Dan Șucu amenință cu tribunalul Conflict major la Genoa, după ce acționarul minoritar l-a acuzat că pune clubul în pericol
Dan Șucu și amenințarea unui nou proces la Genoa Foto: Imago
Campionate

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.11.2025, ora 13:10
alt-text Actualizat: 08.11.2025, ora 13:10
  • Dan Șucu se luptă pentru putere la Genoa cu A-Cap.
  • Compania americană îi reproșează direct: „Dezastrul de pe teren se reflectă în dezastrul din afara terenului”.
  • Care au fost acuzațiile acționarului minoritar, cum a răspuns proprietarul.

Dan Șucu e într-o situație complicată la Genoa. Și nu doar pentru că echipa e pe locul 18, în zona retrogradării, cu doar șase puncte în zece etape, cu un antrenor nou, Daniele De Rossi, după demiterea lui Patrick Vieira.

Conflictul Șucu vs A-Cap pentru Genoa se judecă în 2026

Omul de afaceri în vârstă de 62 de ani se confruntă cu probleme mari la cel mai înalt nivel al clubului.

Pe 18 decembrie 2024, a cumpărat 77% din acțiuni cu 45 de milioane de euro. Atunci a devenit patronul „Grifonului”.

Simultan, A-Cap a fost înlăturată din conducerea rossoblu prin majorarea de capital făcută de Șucu, fiind transformată în acționar minoritar.

Dan Șucu, discuție cu directorul general Andres Blazquez pe stadionul „Luigi Ferraris” Foto: Imago Dan Șucu, discuție cu directorul general Andres Blazquez pe stadionul „Luigi Ferraris” Foto: Imago
Dan Șucu, discuție cu directorul general Andres Blazquez pe stadionul „Luigi Ferraris” Foto: Imago

Și compania americană, care creditase 777 Partners, vechiul proprietar, a contestat operațiunea lui Șucu. A dus cazul în justiție, iar Tribunalul din Genova va judeca acest dosar la începutul lui 2026.

Comunicat anti-Șucu: „Lipsă totală de viziune, niciun plan strategic”

În așteptarea acelui proces, A-Cap susține că românul pune clubul în pericol.

Într-un comunicat aspru, are o concluzie dură: „Dezastrul de pe teren se reflectă în dezastrul din afara terenului. Ne confruntăm cu o criză care necesită acțiuni imediate”.

Îi reproșează în primul rând „o lipsă totală de viziune, niciun plan strategic”, dar și că „a vândut sistematic tinerele noastre talente pentru a acoperi datoria provocată de propria gestionare defectuoasă, erodând fundația viitorului clubului”.

Clubul trece printr-o situație financiară complexă, în care e obligat să funcționeze cu datorii mai mari de 2,5 ori față de veniturile sale operaționale Comunicat A-Cap

Reproș pentru Șucu: „Preferă să elimine criticii decât să răspundă criticilor”

Îl acuză și pentru demiterea fostului președinte Alberto Zangrillo, căruia chiar Șucu i-a luat locul.

Șucu și fostul președinte al clubului, Alberto Zangrillo Foto: Imago Șucu și fostul președinte al clubului, Alberto Zangrillo Foto: Imago
Șucu și fostul președinte al clubului, Alberto Zangrillo Foto: Imago

„Înlăturarea lui Zangrillo din Consiliul de Administrație evidențiază tot ce e rău la actuala conducere”.

A fost o operațiune de reducere la tăcere a disidenței, de eliminare a unei voci pe care fanii o respectă și în care cred. Decizia de a-l îndepărta dezvăluie adevărata față a actualei conduceri: preferă să elimine criticii decât să răspundă criticilor Comunicat A-Cap

A-Cap cere schimbări imediate. Printre ele, înlocuirea directorului general și a directorului financiar. Plus reintegrarea fostului președinte Zangrillo.

Reacția lui Șucu. Se profilează un nou proces

Șucu a contraatacat, amenințând și el cu un proces.

„Comunicatul acționarului minoritar conține erori și contradicții evidente, inclusiv în ceea ce privește evaluările financiare.

De aceea, Genoa își rezervă dreptul de a lua măsurile corespunzătoare pentru a proteja imaginea sa, a directorilor și managerilor săi”, a reacționat conducerea rossoblu, potrivit Tuttomercatoweb.

„Genoa avertizează pe oricine urmărește destabilizarea clubului înaintea unui meci important”.

Duminică, echipa lui De Rossi înfruntă acasă Fiorentina, ultima clasată.

