Lăsat fără salariu și suspendat! Mallorca și-a pedepsit dur vicecăpitanul după meciul cu Real Madrid » De la ce a pornit scandalul

Vicecăpitanul Dani Rodriguez (37 de ani) a fost suspendat de Mallorca, după ce s-a plâns că nu a jucat deloc în meciul cu Real Madrid, scor 2-1 pentru „galactici”, din etapa #3 din La Liga.

Clubul din Insulele Baleare a luat decizia radicală de a-l suspenda și de a-i retrage banderola de căpitan. Totodată, jucătorul nu va fi plătit pe celor 10 zile de suspendare, potrivit site-ului oficial al echipei Mallorca.

Mallorca l-a suspendat din funcție pe Dani Rodriguez

Totul a pornit de la mai multe mesaje postate de Dani Rodriguez prin care își exprima nemulțumirea că nu a fost utilizat în meciul de sâmbătă cu Real Madrid, scor 2-1.

Inițial, Dani Rodriguez a postat un mesaj pe Instagram în care l-a atacat în mod indirect pe antrenorul echipei, Jagoba Arrasate.

„Am călătorit cu speranța copiilor mei de a-și vedea tatăl jucând pe Bernabéu. O lecție și un sfat important pentru ei: nu așteptați niciodată nimic de la nimeni, mai ales în zilele noastre, când meritocrația, cultura și respectul pentru muncă lipsesc cu desăvârșire.

Sacrificați-vă pentru visurile voastre, chiar dacă vi se pun piedici în cale, și credeți întotdeauna în voi înșivă. Lucrurile se câștigă, nu se dau cadou. Și când le dorești cu ardoare, au un gust de două ori mai bun. Vă iubesc, familie! Sunteți cei mai buni!”, a scris Dani Rodriguez.

Dani Rodriguez nu a înțeles de ce Jan Virgili a fost utilizat în meciul cu Real, iar el nu

Într-un alt mesaj, postat câteva zile mai târziu, jucătorul venit la Mallorca în 2018 a transmis că nu înțelege de ce Jan Virgili (19 ani), abia venit la echipă, a fost introdus în teren pe parcursul meciului cu Real de către Jagoba Arrasate, iar el nu.

„Înțeleg și respect profund faptul că deciziile privind jucătorii aparțin exclusiv antrenorului. Sunt responsabilitatea lui și le respect întotdeauna. Ceea ce nu pot accepta este lipsa de respect față de angajament și dedicare.

Mă doare că un jucător care abia a sosit, cu un singur antrenament, are ocazia să joace alături de colegii mei cu care apărăm de ani de zile acest tricou cu sudoare și devotament, punând întotdeauna clubul mai presus de toate.

Sper ca Jan să aibă succes aici și să-l putem ajuta cu toții. Dar faptul că se întâmplă așa ceva transmite un mesaj îngrozitor vestiarului: nu contează munca, dedicarea sau loialitatea. Asta m-a supărat”, a mai declarat Dani Rodriguez.

Să fie clar: acesta este clubul vieții mele. Am dat și voi da întotdeauna totul pentru acest tricou. Cer doar să mi se respecte același angajament. Sâmbătă, acest respect nu a existat. Dani Rodriguez

Dani Rodriguez a fost transferat de Mallorca în 2018, de la Albacete. De atunci, el a jucat 282 de meciuri pentru clubul din Baleare și a înscris 32 de goluri.

800.000 de euro valorează Dani Rodriguez, conform Transfermarkt

