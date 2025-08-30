LIVE Unirea Slobozia - U Cluj , în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat +43 foto
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj, în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 09:10
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 18:46
  • Unirea Slobozia joacă de la 18:45 împotriva echipei Universitatea Cluj în etapa #8 din Superliga.
  • Tot astăzi, Dinamo o va înfrunta pe Hermannstadt, de la 21:30
  • Toate meciurile din Liga 1 sunt transmise în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.

Etapa #8 din prima ligă a debutat cu meciul Rapid - UTA Arad, încheiat 2-0.

Astăzi, 30 august

Unirea Slobozia - U Cluj 0-0, live

Echipele de start:

  • Slobozia: Rusu - Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică - V. Pop, Hamdiu, Purece - Bărbuț, Afalna, Dragu
  • Rezerve: Ciupercă, Gurău - Deaconu, Florescu, Ibrian, Rotund, Safronov, Said, C. Toma
  • Antrenor: Andrei Prepeliță
  • U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu - Simion, Codrea, Bic - Nistor - Trică, Lukic
  • Rezerve: Chirilă, Lefter - ARtean, Bârstan, Bota, Capradossi, Drammeh, Fabry, Macalou, Murgia, M. Silva
  • Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
  • Arbitru: Roman George Catalin, Asistenți: Marchidanu Marius Cristian, Filip Alexandru, VAR: Petrescu Radu, AVAR: Trandafir Cristina Mariana
  • Stadion: Clinceni - Arena 1

Dinamo - Hermannstadt, live de la 21:30

  • Arbitru: Moroiță Andrei, Asistenți: Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin, VAR: Andrei Florin, AVAR: Grigoriu Mircea Mihail
  • Stadion: Arena Naţională

Duminică, 31 august

FC Argeș - Metaloglobus, live de la 16:00

  • Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

FC Botoșani - U Craiova, live de la 18:30

  • Stadion: Municipal 

CFR Cluj - FCSB, live de la 21:30

  • Stadion: Dr. Constantin Rădulescu

Luni, 1 septembrie

Csikszereda - Oțelul Galați, live de la 18:00

  • Stadion: Municipal 

Farul Constanța - Petrolul Ploiești, live de la 21:00

  • Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi

S-a jucat:

Rapid - UTA Arad 2-0

  • Au marcat: Ciobotariu ('13), Dobre ('30)
  • Rapid: Aioani - Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza - Hromada, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic
  • Rezerve: Stolz, Pașcanu, Bădescu, Gheorghe, Vulturar, Grameni, Gojkovic, El Sawy, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
  • Antrenor: Costel Gâlcă
  • UTA Arad: Iliev - Tutu, Poulolo, Benga, Padula - Popescu, Van Durmen - Tzionis, Roman, Costache - Abdallah
  • Rezerve: Gorcea, Iacob, Vlăsceanu, Alomerovic, Țăroi, Mino, Hrezdac, Matei, Mihai, Coman
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Stadion: „Giulești”, București
  • Arbitru: Barbu Marian, A1: Neacşu George Florin, A2: Badea Marius, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Andrei Florin
Clasamentul Superligii

LocEchipăMeciuri Puncte
1U Craiova719
2Rapid818
3UTA Arad813
4FC Botoșani712
5FC Argeș712
6Dinamo712
7Unirea Slobozia711
8Farul Constanța710
9U Cluj79
10Oțelul Galați79
11Hermannstadt77
12Petrolul Ploiești76
13FCSB75
14CFR Cluj65
15Metaloglobus71
16Csikszereda61

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share