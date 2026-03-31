- Antrenorul principal al Turciei U21, Egemen Korkmaz, s-a prăbușit în timpul meciului cu Croația, care conta pentru calificarea la EURO
- Partida de la Osijek a fost întreruptă o perioadă
Episodul medical a avut loc imediat după ce Demir Ege Tıknaz (21 de ani, de la Braga) a încasat un cartonaș roșu, iar selecționerul a protestat.
Probleme de sănătate pentru selecționerul Turciei U21, Egemen Korkmaz
În minutul 35 al meciului, tehnicianul și-a pierdut echilibrul în timp ce protesta față de cartonașul roșu arătat lui Ege Tıknaz, s-a prăbușit, s-a lovit cu capul de pământ și nu a mai putut să se ridice, scrie fanatik.com.tr.
În urma intervenției paramedicilor și a echipajului de pe ambulanță, Korkmaz a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Era conștient.
Antrenorul a primit primul ajutor chiar pe marginea terenului:
El a fost dus ulterior cu ambulanța la cel mai apropiat spital:
Meciul a fost reluat ulterior, iar croații s-au impus cu 3-0 (Krivak 38, Jagusic 54, Mlacic 90+4). Turcii au mai avut doi eliminați, pe lângă Tiknaz: Kilicsoy și Canak.
Comunicatul Federației Turce de Fotbal
TFF a postat un comunicat după evenimentele din Croația:
„Antrenorul principal al echipei naționale U21, Egemen Korkmaz, și-a pierdut cunoștința după ce a alunecat și s-a lovit cu capul de pământ în minutul 35 al meciului de astăzi, din preliminariile Campionatului European U21 UEFA împotriva Croației, disputat pe Opus Arena din Osijek.
Korkmaz, care a suferit o umflătură la cap din cauza căzăturii, a primit îngrijiri inițial din partea echipei noastre medicale, pe marginea terenului. Este conștient și a fost transportat la spital cu ambulanța pentru investigații suplimentare. Îi dorim însănătoșire rapidă”.