida de la Osijek a fost întreruptă o perioadă

Episodul medical a avut loc imediat după ce Demir Ege Tıknaz (21 de ani, de la Braga) a încasat un cartonaș roșu, iar selecționerul a protestat.

„Venirea lui înseamnă speranță” Fostul colaborator al Hagi, despre revenirea la națională: „Chiar avem o problemă dacă nici el nu poate”
„Venirea lui înseamnă speranță”  Fostul colaborator al Hagi, despre revenirea la națională: „Chiar avem o problemă dacă nici el nu poate”

Probleme de sănătate pentru selecționerul Turciei U21, Egemen Korkmaz

În minutul 35 al meciului, tehnicianul și-a pierdut echilibrul în timp ce protesta față de cartonașul roșu arătat lui Ege Tıknaz, s-a prăbușit, s-a lovit cu capul de pământ și nu a mai putut să se ridice, scrie fanatik.com.tr.

Egemen Korkmaz, antrenorul Turciei U21, a alunecat si s-a lovit la cap. Capturi X (9).jpg
Egemen Korkmaz, antrenorul Turciei U21, a alunecat si s-a lovit la cap. Capturi X (9).jpg

labels.photo-gallery

În urma intervenției paramedicilor și a echipajului de pe ambulanță, Korkmaz a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Era conștient.

Antrenorul a primit primul ajutor chiar pe marginea terenului:

El a fost dus ulterior cu ambulanța la cel mai apropiat spital:

Meciul a fost reluat ulterior, iar croații s-au impus cu 3-0 (Krivak 38, Jagusic 54, Mlacic 90+4). Turcii au mai avut doi eliminați, pe lângă Tiknaz: Kilicsoy și Canak.

Comunicatul Federației Turce de Fotbal

TFF a postat un comunicat după evenimentele din Croația:

„Antrenorul principal al echipei naționale U21, Egemen Korkmaz, și-a pierdut cunoștința după ce a alunecat și s-a lovit cu capul de pământ în minutul 35 al meciului de astăzi, din preliminariile Campionatului European U21 UEFA împotriva Croației, disputat pe Opus Arena din Osijek.

Korkmaz, care a suferit o umflătură la cap din cauza căzăturii, a primit îngrijiri inițial din partea echipei noastre medicale, pe marginea terenului. Este conștient și a fost transportat la spital cu ambulanța pentru investigații suplimentare. Îi dorim însănătoșire rapidă”.

Antrenorul principal al Turciei U21, Egemen Korkmaz Antrenorul principal al Turciei U21, Egemen Korkmaz
Antrenorul principal al Turciei U21, Egemen Korkmaz

Calcule complicate România U21 învinge San Marino la doar 3 goluri și tremură pentru calificarea la Euro 2027
Calcule complicate România U21 învinge San Marino la doar 3 goluri și tremură pentru calificarea la Euro 2027
„Un efort foarte mare” Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
