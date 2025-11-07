„A slăbit 30 de kilograme” Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Vreau să aud vești bune despre el, dar nu aud”

Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a oferit detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (57 de ani).

Dan Petrescu a părăsit-o pe CFR Cluj la finalul lunii august, după ce ardelenii au fost eliminați de Hacken în play-off-ul Conference League, motivul principal fiind reprezentat de problemele sale de sănătate.

Ioan Becali, despre Dan Petrescu: „A slăbit 30 de kilograme”

Impresarul a declarat că fostul antrenor de la CFR Cluj trece printr-o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate.

„Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l chem, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos.

Dacă era sănătos accepta CFR Cluj din nou. Dar totul a depins că nu e el pregătit încă și mai important decât orice, el are bani. Situație are cât vrei, dar sănătatea e pe primul loc. Sănătatea, fetele lui”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Ioan Becali: „Vreau să aud vești bune despre el, dar nu aud”

Becali a vorbit și despre transformarea fizică prin care trece tehnicianul, care ar fi slăbit 30 de kilograme în ultima perioadă.

„Vreau să aud și eu niște vești că e mai bine, dar nu aud veștile astea. Să dea Dumnezeu să fie bine. Sunt convins că va fi bine, dar să pierzi 30 de kilograme înseamnă că e ceva mai deosebit.

Ori le-a pierdut ca să slăbească, că era gras, el întotdeauna a avut probleme cu șoldul. Îmi aduc aminte cât stretching a făcut el cu Gică Popescu, erau campioni când erau la echipa națională”, a mai spus agentul.

Înainte ca Daniel Pancu să semneze cu CFR Cluj, finanțatorul ardelenilor, Nelu Varga, anunțase că Dan Petrescu va reveni pe banca echipei. Totuși, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă, tehnicianul a refuzat oferta de a reveni la CFR.

