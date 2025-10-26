„Dan Petrescu nu se întoarce acum” Cristi Balaj explică de ce a plecat de la CFR Cluj: „Sunt de nerecunoscut, asta am ajuns să fac”

Cristi Balaj (54 de ani), fostul președinte de la CFR Cluj, susține că Dan Petrescu (57 de ani) nu se va întoarce în Gruia în viitorul apropiat.

Fostul arbitru a vorbit și despre plecarea sa de la club, care s-a realizat mai târziu decât și-ar fi dorit.

Laurențiu Rus a preluat banca tehnică a celor de la CFR Cluj, din postura de antrenor interimar, după ce Andrea Mandorlini a fost demis.

Cristi Balaj, despre posibla revenire a lui Dan Petrescu la CFR Cluj: „Are alte priorități”

Ioan Varga confirmase, la scurt timp după demiterea lui Mandorlini, că Dan Petrescu va reveni la CFR, însă Iuliu Mureșan a fost mai rezervat în această privință.

Acum, și fostul președinte al grupării ardelene susține că „Burscul” nu are de gând să vină înapoi prea curând.

„Nu se întoarce Dan Petrescu acum. Am văzut declarațiile, dar vă spun eu că nu se întoarce. Are alte priorități. A spus că vrea să ia o pauză” , a spus Cristi Balaj, potrivit sptfm.ro.

Dacă se va întoarce la Cluj, Dan Petrescu o va antrena pe CFR pentru a cincea oară. Acesta a stat pe banca tehnică în perioadele:

2017-2018 - 37 de meciuri

2019-2020 - 84 de meciuri

2021-2023 - 103 meciuri

2024-2025 - 68 de meciuri

4 titluri de campion a cucerit Dan Petrescu alături de CFR Cluj. A mai câștigat o Cupă a României și a ajuns în optimile Europa League

Cristi Balaj: „Sunt de nerecunoscut, am ajuns să protestez la marginea terenului”

Cristi Balaj a renunțat la postul de președinte în cadrul clubului CFR, după patru ani. Fostul oficial al „feroviarilor” a dezvăluit că și-a pregătit plecarea de la club încă din august.

„Am vrut să plec atunci când Dan Petrescu a decis să rezilieze, după acel 7-2 de la Hacken. Am promis că rămân pentru că a venit Mandorlini. Am vrut să-l susțin și am făcut acest lucru.

După care, într-un final, pentru că perioada de acomodare luase sfârșit pentru el, am decis împreună cu finanțatorul să oprim colaborarea.

Sunt obosit, sunt de nerecunoscut, am ajuns să protestez la marginea terenului pentru un al doilea galben. Sănătatea este mult mai importantă și aveam nevoie de o pauză”, a mai spus Balaj.

