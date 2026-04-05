Diferență de buget Dani Coman, după ce FC Argeș a remizat cu Dinamo: „Rezervele lor câștigă cât tot lotul nostru”

Dani Coman (47 de ani), președintele lui FC Argeș, a vorbit despre remiza înregistrată de gruparea piteșteană cu Dinamo, scor 1-1, în etapa a treia din play-off.

Conducătorul consideră că remiza cu Dinamo nu reflectă realitatea din teren. El este de părere că echipa sa ar fi trebuit să câștige, ținând cont de raportul ocaziilor.

Dani Coman, după remiza cu Dinamo: „Salariul băncii lor depășește cel al întregului lot de la noi”

Coman a vorbit și despre diferențele de buget dintre Dinamo și FC Argeș, declarând că rezervele „câinilor” câștigă cât tot lotul echipei sale.

„Nu cred că a fost un rezultat echitabil, ţinând cont de ocaziile pe care le-am avut noi, dar şi ei, trebuie să recunoaştem.

Au o echipă bună, aţi văzut şi banca lor de rezerve. Salariul băncii lor de rezerve depăşeşte cel al întregului lot de la noi. Sunt mulţumit, atât de joc, cât şi de rezultat”, a declarat Dani Coman, conform fanatik.ro.

Dani Coman: „Putem să ne batem cu orice echipă din play-off ”

Rezultatele obținute în acest sezon în fața echipelor din play-off îi dau încredere lui Dani Coman. Președintele piteștenilor consideră că echipa sa se poate lupta de la egal la egal cu orice echipă din Liga 1.

„Noi am demonstrat că putem, am câştigat la Craiova, am făcut egal cu Dinamo, am pierdut cum am pierdut cu U Cluj, cu acel gol. Cred că am demonstrat că putem să ne luptăm cu orice echipă din play-off şi o vom face”.

După remiza cu Dinamo, FC Argeș a rămas pe poziția a cincea a clasamentului, cu 29 de puncte acumulate. În următoarea etapă, argeșenii vor juca în deplasare pe Giulești, cu Rapid.

Partida se va juca pe 13 aprilie, de la 18:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

