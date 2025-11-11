Mutare pe axa CFR - U Cluj Unul dintre cei mai vechi oameni ai grupării din Gruia a semnat cu marea rivală: „Este un nume important” +41 foto
Mutare pe axa CFR Cluj - U Cluj/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Superliga

Mutare pe axa CFR - U Cluj Unul dintre cei mai vechi oameni ai grupării din Gruia a semnat cu marea rivală: „Este un nume important”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.11.2025, ora 22:23
alt-text Actualizat: 11.11.2025, ora 22:25
  • Răzvan Zamfir (51 de ani), fostul șef al departamentului de scouting de la CFR Cluj, a semnat cu rivala U Cluj.

Una dintre condițiile revenirii lui Iuliu Mureșan (71 de ani) în funcția de președinte al clubului fusese ca Zamfir să rămână la CFR.

Totuși, fostul șef al departamentului de scouting al formației din Gruia a demisionat în urmă cu trei zile, decizie care l-a înfuriat pe noul conducător din Gruia.

Tyson vrea revanșa Iron Mike e gata să se bată din nou cu Jake Paul: „Asta a fost problema la primul meci”
Citește și
Tyson vrea revanșa Iron Mike e gata să se bată din nou cu Jake Paul: „Asta a fost problema la primul meci”
Citește mai mult
Tyson vrea revanșa Iron Mike e gata să se bată din nou cu Jake Paul: „Asta a fost problema la primul meci”

Răzvan Zamfir a semnat cu U Cluj

Zamfir, cel care este finul lui Iuliu Mureșan, nu a stat mult departe de fotbal și a ales să semneze cu rivala din oraș.

Acesta va îndeplini funcția de director sportiv al lui U Cluj. Informația a fost confirmată de Radu Constantea, președintele „șepcilor roșii”.

„În principiu, ne-am înțeles cu Răzvan Zamfir. Va fi omul care va conduce departamentul de fotbal.

O să încercăm în timp să dezvoltăm și această parte a clubului, care ține de vânzarea de jucători, pentru că Răzvan Zamfir a făcut o treabă extraordinară la CFR Cluj în cei 12 ani în care a fost acolo.

Este un nume important și este o mutare pentru care ne bucurăm că am reușit să o realizăm. Este nevoie de timp și sper să fie ok de ambele părți”, a declarat Radu Constantea, potrivit fanatik.ro

Răzvan Zamfir lângă Iuliu Mureșan, în anul 2012/ Foto: IMAGO Răzvan Zamfir lângă Iuliu Mureșan, în anul 2012/ Foto: IMAGO
Răzvan Zamfir lângă Iuliu Mureșan, în anul 2012/ Foto: IMAGO

Răzvan Zamfir, prima reacție după ce și-a reziliat contractul cu CFR Cluj

„Plec cu inima grea de la CFR Cluj, care întotdeauna va rămâne casa mea. Le mulțumesc tuturor pentru colaborare, am lucrat peste 12 ani aici, este un club fantastic, iar colegii mei de aici cu totul și cu totul speciali.

Îi mulțumesc și lui Neluțu Varga, este un patron care a băgat foarte mulți bani în fotbalul românesc și care merită respect!

Momentan o să mă odihnesc o perioadă și sunt ferm convins că CFR-ul, cu președintele Iuliu Mureșan și cu noul antrenor Daniel Pancu, va avea rezultate din ce în ce mai bune și își va atinge obiectivele.

Lotul este foarte bun, mai bun cred eu decât anul trecut și sunt convins că CFR va începe să urce. CFR rămâne în inima mea și știu că lucrurile se vor stabiliza.

Și împreună cu Neluțu Varga, care, repet, merită respect pentru ce a făcut în fotbalul românesc, toți cei de aici vor duce CFR acolo unde îi este locul și unde a fost atâția ani la rând”, a declarat Răzvan Zamfir, potrivit sursei citate anterior.

FOTO. Dinamo - CFR Cluj 2-1

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan
Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan

Galerie foto (41 imagini)

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan
+41 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Vrea să schimbe tenisul Care sunt ideile revoluționare propuse de Toni Nadal » L-a dat exemplu pe Ilie Năstase
Tenis
21:35
Vrea să schimbe tenisul Care sunt ideile revoluționare propuse de Toni Nadal » L-a dat exemplu pe Ilie Năstase
Citește mai mult
Vrea să schimbe tenisul Care sunt ideile revoluționare propuse de Toni Nadal » L-a dat exemplu pe Ilie Năstase
Vești proaste pentru Rapid Anunțul făcut de Angelescu: „E foarte grav. Nu știu dacă mai joacă sezonul ăsta” + ce se întâmplă cu Borza
Superliga
21:07
Vești proaste pentru Rapid Anunțul făcut de Angelescu: „E foarte grav. Nu știu dacă mai joacă sezonul ăsta” + ce se întâmplă cu Borza
Citește mai mult
Vești proaste pentru Rapid Anunțul făcut de Angelescu: „E foarte grav. Nu știu dacă mai joacă sezonul ăsta” + ce se întâmplă cu Borza

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
CFR Cluj transfer u cluj Razvan Zamfir
Știrile zilei din sport
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Superliga
13:25
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Citește mai mult
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Campionate
14:05
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Citește mai mult
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Superliga
13:07
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Citește mai mult
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Investigatii
07:08
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Citește mai mult
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
15:45
Contestă plecarea lui Rădoi Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!” » Ce spune despre noul antrenor
Contestă plecarea lui Rădoi  Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!” » Ce spune despre noul antrenor
15:08
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu Bosnia
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu  Bosnia
07:08
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Top stiri din sport
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Opinii
09:46
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Citește mai mult
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
Superliga
09:52
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
Citește mai mult
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
„Suntem la zid!”  Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Nationala
10:51
„Suntem la zid!” Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Citește mai mult
„Suntem la zid!”  Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu:  „M-am simțit jignit”
Superliga
11:05
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu: „M-am simțit jignit”
Citește mai mult
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu:  „M-am simțit jignit”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 39 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share