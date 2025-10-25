„Obiectivul nostru este performanța”  Dani Coman, după remiza cu Dinamo: „Nu înseamnă nimic dacă nu facem asta”

FC ARGEȘ - DINAMO 1-1. Dani Coman (46 de ani), președintele piteștenilor, a vorbit despre remiza obținută de echipa sa.

FC ARGEȘ - DINAMO. Dani Coman: „Obiectivul nostru este să facem performanță”

„După aspectul jocului este un rezultat echitabil. Un meci frumos, cu jucători de calitate de ambele părți. Personal sunt mulțumit de rezultat.

Le-am transmis băieților să se pregătească, să se odihnească, pentru că acest rezultat nu înseamnă nimic dacă nu vom câștiga cu Unirea Slobozia.

E frumos să visezi, e frumos să-ți propui obiective mărețe, dar noi trebuie să o luăm pas cu pas. Avem lipsurile noastre, este adevărat că suntem într-un moment bun, dar eu mă entuziasmez mai greu, nu sunt euforic.

Nu am realizat nimic deocamdată, suntem pe un loc onorabil, dar este prea devreme acum să spunem că suntem bine. Obiectivul nostru nu este play-off-ul, ci să facem performanță, eu de asta am venit la Pitești” , a declarat Dani Coman, la Prima Sport.

