- Unirea Slobozia joacă de la 18:45 împotriva echipei Universitatea Cluj în etapa #8 din Superliga.
- Tot astăzi, Dinamo o va înfrunta pe Hermannstadt, de la 21:30
Etapa #8 din prima ligă a debutat cu meciul Rapid - UTA Arad, încheiat 2-0.
Astăzi, 30 august
Unirea Slobozia - U Cluj 0-0, live
Echipele de start:
- Slobozia: Rusu - Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică - V. Pop, Hamdiu, Purece - Bărbuț, Afalna, Dragu
- Rezerve: Ciupercă, Gurău - Deaconu, Florescu, Ibrian, Rotund, Safronov, Said, C. Toma
- Antrenor: Andrei Prepeliță
- U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu - Simion, Codrea, Bic - Nistor - Trică, Lukic
- Rezerve: Chirilă, Lefter - ARtean, Bârstan, Bota, Capradossi, Drammeh, Fabry, Macalou, Murgia, M. Silva
- Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
- Arbitru: Roman George Catalin, Asistenți: Marchidanu Marius Cristian, Filip Alexandru, VAR: Petrescu Radu, AVAR: Trandafir Cristina Mariana
- Stadion: Clinceni - Arena 1
Dinamo - Hermannstadt, live de la 21:30
- Arbitru: Moroiță Andrei, Asistenți: Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin, VAR: Andrei Florin, AVAR: Grigoriu Mircea Mihail
- Stadion: Arena Naţională
Duminică, 31 august
FC Argeș - Metaloglobus, live de la 16:00
- Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)
FC Botoșani - U Craiova, live de la 18:30
- Stadion: Municipal
CFR Cluj - FCSB, live de la 21:30
- Stadion: Dr. Constantin Rădulescu
Luni, 1 septembrie
Csikszereda - Oțelul Galați, live de la 18:00
- Stadion: Municipal
Farul Constanța - Petrolul Ploiești, live de la 21:00
- Stadion: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi
S-a jucat:
Rapid - UTA Arad 2-0
- Au marcat: Ciobotariu ('13), Dobre ('30)
- Rapid: Aioani - Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza - Hromada, Keita - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic
- Rezerve: Stolz, Pașcanu, Bădescu, Gheorghe, Vulturar, Grameni, Gojkovic, El Sawy, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
- Antrenor: Costel Gâlcă
- UTA Arad: Iliev - Tutu, Poulolo, Benga, Padula - Popescu, Van Durmen - Tzionis, Roman, Costache - Abdallah
- Rezerve: Gorcea, Iacob, Vlăsceanu, Alomerovic, Țăroi, Mino, Hrezdac, Matei, Mihai, Coman
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Stadion: „Giulești”, București
- Arbitru: Barbu Marian, A1: Neacşu George Florin, A2: Badea Marius, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Andrei Florin
Clasamentul Superligii
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|7
|19
|2
|Rapid
|8
|18
|3
|UTA Arad
|8
|13
|4
|FC Botoșani
|7
|12
|5
|FC Argeș
|7
|12
|6
|Dinamo
|7
|12
|7
|Unirea Slobozia
|7
|11
|8
|Farul Constanța
|7
|10
|9
|U Cluj
|7
|9
|10
|Oțelul Galați
|7
|9
|11
|Hermannstadt
|7
|7
|12
|Petrolul Ploiești
|7
|6
|13
|FCSB
|7
|5
|14
|CFR Cluj
|6
|5
|15
|Metaloglobus
|7
|1
|16
|Csikszereda
|6
|1