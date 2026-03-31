Antrenorul principal al Turciei U21, Egemen Korkmaz, s-a prăbușit în timpul meciului cu Croația, care conta pentru calificarea la EURO

Partida de la Osijek a fost întreruptă o perioadă

Episodul medical a avut loc imediat după ce Demir Ege Tıknaz (21 de ani, de la Braga) a încasat un cartonaș roșu, iar selecționerul a protestat.

Probleme de sănătate pentru selecționerul Turciei U21, Egemen Korkmaz

În minutul 35 al meciului, tehnicianul și-a pierdut echilibrul în timp ce protesta față de cartonașul roșu arătat lui Ege Tıknaz, s-a prăbușit, s-a lovit cu capul de pământ și nu a mai putut să se ridice, scrie fanatik.com.tr.

În urma intervenției paramedicilor și a echipajului de pe ambulanță, Korkmaz a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Era conștient.

Antrenorul a primit primul ajutor chiar pe marginea terenului:

SON DAKİKA | Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Demir Ege Tıknaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrasında yere yığıldı.



Teknik direktörümüzün ilk tedavisi saha kenarında yapılıyor. pic.twitter.com/rF5fqecv3M — Tivibu Spor (@tivibuspor) March 31, 2026

Ümit Milli Takımımız Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, hastaneye kaldırıldı.



Egemen Korkmaz'ın bilinci yerinde.



Geçmiş olsun Egemen Korkmaz! pic.twitter.com/mNIdZ1UNzO — Tivibu Spor (@tivibuspor) March 31, 2026

El a fost dus ulterior cu ambulanța la cel mai apropiat spital:

SON DAKİKA | İlk müdahalenin yapılmasının ardından Egemen Hoca'yı taşıyan ambulans, hastaneye doğru hareket etti.



📹@OzturkSava https://t.co/kN0j58FJ1a pic.twitter.com/nSwQpRQFix — Tivibu Spor (@tivibuspor) March 31, 2026

Meciul a fost reluat ulterior, iar croații s-au impus cu 3-0 (Krivak 38, Jagusic 54, Mlacic 90+4). Turcii au mai avut doi eliminați, pe lângă Tiknaz: Kilicsoy și Canak.

Comunicatul Federației Turce de Fotbal

TFF a postat un comunicat după evenimentele din Croația:

„Antrenorul principal al echipei naționale U21, Egemen Korkmaz, și-a pierdut cunoștința după ce a alunecat și s-a lovit cu capul de pământ în minutul 35 al meciului de astăzi, din preliminariile Campionatului European U21 UEFA împotriva Croației, disputat pe Opus Arena din Osijek.

Korkmaz, care a suferit o umflătură la cap din cauza căzăturii, a primit îngrijiri inițial din partea echipei noastre medicale, pe marginea terenului. Este conștient și a fost transportat la spital cu ambulanța pentru investigații suplimentare. Îi dorim însănătoșire rapidă”.

Antrenorul principal al Turciei U21, Egemen Korkmaz

VIDEO: cele mai noi imagini din sport