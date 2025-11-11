Răzvan Zamfir (51 de ani), fostul șef al departamentului de scouting de la CFR Cluj, a semnat cu rivala U Cluj.

Una dintre condițiile revenirii lui Iuliu Mureșan (71 de ani) în funcția de președinte al clubului fusese ca Zamfir să rămână la CFR.

Totuși, fostul șef al departamentului de scouting al formației din Gruia a demisionat în urmă cu trei zile, decizie care l-a înfuriat pe noul conducător din Gruia.

Răzvan Zamfir a semnat cu U Cluj

Zamfir, cel care este finul lui Iuliu Mureșan, nu a stat mult departe de fotbal și a ales să semneze cu rivala din oraș.

Acesta va îndeplini funcția de director sportiv al lui U Cluj. Informația a fost confirmată de Radu Constantea, președintele „șepcilor roșii”.

„În principiu, ne-am înțeles cu Răzvan Zamfir. Va fi omul care va conduce departamentul de fotbal.

O să încercăm în timp să dezvoltăm și această parte a clubului, care ține de vânzarea de jucători, pentru că Răzvan Zamfir a făcut o treabă extraordinară la CFR Cluj în cei 12 ani în care a fost acolo.

Este un nume important și este o mutare pentru care ne bucurăm că am reușit să o realizăm. Este nevoie de timp și sper să fie ok de ambele părți”, a declarat Radu Constantea, potrivit fanatik.ro

Răzvan Zamfir lângă Iuliu Mureșan, în anul 2012/ Foto: IMAGO

Răzvan Zamfir, prima reacție după ce și-a reziliat contractul cu CFR Cluj

„Plec cu inima grea de la CFR Cluj, care întotdeauna va rămâne casa mea. Le mulțumesc tuturor pentru colaborare, am lucrat peste 12 ani aici, este un club fantastic, iar colegii mei de aici cu totul și cu totul speciali.

Îi mulțumesc și lui Neluțu Varga, este un patron care a băgat foarte mulți bani în fotbalul românesc și care merită respect!

Momentan o să mă odihnesc o perioadă și sunt ferm convins că CFR-ul, cu președintele Iuliu Mureșan și cu noul antrenor Daniel Pancu, va avea rezultate din ce în ce mai bune și își va atinge obiectivele.

Lotul este foarte bun, mai bun cred eu decât anul trecut și sunt convins că CFR va începe să urce. CFR rămâne în inima mea și știu că lucrurile se vor stabiliza.

Și împreună cu Neluțu Varga, care, repet, merită respect pentru ce a făcut în fotbalul românesc, toți cei de aici vor duce CFR acolo unde îi este locul și unde a fost atâția ani la rând”, a declarat Răzvan Zamfir, potrivit sursei citate anterior.

