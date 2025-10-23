Revenirea lui Petrescu divizează fanii De la „Bine ai revenit, Dane!” la „Amatorism!” » Critici dure pentru conducerea de la CFR Cluj

Anunțul revenirii lui Dan Petrescu (57 de ani) pe banca vicecampioanei CFR Cluj după o pauză de doar două luni a aprins spiritele în rândul fanilor ardeleni.

Pe pagina de Facebook „CFR 1907 Cluj Fan Zone”, dedicată fanilor echipei ardelene, unde s-a anunțat că tehnicianul și-ar fi depășit problemele de sănătate și urmează să revină pe banca tehnică în câteva săptămâni, suporterii s-au împărțit în două tabere.

Unii îl așteaptă cu brațele deschise, iar alții critică decizia conducerii. Postarea, care s-a viralizat rapid în comunitatea suporterilor, a avut următorul mesaj:

„În 2 săptămâni, revine Dan Petrescu la echipă. Acesta și-a stabilizat cât de cât problemele grave de sănătate pe care le are. Le putem zice, dar din respect pentru dânsul o să-l ținem secret. Bine ai revenit, Dane!”.

Reacțiile celor care susțin revenirea lui Dan Petrescu:

„Felicitări, cel mai bun antrenor!”

„Superr, fără Dan e greu, indiferent cine ce comentează.”

„Bravo, Dane, întoarce-te la echipă.”

„Nu are cine să scoată echipa asta din adormire, doar Bursucul o poate face!”

„Iarăși? Nu pot să cred”

Reacțiile criticilor revenirii lui Dan Petrescu:

„Iarăși? Nu pot să cred.”

„Nu va sta mult dacă nu va câștiga meciuri și va intra în playoff.”

De 2 ori a adus echipa în colaps, după care a părăsit-o! A rămas Minteuan interimar, și după plecarea lui Dan Petrescu Cfr-ul a câștigat două meciuri la rând! Amintiți-vă! Bine, nu sunt o ingrată, a făcut și lucruri bune la echipă, dar sentimentul meu că nu e ce trebuie pentru CFR! NE TREBUIE UN FOST FOTBALIST ADEVĂRAT CA DORINEL MUNTEANU!!!”.

„Nicolo Napoli e în pericol să piardă recordul de reveniri la aceeași echipă.”

„Tragicomedie!”

Unii suporteri consideră că problema nu e pe bancă, ci în vestiar și critică conducerea.

„Ce se întâmplă în momentul de față la CFR este un amatorism cras. Cu două luni înainte, mulți îl făceau pe Dan Petrescu în toate felurile.”

„Nu există consecvență în decizii. Păi e normal? Acum i se spune bun venit! Dar înainte cu o lună jumate i se zicea du-te, du-te și lasă-ne.”

„Niciun jucător de la CFR nu-i de primă ligă. « Meritul » aparține în exclusivitate angajatorului.”

Meritul aparține în exclusivitate angajatorului.” „Circ de club! Echipa este construită din puțini jucători valoroși.”

„De-ar fi un lot de jucători tineri, Dorinel Munteanu ar fi fost antrenorul perfect, dar cum lotul îi bătrân, nici un antrenor din lume n-ar reuși să se facă ascultat.”

„Țin cu CFR de aproape 50 ani (în 1976 am fost la primul meu meci în Gruia), dar ce se întâmplă acum e tragicomedie! Cred că o vreme nu o să mă uit la meciurile CFR-ului nici la TV, nici la stadion”.

CFR 1907 Cluj Fan Zone: „Dan Petrescu este o legendă. Cum să-l atacăm?”

Contactat de GOLAZO.ro, administratorul comunității „CFR 1907 Cluj Fan Zone” a transmis un punct de vedere oficial cu privire la revenirea lui Dan Petrescu.

„Dan Petrescu este o legendă. Așa cum pentru Universitatea Craiova este Ion Oblemenco, sau pentru Steaua este Marius Lăcătuș, așa este pentru noi Dan Petrescu.

Cum să-l atacăm? Cum să-l renegăm? Dan Petrescu a luat cinci din cele opt campionate câștigate de echipa noastră. Anul trecut a câștigat cea mai recentă Cupă, Cupa României, la Arad. Uităm toate acestea?”, se menționează în răspunsul primit.

Totodată, administratorului comunității „CFR 1907 Cluj Fan Zone” are un răspuns și pentru fanii care critică revenirea lui Dan Petrescu:

„Nu suntem de acord cu cei care spun: «Această creatură a construit o echipă de penibili» sau «Un bolnav mintal, fără leac de salvare». Când ajungi să jignești o legendă care a făcut performanță, ești lipsit de gândire obiectivă și ai mintea întunecată.

Da, Dan Petrescu este bolnav, dar este bolnav de fotbal și de performanță. Este omul care, atunci când doarme, fie noaptea, fie la prânz gândește scheme și schimbări, se întreabă pe cine poate înlocui atunci când se accidentează un titular.

Considerăm că revenirea lui Dan Petrescu este de bun augur. Nu avem pe cine, în acest moment, să vină și să redreseze echipa.

Nu putem fi de acord cu cei care scriu « Revine Dan Petrescu? Gata, eu nu mă mai uit la meciurile CFR-ului. Am fost suporter 25 de ani, dar gata! » .

Sincer să fim, ne amuzăm și, în același timp, ne enervăm foarte tare când citim asemenea comentarii. Te mai poți numi suporter când spui așa ceva despre o legendă care a făcut performanță? Mai poți scoate capul din pământ?”.

Acesta subliniază că întoarcerea lui Dan Petrescu nu este „o soluție miraculoasă”, însă antrenorul și echipa au nevoie de susținere.

„Suntem conștienți că revenirea lui Dan Petrescu nu este o soluție miraculoasă. Clubul trece printr-o perioadă dificilă, atât sportiv, cât și administrativ, iar succesul nu poate fi reconstruit peste noapte.

Petrescu are nevoie de susținere totală, din partea conducerii, a jucătorilor și, mai ales, a suporterilor.

Noi, comunitatea de aici, credem că un club puternic se bazează pe continuitate și pe încredere reciprocă. Dacă vom începe din nou ciclul „două meciuri proaste și cerem demisia”, nu vom ajunge nicăieri.

Neluțu Varga are parte de toată susținerea noastră și îi mulțumim că este finanțatorul echipei noastre (finanțator, nu investitor sau cămătar cu costum, cum sunt la alte echipe, gata să se îmbogățească din fotbal)”, se mai arată în răspunsul administratorului comunității fanilor de la CFR.

În principiu ne-am înţeles. Mai are un pic de tratament de făcut, 2-3 săptămâni. Până atunci antrenează Hoban şi după revine el. Ioan Varga, acționar majoritar CFR Cluj

CFR Cluj ocupă locul 11 în campionat, cu 13 puncte după 13 etape, dintre care șase au fost obținute în primele șase meciuri cu Dan Petrescu pe bancă. CFR se află la șase puncte de play-off.

