Lăsat fără salariu și suspendat! Mallorca și-a pedepsit dur vicecăpitanul după meciul cu Real Madrid » De la ce a pornit scandalul
Dani Rodriguez FOTO Imago
Campionate

Lăsat fără salariu și suspendat! Mallorca și-a pedepsit dur vicecăpitanul după meciul cu Real Madrid » De la ce a pornit scandalul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.09.2025, ora 15:00
alt-text Actualizat: 03.09.2025, ora 15:01
  • Vicecăpitanul Dani Rodriguez (37 de ani) a fost suspendat de Mallorca, după ce s-a plâns că nu a jucat deloc în meciul cu Real Madrid, scor 2-1 pentru „galactici”, din etapa #3 din La Liga.

Clubul din Insulele Baleare a luat decizia radicală de a-l suspenda și de a-i retrage banderola de căpitan. Totodată, jucătorul nu va fi plătit pe celor 10 zile de suspendare, potrivit site-ului oficial al echipei Mallorca.

Surprins de transferul lui Blănuță Daniel Pancu , după plecarea atacantului la Dinamo Kiev: „Nu avea cum să rămână la Craiova”
Citește și
Surprins de transferul lui Blănuță Daniel Pancu, după plecarea atacantului la Dinamo Kiev: „Nu avea cum să rămână la Craiova”
Citește mai mult
Surprins de transferul lui Blănuță Daniel Pancu , după plecarea atacantului la Dinamo Kiev: „Nu avea cum să rămână la Craiova”

Mallorca l-a suspendat din funcție pe Dani Rodriguez

Totul a pornit de la mai multe mesaje postate de Dani Rodriguez prin care își exprima nemulțumirea că nu a fost utilizat în meciul de sâmbătă cu Real Madrid, scor 2-1.

Inițial, Dani Rodriguez a postat un mesaj pe Instagram în care l-a atacat în mod indirect pe antrenorul echipei, Jagoba Arrasate.

„Am călătorit cu speranța copiilor mei de a-și vedea tatăl jucând pe Bernabéu. O lecție și un sfat important pentru ei: nu așteptați niciodată nimic de la nimeni, mai ales în zilele noastre, când meritocrația, cultura și respectul pentru muncă lipsesc cu desăvârșire.

Sacrificați-vă pentru visurile voastre, chiar dacă vi se pun piedici în cale, și credeți întotdeauna în voi înșivă. Lucrurile se câștigă, nu se dau cadou. Și când le dorești cu ardoare, au un gust de două ori mai bun. Vă iubesc, familie! Sunteți cei mai buni!”, a scris Dani Rodriguez.

Dani Rodriguez nu a înțeles de ce Jan Virgili a fost utilizat în meciul cu Real, iar el nu

Într-un alt mesaj, postat câteva zile mai târziu, jucătorul venit la Mallorca în 2018 a transmis că nu înțelege de ce Jan Virgili (19 ani), abia venit la echipă, a fost introdus în teren pe parcursul meciului cu Real de către Jagoba Arrasate, iar el nu.

„Înțeleg și respect profund faptul că deciziile privind jucătorii aparțin exclusiv antrenorului. Sunt responsabilitatea lui și le respect întotdeauna. Ceea ce nu pot accepta este lipsa de respect față de angajament și dedicare.

Mă doare că un jucător care abia a sosit, cu un singur antrenament, are ocazia să joace alături de colegii mei cu care apărăm de ani de zile acest tricou cu sudoare și devotament, punând întotdeauna clubul mai presus de toate.

Sper ca Jan să aibă succes aici și să-l putem ajuta cu toții. Dar faptul că se întâmplă așa ceva transmite un mesaj îngrozitor vestiarului: nu contează munca, dedicarea sau loialitatea. Asta m-a supărat”, a mai declarat Dani Rodriguez.

Să fie clar: acesta este clubul vieții mele. Am dat și voi da întotdeauna totul pentru acest tricou. Cer doar să mi se respecte același angajament. Sâmbătă, acest respect nu a existat. Dani Rodriguez

Dani Rodriguez a fost transferat de Mallorca în 2018, de la Albacete. De atunci, el a jucat 282 de meciuri pentru clubul din Baleare și a înscris 32 de goluri.

800.000 de euro
valorează Dani Rodriguez, conform Transfermarkt

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Campionate
14:10
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Citește mai mult
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
14:05
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
Real Madrid mallorca la liga dani rodriguez
Știrile zilei din sport
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Special
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Citește mai mult
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
Superliga
02:02
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni!
Citește mai mult
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Superliga
03.09
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Citește mai mult
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Hochei
03.09
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Citește mai mult
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:27
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
09:56
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
10:27
„Naționala României s-a dizolvat” Răzvan Lucescu a identificat piedicile „tricolorilor” în drumul spre CM 2026: „E foarte complicat”
„Naționala României s-a dizolvat” Răzvan Lucescu a identificat piedicile „tricolorilor”  în drumul spre CM 2026: „E foarte complicat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Top stiri din sport
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Tenis
03.09
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
03.09
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Stranieri
03.09
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina, deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Citește mai mult
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Handbal
03.09
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 16 rapid 9 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
04.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share