Vraciul folosit de FCSB e criticat dur Medic sportiv român, despre metodele faimoasei Marijana Kovacevic : „Dacă folosește placentă de la un om cu anumite boli?”

Ion Bogdan Codorean, unul dintre cei mai cunoscuți medici sportivi din România, a criticat metodele folosite de celebrul vraci Marijana Kovacevic.

Sârboaica Marijana Kovacevic a devenit cunoscută în lumea sportului datorită faptului că reușește să vindece accidentările într-un timp record.

Numeroși fotbaliști celebri, inclusiv din Liga 1, apelează an de an la serviciile celebrului vraci din Belgrad.

Ion Bogdan Codorean critică metodele folosite de Marijana Kovacevic: „Nu recomand!”

Specializat în traumatologia sportivă, Ion Bogdan Codorean, fost doctor la Steaua în perioada 2000-2002, critică metodele folosite de Marijana Kovacevic.

„Din cauză că este un tratament empiric și din cauză că nu se face un studiu ca să vezi pe câți ajută și cum ajută… E ca suplimentele naturale. Nu fac rău, dar nu se știe nici cât de mult ajută.

E adevărat că sunt sportivi care merg la ea și care se recuperează mai repede, dar nimeni nu a încercat cu doi sportivi care au același lucru: hai să vedem, dacă îi facem numai fizioterapie și dacă merge la Marijana, ce se întâmplă.

Pentru că sunt și mulți care vin de acolo și se reaccidentează sau îi doare și nu pot să intre așa cum li s-a promis. Nu știe nimeni.

Are rezultate și din cauza asta se duc atâția sportivi acolo, dar nu știu care e procentul, deși nu știe nimeni.

Am înțeles că face un fel de ultrasunete cu o substanță pe care o cunoaște numai ea. Deci nu știe nimeni ce e, dacă ajunge în profunzime. RMN-urile nu știu dacă sunt comparate cu cele de după. Pentru că e clar că nu se poate întâmpla o minune într-o zi. RMN-ul probabil că arată la fel și a doua zi.

Nu sunt fan. Eu nu recomand”, a declarat Ion Bogdan Codorean, citat de gsp.ro.

Alexandru Chipciu, Florin Gardoș sau Ciprian Tătărușanu sunt câțiva dintre fotbaliștii tratați de-a lungul timpului de Ion Bogdan Codorean.

Ion Bogdan Codorean: „Îți asumi niște riscuri”

Codorean a explicat și motivele pentru care nu le recomandă sportivilor să meargă la Belgrad pentru a fi tratați de celebrul vraci.

„Nu știi ce folosește. Dacă e placentă, să zicem. Și dacă placenta e de la un animal sau de la un om cu anumite boli… Eu știu ce face? Intră, nu intră în organism? Se absoarbe?

Eu n-aș trimite și eu n-aș merge să fac așa ceva. Dar când ești sportiv și când presiunea asta, a întoarcerii cât mai rapide la joc, e mare, îți asumi niște riscuri”, a concluzionat acesta potrivit sursei citate.

Cel mai recent fotbalist din România care a mers să se vindece la Marijana Kovacevic este Malcom Edjouma, mijlocașul francez al celor de la FCSB, care a suferit o accidentare în meciul cu Young Boys Berna, 0-2, din etapa #2 a Europa League.

De altfel, campioana României a făcut un obicei în a-și trimite jucătorii accidentați la Belgrad pentru a fi tratați. Printre aceștia se numără inclusiv Vlad Chiricheș, Darius Olaru și Daniel Bîrligea.

