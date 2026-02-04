U Cluj - FC Argeș 3-1 . Dani Coman (46 de ani), președintele oaspeților, a vorbit despre ieșirea lui Bogdan Andone (51 de ani) de la finalul meciului.

Dani Coman (46 de ani), președintele oaspeților, a vorbit despre ieșirea lui Bogdan Andone (51 de ani) de la finalul meciului. Tehnicianul piteștenilor a adus acuzații grave la adresa echipelor de top din Liga 1 și și-a exprimat nemulțumirea cu privire la arbitrajul lui Marcel Bîrsan.

Dani Coman a vorbit și el despre răbufnirea lui Bogdan Andone, dar a fost rezervat în ceea ce privește arbitrajul. A avut un totuși un mesaj ferm pentru „fluierași”.

Dani Coman: „Arbitrii să nu uite că FC Argeș este un club cu istorie”

„E normal să fie supărat după două înfrângeri (n.r. despre Bogdan Andone). Cât despre arbitraje, n-aș vrea să comentez prea mult.

Singurul lucru pe care vreau să-l spun este să nu uite că FC Argeș este un club cu istorie, de tradiție, care își dorește să facă performanță. Atât!” , a declarat Dani Coman, citat de gsp.ro.

Dani Coman rămâne optimist

Situația echipei FC Argeș s-a schimbat la 180 de grade în doar câteva zile.

Piteștenii au început anul excelent, cu două victorii (1-0 cu FCSB și 2-0 cu Metaloglobus), însă au venit și două înfrângeri(0-1 cu UTA, respectiv 1-3 cu U Cluj).

Astfel, alb-violeții au pierdut puncte importante în fața contracandidatelor pentru play-off, dar cu toate acestea, Dani Coman rămâne încrezător că FC Argeș va fi în Top 6 la finalul sezonului regulat.

„Cu Hermannstadt e un meci important, eu nu-l consider capital.

E o partidă pe care trebuie să o câștigăm, iar eu sunt convins că echipa asta, la finalul sezonului regulat, va fi în play-off!

Nici nu contează bugetul. Avem o echipă bună, foarte bine structurată, chiar dacă suntem o nou-promovată”

Președintele clubului din Trivale a dezvăluit că a avut și o discuție cu jucătorii pentru a le ridica moralul.

„E adevărat că jucătorii și-au pierdut un pic încrederea în ei, dar, după meci, am avut o discuție și le-am spus că tot ei au făcut aceste 40 de puncte și eu sunt convins că mai pot face încă 7-8. Cred că se va intra în play-off cu 47-48 de puncte.

Este un campionat atipic. Altădată, s-a intrat cu mai puține puncte. Dar asta este, ne vom lupta și vom fi în play-off”, adăugat Coman.

Dani Coman: „Luptăm în continuare”

Nu în ultimul rând, fostul goalkeeper a analizat și prestația echipei din meciul de pe Cluj Arena.

„Nu, nu e vorba despre lipsă de concentrare. Efectiv, am pierdut două jocuri.

Dacă în meciul cu UTA pot spune că am făcut un joc slab, la Universitatea Cluj consider că am controlat în totalitate repriza a doua, am avut posibilitatea să facem 2-2, la ratarea lui Matos, doar că imediat ne-au dat ei gol pe contraatac.

Până la urmă, ăsta este fotbalul, dar strângem rândurile și ne luptăm în continuare!”, a concluzionat Dani Coman pentru sursa citată.

În acest moment, FC Argeș ocupă locul 5, cu 40 de puncte, dar poate fi depășită de UTA și FC Botoșani în cazul în care cele două își câștigă partidele cu CFR Cluj, respectiv U Cluj.

Bogdan Andone: „Sunt interese să intre în play-off echipele puternice și cele susținute politic”

La finalul partidei de pe Cluj Arena, Bogdan Andone a declarat că unele echipe din Liga 1 ar fi favorizate pentru a putea ocupa un loc în play-off, la finalul sezonului regulat.

„Noi acolo suntem, să evităm ultimele patru poziții, ăsta a fost obiectivul stabilit la începutul campionatului. Mai sunt cinci jocuri, vom vedea la sfârșit dacă vom fi pe loc de play-off sau play-out. Vom încerca să fim în primele 12 clasate.

La ce arbitraje sunt și ce interese sunt să intre echipele puternice și cele susținute politic... (n.r. - în play-off). Vreți să vorbesc de arbitrajul din meciul trecut (n.r. - cu UTA Arad, 0-1)? I-a spart fața lui Robert Moldoveanu.

Nu a fost chemat la VAR (n.r. - Andrei Chivulete), nu a ieșit nimeni să facă scandal. Astăzi v-am spus, iarăși, urma să fiu eliminat, m-am pus pe bancă”, a declarat antrenorul clubului FC Argeș, conform orangesport.ro.

Antrenorul celor de la FC Argeș și-a exprimat și nemulțumirea cu privire la arbitrajul lui Marcel Bîrsan.

„Un joc decis de detalii, le-am spus înainte de joc, că la nivelul ăsta, la echipe care își doresc play-off-ul, trebuie te organizezi foarte bine. Primul gol primit cu ghinion, am controlat jocul, am avut ocazii importante.

Nu vreau să comentez arbitrajul, mă abțin cu greu, așa manieră de arbitraj... zici că eram la baschet. Ei erau la lupte, orice contact a fost fault pentru adversar.

O inexactitate la golul doi (n.r. - al lui Stanojev), am intrat în joc, am marcat, am avut la 2-1 o ocazie bună, apoi o greșeală a lui Blagaic.

U Cluj are calitate, experiență și ne-au taxat și pe acea greșeală, asta a fost istoria jocului. Nici cu Petrolul nu ne comparăm, nici din punct de vedere financiar.

Din primele 11 clasate, suntem pe locul 12 financiar, ca buget. Avem buget de locul 12, ce fac băieții e un lucru extraordinar”, a mai adăugat Bogdan Andone.

