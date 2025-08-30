Pericol în Liga 1 FOTO. Critici dure la adresa terenului după Unirea Slobozia - U Cluj 0-1: „Nu e în regulă deloc!”

UNIREA SLOBOZIA - U CLUJ 0-1. Toată lumea a criticat starea gazonului de la Clinceni la finalul partidei din etapa #8.

Unirea Slobozia speră ca până la finalul anului să se întoarcă pe propriul stadion, însă deocamdată este nevoită să joace meciurile de acasă la Clinceni, unde a evoluat și în sezonul precedent.

SLOBOZIA - U CLUJ 0-1 . Gazonul de la Clinceni, din nou în centrul atenției

Starea deplorabilă în care se află suprafața de joc de la Clinceni a afectat nivelul jocului de sâmbătă seara. La finalul partidei, primii care au vorbit despre această problemă au fost Aurel Țiceanu și Basarab Panduru.

„Totuși, ne-am ridicat cu fotbalul la un anumit nivel, să jucăm pe terenurile astea nu e în regulă” , au opinat cei doi la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport 1.

Deși U Cluj a câștigat, Dan Nistor a explicat cât de complicat este să joci pe un gazon de acest tip.

„E greu să joci în asemenea condiții, indiferent cât de bun ai fi ca fotbalist. Și fotbaliștii mari, din campionatele puternice, cred că ar călca pe minge dacă ar veni aici. E destul de greu, dar astea sunt condițiile, trebuie să ne adaptăm la ele și să mergem înainte”, a explicat Nistor.

Și mijlocașul Dorin Codrea s-a plâns: „O victorie foarte importantă pe un teren... foarte greu, ca să nu zic cum a arătat. Important e că am luat cele trei puncte. Îmi pare rău de cei de aici, dar e un teren prost de tot”.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport